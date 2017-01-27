Клип Тейлор Свифт и Зейна Малика на саундтрек к сиквелу «50 оттенков серого»

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Музыканты крушат номер лондонского отеля, переживая сердечную драму, в видео на песню I Don’t Wanna Live Forever
Премьера сиквела эротической драмы «Пятьдесят оттенков серого», повествующей о сложных отношениях студентки Анастейши Стил (Дакота Джонсон) и бизнесмена Кристиана Грея (Джейми Дорнан), состоится уже 9 февраля. В ее преддверии Тейлор Свифт и Зейн Малик, исполнители главного саундтрека к ленте, показали клип на композицию I Don’t Wanna Live Forever.
Съемки видео прошли в одном из старейших отелей Лондона — St. Pancras Renaissance Hotel. По сюжету видео Свифт и Малик переживают о прошедшей любви и на эмоциях устраивают погром в номерах отеля. Всего за несколько часов видео набрало почти 500 тысяч просмотров.
В жизни Тейлор и Малик связывают только дружеские отношения. Певец встречается с подругой Свифт, моделью Джиджи Хадид и, по слухам, собирается на ней жениться. Тейлор после короткого романа с актером Томом Хиддлстоном пока взяла тайм-аут в личной жизни.
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