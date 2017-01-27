Клип Тейлор Свифт и Зейна Малика на саундтрек к сиквелу «50 оттенков серого»

Съемки видео прошли в одном из старейших отелей Лондона — St. Pancras Renaissance Hotel. По сюжету видео Свифт и Малик переживают о прошедшей любви и на эмоциях устраивают погром в номерах отеля. Всего за несколько часов видео набрало почти 500 тысяч просмотров.