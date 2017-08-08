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    08 августа 2017

    Женя Любич на акустическом вечере в «СЧАСТЬЕ на Крыше»

    Певица выступит на террасе бара-ресторана

    Счастье случается с теми, кто умеет слушать мир, который наполнен музыкой, уверены организаторы акустических вечеров в баре-ресторане «СЧАСТЬЕ на Крыше». В этот четверг, 10 августа, на летней террасе соберутся поклонники творчества Жени Любич.

    Питерская певица выступит вместе с музыкантами Павлом Илюшиным, Дмитрием Турьевым и Антоном Новиковым под акустическую и бас-гитары. В программе – нежные лирические песни, которые создадут романтическое настроение.

    Женя Любич

    Женя Любич

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