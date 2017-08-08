Счастье случается с теми, кто умеет слушать мир, который наполнен музыкой, уверены организаторы акустических вечеров в баре-ресторане «СЧАСТЬЕ на Крыше». В этот четверг, 10 августа, на летней террасе соберутся поклонники творчества Жени Любич.

Питерская певица выступит вместе с музыкантами Павлом Илюшиным, Дмитрием Турьевым и Антоном Новиковым под акустическую и бас-гитары. В программе – нежные лирические песни, которые создадут романтическое настроение.