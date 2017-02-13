Итоги премии «Грэмми-2017»

Минувшей ночью в Лос-Анджелесе в 59-й раз раздали «Грэмми» - «золотые граммофоны», которые принято считать самыми престижными призами, имеющимися в распоряжении музыкальной индустрии. Подведя итоги очередного года в 84 разномастных (от хеви-метала до классики) категориях, Академия звукозаписи США по традиции раздала большинство призов в рамках транслировавшейся онлайн дневной церемонии, а для телевизионного прайм-тайма подготовила эффектное 3,5-часовое шоу, где решительно всех убрала Адель.

Адель

Неотразимая и в целом непобедимая англичанка открыла церемонию исполнением своей «Hello», вернулась на сцену, чтобы спеть «Fastlove» покойного Джорджа Майкла (в процессе разминувшись с оркестром, выругавшись в прямом эфире, отважившись на ее повторное исполнение, прослезившись и заставив сделать то же самое много кого еще), и, наконец, выиграла пять премий «Грэмми» из пяти возможных - включая три самые престижные, где ее главной соперницей была сама Бейонсе.

Получая статуэтки за «Запись года» («Hello») и «Альбом года» («25»), Адель дала всему миру знать, что она, как и все мы, охотно отдала бы Бейонсе как минимум последнюю, и вообще была умницей - популярно объяснив, почему суммарный тираж «25» давно перевалил за немыслимую для 2017 года отметку в 20 миллионов копий. Бейонсе же, увы, пришлось ограничиться утешительным призом за лучший альбом в стилистике urban contemporary - и эпическим исполнением пары песен со своего претендовавшего на девять «Грэмми» magnum opus «Lemonade».

Бейонсе

По четыре награды заработали соавтор и сопродюсер «25» Грег Керстин, а также Дэвид Боуи, чей предсмертный альбом «Blackstar» подмел конкурентами (включая Radiohead и Metallica) рок-поляну. Симптоматично, что до 2017 года в активе одного из величайших музыкантов всех времен и народов не было ни единой (!) победы в музыкальных категориях «Грэмми» (и стоит добавить, что выиграл «Blackstar» и статуэтку за лучшую упаковку, доведя итоговый результат Боуи до тех же 5/5, что и у главной героини вечера).

Кокетливо не заметив отсутствие неофициально бойкотировавших церемонию Дрейка и Канье Уэста, академики вручили все важнейшие призы в рэп-категориях явившемуся на нее Chance the Rapper. 23-летний уроженец Чикаго прибрал к рукам три статуэтки, в то время как Дрейк ограничился двумя, а Канье разделил с Рианной малопочетные лавры лузера дня (восемь номинаций - и столько же поражений). Свою первую «Грэмми» - за лучшее R&B-исполнение - выиграла младшая сестра Бейонсе Соланж.

Chance the Rapper

Самые яркие моменты шоу были, как всегда, музыкальными номерами, по части которых эта церемония отличилась в особенности. В числе прочих, на сцену лос-анджелесского Staples Center выходили The Weeknd и Daft Punk, Марен Моррис и Алиша Киз, Эд Ширан и Джон Ледженд, а также отважно объединившие силы, но павшие жертвами технических неполадок Леди Гага и Metallica (чей солист Джеймс Хетфилд подвел итог выступления, поочередно разгневавшись на микрофонную стойку и гитару).

Леди Гага и Metallica

Но лучшими из лучших были уже упомянутые Адель и Бейонсе, а также впервые исполнившая свой совсем новый сингл «Chained to the Rhythm» Кэти Перри (будь ее выступление фильмом, оно бы заслуживало «Оскаров» за лучший сценарий и лучшие декорации) и виртуозно почтивший память Принса Бруно Марс. Наконец, не подвел ведущий шоу Джеймс Корден - покорявший примерно тем же сочетанием прямоты, энтузиазма и английскости, что и его выигравшая уже 15 «Грэмми» 28-летняя соотечественница.

Кэти Перри

Бруно Марс

Джеймс Корден