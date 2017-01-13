Готовы ли вы к переменам? тест ELLE
Гороскоп на 2017 год от Александра Литвина
Золотой глобус-2017 итоги кинопремии
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Стиль жизни

Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

13 января 2017

И все такие разные: 10 отличных музыкальных групп из России и стран СНГ

Называем десять имен из мира современной музыки, которые обязательно стоит запомнить

VLNY

Пусть вас не отпугивает сложная аббревиатура проекта: за ней скрывается молодая музыкальная группа из Самары по имени «Волны». Она основана в 2013 году Дмитрием Артемьевым. На сегодняшний момент на ее счету числится уже два полноценных альбома и десятки успешных выступлений в разных регионах страны. Парни играют меланхоличный дрим-поп с элементами пост-рока. Гитарных баллад в творчестве VLNY не найти, а вот отличную романтичную песню (и не одну), которая наверняка останется в голове, отыскать не составит никакого труда.

Monatik

Дмитрий Монатик, участник украинского телевизионного шоу «Х-фактор», долгое время не занимался сольным творчеством, создавая композиции для таких исполнителей, как Дима Билан и Светлана Лобода. Однако собственные амбиции заставили его пойти дальше, и начать карьеру певца. У него, кстати, это отлично получилось: клипы на Youtube регулярно собирают сотни тысяч просмотров, а его простые на первый взгляд мелодии непрерывно звучат в наушниках у многих людей: прекрасный вариант для саундтрека к каждому новому дню.

Луна

Конечно, ни один музыкальный обзор сегодня не может обойтись без Кристины Бардаш, известной под псевдонимом Луна. Сольным проектом певица занялась в 2015-ом и сразу же ворвалась на вершины музыкальных чартов Украины и России. Жена солиста группы «Грибы» (который, по совместительству, владеет успешным продюсерским центром Kruzheva Music), больше всего любит слушать Лану Дель Рей, Еву Польну и Бьорк. Собственно, если вы представите, что творчество этих трех певиц кто-то смешал в один «коктейль» и добавил в него подчеркнуто отстраненную манеру исполнения песен, то поймете, какую музыку играет Луна. Кстати, отдельного внимания заслуживают клипы – их Кристина снимает сама едва ли не на любительскую камеру, что отлично попадает в моду на 1990-е.

Severnee

Прекрасный молодой музыкальный коллектив из России, который играет искреннюю и качественную музыку. Когда слушаешь их песни, становится очевидным, что вся команда получает удовольствие от своего занятия. Этим, кстати, творчество группы напоминает раннее творчество Земфиры. Определить конкретный музыкальный стиль, в котором работает коллектив, практически невозможно – советуем самим послушать их записи, и сделать собственный вывод.

Муся Тотибадзе

«Фантазии. Романтика!» – в 2014 году слова песни «Правда о любви» Муси Тотибадзе напевала половина молодых людей и девушек по всей стране. Рыжеволосая грузинская красавица очаровала всех нехитрыми, но запоминающимися мелодиями и лиричными текстами. В конце 2016-го она вернулась: на Youtube с успехом стартовал ее новый клип на песню «Танцуй, Виталик!», что сразу испугало Виталиев по всему миру и подняло настроение людям с другими именами. Песни Муси Тотибадзе – замечательные и легкие, так что рука сама тянется вновь и вновь нажимать кнопку «повторить».

Артем Пивоваров

26-летний автор песен и исполнитель из Харькова. Музыкой Артем занимался с детства, однако настоящий успех к нему пришел после того, как одна из его композиций прозвучала в программе «Танцы» телеканала ТНТ. Сейчас певец, чей музыкальный стиль сочетает в себе элементы поп-направления и new wave, активно работает над третьим альбомом. Его творчество заслуживает большого внимания: качественное звучание и продуманный визуальный ряд клипов – то, что сразу хочется отметить. Песни Артема Пивоварова понравятся всем, кто любит неспешные электронные мелодии для долгих прогулок и романтических вечеров.

Кирилл Рихтер

Талантливый отечественный композитор создает музыку, которая может стать идеальным саундтреком к вашей жизни. Неспешные и лирические, энергичные и экспериментальные – треки Кирилла Рихтера могут понравится самым разным людям, которые интересуются неоклассикой. Сейчас молодой музыкант активно работает над сольным альбомом и часто выступает с зарубежными исполнителями на одной сцене. Главным «материалом», из которого Кирилл создает свои композиции, служит его собственная жизнь – случившиеся (и не случившиеся) истории, переживания и впечатления.

Tony Tonite

Резидент проекта Gazgolder родом из Белоруссии. Музыкант первыми же треками сумел завоевать любовь многочисленных поклонников рэпа. Как и положено настоящему рэперу, он создает композиции, подкупающие своей честностью. При этом, он не столь бескомпромиссен, как мог бы быть, – и это хорошо. Поклонникам этого музыкального стиля точно стоит присмотреться к Tony Tonite повнимательнее, и запомнить его имя.

Грибы

Главный секрет успеха группы «Грибы», о которой узнала вся страна чуть более полугода назад, в абсолютной продуманности проекта. Провокационные тексты, «правильная» музыка и грамотно выбранное время – все это привело к полному успеху «Грибов». Билеты на их концерты раскупают сразу, как только они поступают в продажу. Основателем проекта является Юрий Бардаш, муж певицы Луна. До создания сольного проекта он занимался продвижением группы Quest Pistols. Кто знает, возможно, мы являемся свидетелями рождения своеобразного хип-хоп ответа группе «Ленинград».

Alekseev

Полуфиналист украинского телепроекта «Голос страны» прославился в России после выхода песни «Пьяное солнце», которую слышала, кажется, каждая девушка в стране. Узнаваемый вокал в паре с запоминающейся внешностью и продуманными клипами от знаменитого Алана Бадоева – главные слагаемые успеха лиричного образа Никиты Алексеева. Его выступления собирают полные клубы в России и Украине, а ролики в Интернете – сотни тысяч просмотров.

Новогодний плейлист: 14 песен для праздничного настроенияЛучшие книги года по мнению редакции ELLE

ELLE проекты

Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить

Читайте также

Звезды«Сложно жить в гармонии с хаосом»: 15 цитат Дэвида Боуи
МузыкаНовогодний плейлист: 14 песен для праздничного настроения
Стиль жизниMake Love, Not War: 10 сильных произведений искусства о том, что мир – лучше войны
МузыкаРоскошные женщины из клипов Джорджа Майкла

ELLE рекомендует

Лучшее на Elle

ПсихологияАльтернатива гороскопу: характеристика по месяцу рождения
ТрендыНаших шьют: в моде стиль московских окраин
Звездный стильПошли по верхам: зимняя одежда звезд
ПрактикаГимнастика для лица: как привести кожу в тонус
ПсихологияУроки буддизма: 20 правил на пути к счастью
КиноФильм недели: «Ла-Ла Ленд»
ПрактикаЛучшие продукты для лица не дороже 1 500 рублей
ТрендыВаше сиятельство: глиттер-стробинг
Практика10 процедур, последствия которых лучше переждать дома
ПрактикаПартия зеленых: бьюти-продукты главного цвета 2017 года
Кино10 сериалов, которые можно пересматривать бесконечно
КиноДорога к «Оскару»: лучшие фильмы
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.