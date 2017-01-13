И все такие разные: 10 отличных музыкальных групп из России и стран СНГ

VLNY

Пусть вас не отпугивает сложная аббревиатура проекта: за ней скрывается молодая музыкальная группа из Самары по имени «Волны». Она основана в 2013 году Дмитрием Артемьевым. На сегодняшний момент на ее счету числится уже два полноценных альбома и десятки успешных выступлений в разных регионах страны. Парни играют меланхоличный дрим-поп с элементами пост-рока. Гитарных баллад в творчестве VLNY не найти, а вот отличную романтичную песню (и не одну), которая наверняка останется в голове, отыскать не составит никакого труда.

Monatik

Дмитрий Монатик, участник украинского телевизионного шоу «Х-фактор», долгое время не занимался сольным творчеством, создавая композиции для таких исполнителей, как Дима Билан и Светлана Лобода. Однако собственные амбиции заставили его пойти дальше, и начать карьеру певца. У него, кстати, это отлично получилось: клипы на Youtube регулярно собирают сотни тысяч просмотров, а его простые на первый взгляд мелодии непрерывно звучат в наушниках у многих людей: прекрасный вариант для саундтрека к каждому новому дню.

Луна

Конечно, ни один музыкальный обзор сегодня не может обойтись без Кристины Бардаш, известной под псевдонимом Луна. Сольным проектом певица занялась в 2015-ом и сразу же ворвалась на вершины музыкальных чартов Украины и России. Жена солиста группы «Грибы» (который, по совместительству, владеет успешным продюсерским центром Kruzheva Music), больше всего любит слушать Лану Дель Рей, Еву Польну и Бьорк. Собственно, если вы представите, что творчество этих трех певиц кто-то смешал в один «коктейль» и добавил в него подчеркнуто отстраненную манеру исполнения песен, то поймете, какую музыку играет Луна. Кстати, отдельного внимания заслуживают клипы – их Кристина снимает сама едва ли не на любительскую камеру, что отлично попадает в моду на 1990-е.

Severnee

Прекрасный молодой музыкальный коллектив из России, который играет искреннюю и качественную музыку. Когда слушаешь их песни, становится очевидным, что вся команда получает удовольствие от своего занятия. Этим, кстати, творчество группы напоминает раннее творчество Земфиры. Определить конкретный музыкальный стиль, в котором работает коллектив, практически невозможно – советуем самим послушать их записи, и сделать собственный вывод.

Муся Тотибадзе

«Фантазии. Романтика!» – в 2014 году слова песни «Правда о любви» Муси Тотибадзе напевала половина молодых людей и девушек по всей стране. Рыжеволосая грузинская красавица очаровала всех нехитрыми, но запоминающимися мелодиями и лиричными текстами. В конце 2016-го она вернулась: на Youtube с успехом стартовал ее новый клип на песню «Танцуй, Виталик!», что сразу испугало Виталиев по всему миру и подняло настроение людям с другими именами. Песни Муси Тотибадзе – замечательные и легкие, так что рука сама тянется вновь и вновь нажимать кнопку «повторить».

Артем Пивоваров

26-летний автор песен и исполнитель из Харькова. Музыкой Артем занимался с детства, однако настоящий успех к нему пришел после того, как одна из его композиций прозвучала в программе «Танцы» телеканала ТНТ. Сейчас певец, чей музыкальный стиль сочетает в себе элементы поп-направления и new wave, активно работает над третьим альбомом. Его творчество заслуживает большого внимания: качественное звучание и продуманный визуальный ряд клипов – то, что сразу хочется отметить. Песни Артема Пивоварова понравятся всем, кто любит неспешные электронные мелодии для долгих прогулок и романтических вечеров.

Кирилл Рихтер

Талантливый отечественный композитор создает музыку, которая может стать идеальным саундтреком к вашей жизни. Неспешные и лирические, энергичные и экспериментальные – треки Кирилла Рихтера могут понравится самым разным людям, которые интересуются неоклассикой. Сейчас молодой музыкант активно работает над сольным альбомом и часто выступает с зарубежными исполнителями на одной сцене. Главным «материалом», из которого Кирилл создает свои композиции, служит его собственная жизнь – случившиеся (и не случившиеся) истории, переживания и впечатления.

Tony Tonite

Резидент проекта Gazgolder родом из Белоруссии. Музыкант первыми же треками сумел завоевать любовь многочисленных поклонников рэпа. Как и положено настоящему рэперу, он создает композиции, подкупающие своей честностью. При этом, он не столь бескомпромиссен, как мог бы быть, – и это хорошо. Поклонникам этого музыкального стиля точно стоит присмотреться к Tony Tonite повнимательнее, и запомнить его имя.

Грибы

Главный секрет успеха группы «Грибы», о которой узнала вся страна чуть более полугода назад, в абсолютной продуманности проекта. Провокационные тексты, «правильная» музыка и грамотно выбранное время – все это привело к полному успеху «Грибов». Билеты на их концерты раскупают сразу, как только они поступают в продажу. Основателем проекта является Юрий Бардаш, муж певицы Луна. До создания сольного проекта он занимался продвижением группы Quest Pistols. Кто знает, возможно, мы являемся свидетелями рождения своеобразного хип-хоп ответа группе «Ленинград».

Alekseev