Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Сексуальный гороскоп на август sex-прогноз
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
Видео
ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    Видео
    ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

    Стиль жизни

    Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

    13 августа 2017

    Эксклюзив ELLE: стали известны имена наставников «Голос-6»

    Комментарии членов жюри шестого сезона популярного музыкального шоу

    Это официально: съемки шестого сезона шоу «Голос» на Первом канале стартуют уже завтра. Имена тех, кто займет кресла наставников на этот раз, как всегда, держались в тайне и стали известны только сейчас. Искать таланты вновь будут наставники первых трех сезонов — Дима Билан, Александр Градский, Леонид Агутин и Пелагея.

    ELLE удалось получить эксклюзивные комментарии всех четырех членов жюри:

    наставники «Голос-6»

    Дима Билан: «Каждый, кто учился в ВУЗе, бывал на детских сборах или в лагерях, знает, что это такое – мечта вернуться после долгого перерыва в атмосферу счастья, будто заново пережить юность, ощущения свежести, новизны, безудержного праздника. Подобные эмоции испытал и я, когда узнал, что мы все вновь встретимся. Мы уже все сидим в группе в WhatsApp – Леонид, Александр Борисович, Пелагея и я. Смеемся, обсуждаем будущий съемочный процесс, позитива — через край! На «Голосе» уже появился такой термин: «золотой состав» наставников. Тот случай, когда все совпало — пожелания зрителей, наши собственные и Первого канала.

    Александр Градский: «Успех «Голоса» — это импровизация, работа конкурсантов, работа редакторов и наставников, конечно. При этом я имею в виду первый состав наставников. Когда в «Голос» пришли Полина Гагарина, Гриша Лепс и Баста, все было чудесно, мило, но они не подходили друг другу. Это как в часах, где есть разные шестеренки. Если они подходят, часики ходят. В первом составе подошли. Мы люди очень разные, но умели взаимодействовать, поддерживать друг друга. Владельцы формата пытались навязать нам сценарные амплуа. Ничего не вышло. Мы сами знали, что хорошо и что плохо, и как нужно вести себя. У большинства подобных конкурсов есть сценарий, сюжетные ходы, а в «Голосе» самое интересное — импровизация. Мы не знаем, кого отобрали редакторы, сидим спиной, участники поют, мы пытаемся угадать, интересно это будет или нет. Если повернулись все, то начинается новая игра, когда конкурсанты начинают выбирать из нас. Зрителям это и нужно, им надоели проекты, в которых все заранее все знают».

    наставники «Голос-6»

    Пелагея: «Соберемся в «теплом семейном кругу» и радость моя по этому поводу не знает границ. Жду не дождусь, когда увижу столь дорогих мне людей. Говорю не только о наставниках, там весь состав «золотой» — каждый из тех, кто причастен к созданию проекта. Соскучилась по всем страшно! Впереди полгода откровений, вдохновений и незабываемых, светлых эмоций, которые буду потом помнить всю жизнь. Как помню то, что было в первых сезонах».

    наставники «Голос-6»

    Кроме того, известно, что в кастинге шестого сезона приняли участие джазовая исполнительница Нина Шацкая, финалист первого сезона «Голос. Дети» Ивайло Филиппов, вокалист группы «Белый орел» Александр Ягья, а также Юрий Титов и Арсений Бородин, известные по «Фабрике звезд».

    Напомним, что в четвертом сезоне роль наставников шоу исполнили Полина Гагарина, Баста и Григорий Лепс, а в пятом Басту снова сменили Дима Билан и Леонид Агутин. Дима Билан также был наставником всех четырех сезонов шоу «Голос. Дети». В первом сезоне детской версии конкурса одно из красных кресел занимала Пелагея, но затем она была вынуждена оставить оба проекта из-за беременности: 21 января у певицы и ее супруга, хоккеиста Иван Телегина родилась дочь Таисия.

    Победительницей пятого сезона «Голоса» стала участница команды Леонида Агутина Дарья Антонюк.

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Перейти
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз