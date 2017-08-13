Эксклюзив ELLE: стали известны имена наставников «Голос-6»

Это официально: съемки шестого сезона шоу «Голос» на Первом канале стартуют уже завтра. Имена тех, кто займет кресла наставников на этот раз, как всегда, держались в тайне и стали известны только сейчас. Искать таланты вновь будут наставники первых трех сезонов — Дима Билан, Александр Градский, Леонид Агутин и Пелагея.

Дима Билан: «Каждый, кто учился в ВУЗе, бывал на детских сборах или в лагерях, знает, что это такое – мечта вернуться после долгого перерыва в атмосферу счастья, будто заново пережить юность, ощущения свежести, новизны, безудержного праздника. Подобные эмоции испытал и я, когда узнал, что мы все вновь встретимся. Мы уже все сидим в группе в WhatsApp – Леонид, Александр Борисович, Пелагея и я. Смеемся, обсуждаем будущий съемочный процесс, позитива — через край! На «Голосе» уже появился такой термин: «золотой состав» наставников. Тот случай, когда все совпало — пожелания зрителей, наши собственные и Первого канала.

Александр Градский: «Успех «Голоса» — это импровизация, работа конкурсантов, работа редакторов и наставников, конечно. При этом я имею в виду первый состав наставников. Когда в «Голос» пришли Полина Гагарина, Гриша Лепс и Баста, все было чудесно, мило, но они не подходили друг другу. Это как в часах, где есть разные шестеренки. Если они подходят, часики ходят. В первом составе подошли. Мы люди очень разные, но умели взаимодействовать, поддерживать друг друга. Владельцы формата пытались навязать нам сценарные амплуа. Ничего не вышло. Мы сами знали, что хорошо и что плохо, и как нужно вести себя. У большинства подобных конкурсов есть сценарий, сюжетные ходы, а в «Голосе» самое интересное — импровизация. Мы не знаем, кого отобрали редакторы, сидим спиной, участники поют, мы пытаемся угадать, интересно это будет или нет. Если повернулись все, то начинается новая игра, когда конкурсанты начинают выбирать из нас. Зрителям это и нужно, им надоели проекты, в которых все заранее все знают».