Барак Обама: «Я первый президент, кто слушал Джей Зи в Овальном кабинете»

На днях стало известно, что Джей Зи стал одним из девяти музыкантов, чьи имена в этом году будут включены в Зал Славы авторов песен. Стоит ли говорить, что это одна из самых престижных наград, которую может получить исполнитель в своей карьере. Кроме того, супруг Бейонсе стал первым рэпером , удостоенным этой чести.

Имена победителей были оглашены бывшим президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой, который, к слову, является не только поклонником творчества Джей Зи, но и дружит с семьей музыканта: «Мне нравится думать, что мы с мистером Картером очень похожи, потому что мы не раз оказывались в одинаковых положениях. Никто из тех, кого мы знали в юности, не верил в то, что мы можем добиться таких успехов в жизни. Мы оба знаем, что значит расти без отца. <…> И у нас обоих жены куда популярнее нас самих. Мне приятно думать, что на данный момент я являюсь единственным президентом США, кто слушал песни Джей Зи в Овальном кабинете», — признался экс-глава государства.