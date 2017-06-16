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16 июня 2017

Барак Обама: «Я первый президент, кто слушал Джей Зи в Овальном кабинете»

Супруг Бейонсе стал единственным рэпером, включенным в Зал Славы

На днях стало известно, что Джей Зи стал одним из девяти музыкантов, чьи имена в этом году будут включены в Зал Славы авторов песен. Стоит ли говорить, что это одна из самых престижных наград, которую может получить исполнитель в своей карьере. Кроме того, супруг Бейонсе стал первым рэпером, удостоенным этой чести.

Джей ЗиФОТОGetty Images

Имена победителей были оглашены бывшим президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой, который, к слову, является не только поклонником творчества Джей Зи, но и дружит с семьей музыканта: «Мне нравится думать, что мы с мистером Картером очень похожи, потому что мы не раз оказывались в одинаковых положениях. Никто из тех, кого мы знали в юности, не верил в то, что мы можем добиться таких успехов в жизни. Мы оба знаем, что значит расти без отца. <…> И у нас обоих жены куда популярнее нас самих. Мне приятно думать, что на данный момент я являюсь единственным президентом США, кто слушал песни Джей Зи в Овальном кабинете», — признался экс-глава государства.

Напомним, Зал славы авторов песен был открыт в 1969 году, и на данный момент в него включен 351 исполнитель, в числе которых группы «Queen» и «Bon Jovi».


Барак Обама и Джей Зи

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