Mercedes-Benz Geländewagen: сила в красоте?

У современного мира моды есть очень интересная особенность — в нем практически не осталось жестких правил. То, что когда-то казалось несовместимым, теперь, наоборот, прекрасно сочетается. Спортивный стиль проник во все сферы жизни, стал уместным практически в любой ситуации, и с этим никто не собирается спорить. Уже совсем не удивительно видеть ярких и модных женщин за рулем некогда совершенно мужских автомобилей. Наоборот, во всем этом ощущается привкус какой-то игры, волнительной и сексуальной.

Страсть многих женщин к автомобилям Mercedes-Benz Geländewagen легко понять. За тридцатипятилетнюю историю этот внедорожник стал абсолютной легендой. И не последнюю роль в этом сыграл хорошо узнаваемый дизайн кузова, чьи характерные черты сложно не заметить. Неудивительно, что перед ним не смогли устоять многие известные женщины. Гелендваген очень популярен у представительниц американского шоу-бизнеса. Уже много лет на Мерседесах G-Класса ездят Бритни Спирс, Николь Ричи и Меган Фокс. Приглянулся он и таким популярным модницам, как Эшли Олсен, Эмма Робертс и Хиллари Дафф. В России у Mercedes-Benz Geländewagen тоже есть звездные поклонницы. Телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская не случайно остановила свой выбор именно на модели G-Класса. «Говорят, что брутальность автомобиля подчеркивает хрупкость его владелицы, давая при этом понять, что за этой хрупкостью скрывается железная воля и стальной характер», — объясняет свой выбор Яна. Сегодня мужские символы успеха способны раскрыть и продемонстрировать новую женственность.

Долгое время считалось, что женщины просто не способны справиться с такими мощными автомобилями. Но это представление оказалось мифом. Ведь ощутимая мощь и стала центром притяжения для самых смелых и любопытных автолюбительниц. Двигаясь в ритме города, приятно осознавать, что для этого классического внедорожника практически не существует препятствий. В опытных руках он реально способен проехать где угодно, не говоря уж о бордюрах и сугробах. И это понимают абсолютно все, кто движется с вами по одной дороге. А какая женщина откажется от такого внимания? За несколько десятилетий Mercedes-Benz Geländewagen сохранил все характерные внешние черты культового внедорожника. Все тот же угловатый кузов с немного старомодными плоскими лобовыми и боковыми стеклами. Те же закрытые решеткой габаритные фары на капоте и двери на петлях. Но на самом деле кузов прошел серьёзную эволюцию, как и полагается современному автомобилю. Инженеры потратили немало времени и на улучшение аэродинамических качеств внедорожника, а к мощным передним фарам добавили светодиодное освещение.