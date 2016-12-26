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Стиль жизни

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26 декабря 2016

Make Love, Not War: 10 сильных произведений искусства о том, что мир – лучше войны

ELLE составил список знаковых произведений искусства, от фильмов до театральных постановок, которые напоминают, что человеческая жизнь – самое ценное, что есть на свете

«Феникс»: фильм Кристиана Петцольда

Make Love, Not War: 10 сильных произведений искусства о том, что мир – лучше войны

Фильм немецкого режиссера Кристиана Петцольда нельзя считать исключительно «антивоенным манифестом»: лента глубже и тоньше строго очерченной темы. Действие картины происходит на фоне послевоенной Германии – Нелли Ленц, главная героиня, возвращается из концлагеря для евреев, куда она была отдана собственным мужем, этническим немцем, в начале войны. Приехав в город, где она жила прежде, Нелли делает пластическую операцию, чтобы исправить искалеченное лицо, и по стечению обстоятельств заново знакомится со своим бывшем мужем, который ее не узнает. В «Фениксе» Кристиан Петцольд ищет ответы на мучительные вопросы: почему страх за свое существование оказывается сильнее любви к близкому человеку и возможно ли вернуться к жизни, когда тебя уже никто не ждет?

«Севастопольские рассказы»: книга Льва Толстого

Make Love, Not War: 10 сильных произведений искусства о том, что мир – лучше войны

Граф Лев Николаевич Толстой был первым в истории России военным корреспондентом – да еще каким! Вместо отстраненного рассказа о событиях Крымской войны, очевидцем которых был писатель, он создал цикл «Севастопольские рассказы», где в центре внимания оказались не только подвиги русских войск, но и рассуждения автора о бессмысленности и бесчеловечности войны. В отличие от нашего времени, в середине XIX века пацифисты не пользовались большой поддержкой общества, и поэтому Льву Толстому требовалась изрядная смелость, чтобы вслух высказывать подобные мысли. Позже «антивоенная линия» получила свое развитие в романе «Война и мир», а также в философской системе ценностей «непротивления злу», которой следовал Толстой.

«Любовь и смерть»: фильм Вуди Аллена

Make Love, Not War: 10 сильных произведений искусства о том, что мир – лучше войны

Один из знаковых фильмов Вуди Аллена, «Любовь и смерть» – лента столь же глубокая, сколь и смешная. Известный режиссер в своем фирменном саркастичном стиле интерпретирует тексты русских классиков (от Ивана Тургенева до Льва Толстого – которых, кстати, он очень любит), попутно размышляя о том, как нелепа война сама по себе. Отличный способ с пользой провести свободный вечер.

«Бойня номер пять, или Крестовый поход детей»: книга Курта Воннегута

Make Love, Not War: 10 сильных произведений искусства о том, что мир – лучше войны

Культовый роман известного американского писателя Курта Воннегута рассказывает о бомбардировке Дрездена в 1945 году. Это событие вошло в историю как одна из самых страшных страниц Второй мировой войны: непосредственной необходимости, по мнению многих военных экспертов, в бомбардировке не было, и, тем не менее, она состоялась – за одну ночь погибло огромное количество мирных жителей, а также были разрушены многие памятники архитектуры. Курту Воннегуту, который в тот момент находился в плену у немцев, пришлось лично все это пережить – воспоминания о бомбардировке легли в основу книги «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей», которая стала одной из главных антивоенных книг XX века.

Mind Games: песня Джона Леннона

Песню, давшую имя четверному сольному студийному альбому Джона Леннона, можно считать гимном пацифизма. Главный призыв песни – «заниматься любовью, а не войной» – стал лозунгом пацифистов и своеобразным символом конца прошлого века. Своей актуальности ни эти слова, ни сама песня не утратили до сих пор.

«Франц»: фильм Франсуа Озона

Make Love, Not War: 10 сильных произведений искусства о том, что мир – лучше войны

Последняя на данный момент картина французского режиссера Франсуа Озона снята в черно-белом цвете. По сюжету фильма, в провинциальный немецкий городок после Первой мировой войны приезжает француз, представляющийся близким другом погибшего на войне жениха главной героини. Сложные взаимоотношения, возникающие между этой необычной парой, а также столь актуальная сегодня антивоенная тема – то, что лежит в основе фильма.

«На Западном фронте без перемен»: книга Эриха Марии Ремарка

Make Love, Not War: 10 сильных произведений искусства о том, что мир – лучше войны

Знакомый каждому роман «На Западном фронте без перемен» неплохо освежить в памяти – к сожалению, в наши дни он снова актуален наряду с книгами Эрнеста Хемингуэя. По-настоящему великое произведение написано от лица простого солдата, прошедшего Первую мировую войну, и не сумевшего найти себя в обычной жизни. В предисловии к роману Ремарк блестяще сформулировал его основную тему: «Эта книга не является ни обвинением, ни исповедью. Это только попытка рассказать о поколении, которое погубила война, о тех, кто стал её жертвой, даже если спасся от снарядов».

«Александра»: фильм Александра Сокурова

Make Love, Not War: 10 сильных произведений искусства о том, что мир – лучше войны

Замечательный фильм режиссера Александра Сокурова стоит посмотреть хотя бы для того, чтобы увидеть на экране Галину Вишневскую, которая играет главную героиню фильма – женщину, приехавшую в военную часть навестить внука. Мощное кино о том, что войну ничто не может оправдать. Обязательно к просмотру.

«Барабаны в ночи» спектакль Юрия Бутусова

Make Love, Not War: 10 сильных произведений искусства о том, что мир – лучше войны

Новая постановка известного режиссера Юрия Бутусова, лауреата «Золотой Маски» и других российских театральных премий, создана по мотивам пьесы немецкого драматурга Бертольта Брехта «Барабаны в ночи». История о возвращении с войны немецкого солдата, невеста которого не дождалась своего жениха, и вышла замуж за другого мужчину – действие спектакля происходит на фоне полуразрушенной Германии. Оригинальная сценография, элементы театра абсурда, размышления о месте человека в обществе и его роли истории – все это есть в новом спектакле на сцене Театра Пушкина.

«Рай»: фильм Андрея Кончаловского

Make Love, Not War: 10 сильных произведений искусства о том, что мир – лучше войны

Фильм Андрея Кончаловского получил «Серебряного льва» на Венецианском кинофестивале и был включен в шорт-лист премии «Оскар». Картина рассказывает о русской аристократке и эмигрантке Ольге, участнице французского Сопротивления, попавшей в концентрационный лагерь и встретившей там немецкого офицера, который был давно в нее влюблен. Трагическая история о цене, которую так или иначе приходится платить всем людям за развязанные бесчеловечные войны. В российский прокат фильм выйдет 19 января – не забудьте пометить дату в своем календаре.

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