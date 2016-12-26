Make Love, Not War: 10 сильных произведений искусства о том, что мир – лучше войны

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ELLE составил список знаковых произведений искусства, от фильмов до театральных постановок, которые напоминают, что человеческая жизнь – самое ценное, что есть на свете
Фильм немецкого режиссера Кристиана Петцольда нельзя считать исключительно «антивоенным манифестом»: лента глубже и тоньше строго очерченной темы. Действие картины происходит на фоне послевоенной Германии – Нелли Ленц, главная героиня, возвращается из концлагеря для евреев, куда она была отдана собственным мужем, этническим немцем, в начале войны. Приехав в город, где она жила прежде, Нелли делает пластическую операцию, чтобы исправить искалеченное лицо, и по стечению обстоятельств заново знакомится со своим бывшем мужем, который ее не узнает. В «Фениксе» Кристиан Петцольд ищет ответы на мучительные вопросы: почему страх за свое существование оказывается сильнее любви к близкому человеку и возможно ли вернуться к жизни, когда тебя уже никто не ждет?
Граф Лев Николаевич Толстой был первым в истории России военным корреспондентом – да еще каким! Вместо отстраненного рассказа о событиях Крымской войны, очевидцем которых был писатель, он создал цикл «Севастопольские рассказы», где в центре внимания оказались не только подвиги русских войск, но и рассуждения автора о бессмысленности и бесчеловечности войны. В отличие от нашего времени, в середине XIX века пацифисты не пользовались большой поддержкой общества, и поэтому Льву Толстому требовалась изрядная смелость, чтобы вслух высказывать подобные мысли. Позже «антивоенная линия» получила свое развитие в романе «Война и мир», а также в философской системе ценностей «непротивления злу», которой следовал Толстой.
Один из знаковых фильмов Вуди Аллена, «Любовь и смерть» – лента столь же глубокая, сколь и смешная. Известный режиссер в своем фирменном саркастичном стиле интерпретирует тексты русских классиков (от Ивана Тургенева до Льва Толстого – которых, кстати, он очень любит), попутно размышляя о том, как нелепа война сама по себе. Отличный способ с пользой провести свободный вечер.
Культовый роман известного американского писателя Курта Воннегута рассказывает о бомбардировке Дрездена в 1945 году. Это событие вошло в историю как одна из самых страшных страниц Второй мировой войны: непосредственной необходимости, по мнению многих военных экспертов, в бомбардировке не было, и, тем не менее, она состоялась – за одну ночь погибло огромное количество мирных жителей, а также были разрушены многие памятники архитектуры. Курту Воннегуту, который в тот момент находился в плену у немцев, пришлось лично все это пережить – воспоминания о бомбардировке легли в основу книги «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей», которая стала одной из главных антивоенных книг XX века.
Песню, давшую имя четверному сольному студийному альбому Джона Леннона, можно считать гимном пацифизма. Главный призыв песни – «заниматься любовью, а не войной» – стал лозунгом пацифистов и своеобразным символом конца прошлого века. Своей актуальности ни эти слова, ни сама песня не утратили до сих пор.
Последняя на данный момент картина французского режиссера Франсуа Озона снята в черно-белом цвете. По сюжету фильма, в провинциальный немецкий городок после Первой мировой войны приезжает француз, представляющийся близким другом погибшего на войне жениха главной героини. Сложные взаимоотношения, возникающие между этой необычной парой, а также столь актуальная сегодня антивоенная тема – то, что лежит в основе фильма.
Знакомый каждому роман «На Западном фронте без перемен» неплохо освежить в памяти – к сожалению, в наши дни он снова актуален наряду с книгами Эрнеста Хемингуэя. По-настоящему великое произведение написано от лица простого солдата, прошедшего Первую мировую войну, и не сумевшего найти себя в обычной жизни. В предисловии к роману Ремарк блестяще сформулировал его основную тему: «Эта книга не является ни обвинением, ни исповедью. Это только попытка рассказать о поколении, которое погубила война, о тех, кто стал её жертвой, даже если спасся от снарядов».
Замечательный фильм режиссера Александра Сокурова стоит посмотреть хотя бы для того, чтобы увидеть на экране Галину Вишневскую, которая играет главную героиню фильма – женщину, приехавшую в военную часть навестить внука. Мощное кино о том, что войну ничто не может оправдать. Обязательно к просмотру.
Новая постановка известного режиссера Юрия Бутусова, лауреата «Золотой Маски» и других российских театральных премий, создана по мотивам пьесы немецкого драматурга Бертольта Брехта «Барабаны в ночи». История о возвращении с войны немецкого солдата, невеста которого не дождалась своего жениха, и вышла замуж за другого мужчину – действие спектакля происходит на фоне полуразрушенной Германии. Оригинальная сценография, элементы театра абсурда, размышления о месте человека в обществе и его роли истории – все это есть в новом спектакле на сцене Театра Пушкина.
Фильм Андрея Кончаловского получил «Серебряного льва» на Венецианском кинофестивале и был включен в шорт-лист премии «Оскар». Картина рассказывает о русской аристократке и эмигрантке Ольге, участнице французского Сопротивления, попавшей в концентрационный лагерь и встретившей там немецкого офицера, который был давно в нее влюблен. Трагическая история о цене, которую так или иначе приходится платить всем людям за развязанные бесчеловечные войны. В российский прокат фильм выйдет 19 января – не забудьте пометить дату в своем календаре.
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