Как с пользой провести новогодние выходные

Считаные дни остались до Нового года и долгожданных зимних каникул. Если в путешествие вы не собираетесь, но хотите провести новогодние выходные интересно и с пользой, мы расскажем, как это сделать. От занятий спортом до поиска нового хобби — перед вами список из 10 дел, которые заставят вас гордиться собой после длинных выходных.

Составьте план на год

Канун Нового года — идеальное время для подведения итогов, а первая неделя праздников как нельзя лучше подходит для составления планов. Подарите себе органайзер, который захочется открывать каждый день, и запишите в него цели на ближайший год. Фантазируйте, мечтайте, перенесите на бумагу все, о чем думаете. Перечислите не сами задачи, а то, каким способом вы можете их достичь и что для этого понадобится. Не бойтесь, что фантазии унесут вас далеко. Израильские ученые Университета имени Бар-Илана пришли к выводу, что мечтать — полезно. Когда мы фантазируем, активируются те же участки головного мозга, которые заставляют нас действовать и достигать целей. Нам становится легче справляться со стрессами и находить решения в нестандартных ситуациях.

Научитесь новому

В рабочие дни руки доходят только до чашки кофе, ленты Instagram или развлекательных статей в журналах. Длинные выходные можно посвятить полезным делам. За девять дней вы вряд ли заговорите на испанском или научитесь играть саундтрек из «Пиратов Карибского моря» на укулеле, но ежедневные занятия успеют войти в привычку. Скачайте на смартфон приложение Memrise и учите японский, итальянский или немецкий в игровой форме в любое время, в перерывах между гостями или в дороге. Найдите репетитора на онлайн-сервисе бытовых услуг ‪YouDo.com‬. Здесь вы встретите человека, который поможет воплотить вашу мечту: научит играть на фортепиано, кататься на коньках, танцевать танго и многое другое. Вы сможете выбрать удобное для занятий время и их продолжительность, найти учителя, который живет поблизости. Если вас давно интересует экономика, нефтехимия, биология или восточные культуры, зарегистрируйтесь на Coursera или Udemy и выберите увлекательный онлайн-курс от преподавателей мировых университетов.

Займитесь спортом

Если хотя бы на третий день праздничного застолья вы найдете в себе силы выйти из дома в спортзал, то удивитесь, сколько всего вы успеете сделать за выходные. Физическая нагрузка придаст сил и энергии. А если привычные занятия не вдохновляют вас на спортивные достижения, попробуйте то, чем еще не занимались: проверьте свою выносливость на кроссфите, спиннинге или отправляйтесь на зумбу, аэройогу и стрейчинг.

Посвятите время близким

Длинные новогодние выходные со снегом и морозами созданы для добрых и уютных семейных встреч. Навестите тех, кого долгое время не видели, устройте семейный поход на каток, в любимый парк или на ярмарку рукоделия. Соберите близких дома и посвятите время приготовлению имбирных пряников или устройте совместный просмотр рождественских фильмов.

Займитесь домом

За два выходных дня сложно переделать все домашние дела. Посвятите первую неделю нового года заботе о доме. Поменяйте шторы, устройте генеральную уборку, избавьтесь от лишних предметов, почините то, что давно не работает. Если одной со всем этим не справиться — найдите помощника. На ‪YouDo.com‬ бытового мастера можно вызвать даже в праздничные выходные.

Разберите гардероб и косметичку

Шкаф переполнен, а надеть все равно нечего? Косметичка не закрывается, а половину средств вы использовали лишь однажды? Пора избавляться от ненужных вещей. Отдайте блески и парфюм, которые вам не подходят, подругам. Рассортируйте одежду: если не надевали юбку два года, избавьтесь от нее. В новогодние каникулы достаточно времени, чтобы продумать повседневные образы и довести их до совершенства. Разобрать гардероб помогут приложения Cloth, Stylicious или «Гардероб». Сфотографируете каждую вещь и загрузите снимки в приложение — так будет проще вести учет брюк, платьев и блузок и подбирать удачные сочетания.

Поработайте над собой

Работа над собой — это не только походы в спортзал. Сходите в «Читай-город», «Республику» или зайдите на ‪Ozon.ru‬, подберите себе несколько интересных книг по самосовершенствованию. Освойте медитацию или научитесь механикам борьбы со страхом или гневом. Разберитесь со своими внутренними переживаниями, проанализируйте, что вас тревожит. Если вы не можете расстаться с парнем, боитесь новых отношений, чувствуете себя постоянно уставшей или не решаетесь заговорить с шефом о повышении зарплаты, займитесь этими вопросами во время праздников. Если не получится справиться с проблемами самостоятельно, запишитесь на сеансы к психологу. Так делает половина ваших подруг, попробуйте и вы. Помощь профессионала поможет начать жизнь с чистого листа.

Займитесь здоровьем

Здоровье во многом зависит от правильного питания. Начните следить за своим рационом. Чтобы ваше самочувствие улучшилось, откажитесь от скрытого сахара и быстрых углеводов. Следить за количеством жидкости в организме поможет приложение Drinking Water, оно будет напоминать о том, что пора выпить еще один стакан воды. А сбалансированно питаться — FatSecret, которое помогает учитывать состав продуктов и вести учет количества съеденного.

Сделайте доброе дело

Начните год с хороших поступков. Закупите корм для кошачьего приюта, перечислите деньги фонду по защите тропических лесов или станьте волонтером организации по борьбе с глобальным потеплением. Примите участие в акции, которая найдет отклик в вашем сердце. Пожертвуйте лишние вещи на благотворительность или разместите объявления на «Авито», «Юле», «Свалке». Помогите другу реализовать мечту или сделайте долгожданный подарок близким.

Придумайте себе новое хобби

Новое увлечение — это новые знания, эмоции и новые люди вокруг. Заведите кулинарный блог или займитесь кунг-фу, научитесь чинить компьютер или шить дизайнерские вещи. С новым делом у вас появится больше энергии, а со временем вы сможете на этом зарабатывать. Начало года — подходящее время решиться и кардинально изменить свою жизнь.