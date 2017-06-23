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Стиль жизни

Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

23 июня 2017

Как хорошо вы знаете творчество Анны Ахматовой?

Все мы не только читали, но и заучивали наизусть стихотворения великой поэтессы Анны Андреевны Ахматовой – однако сохранились ли знаменитые строчки в нашей памяти? Тест от редакции ELLE поможет ответить на этот вопрос!

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