Как хорошо вы знаете творчество Анны Ахматовой?

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Все мы не только читали, но и заучивали наизусть стихотворения великой поэтессы Анны Андреевны Ахматовой – однако сохранились ли знаменитые строчки в нашей памяти? Тест от редакции ELLE поможет ответить на этот вопрос!
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