Как хорошо вы знаете творчество Анны Ахматовой?

Все мы не только читали, но и заучивали наизусть стихотворения великой поэтессы Анны Андреевны Ахматовой – однако сохранились ли знаменитые строчки в нашей памяти? Тест от редакции ELLE поможет ответить на этот вопрос!