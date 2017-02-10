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10 февраля 2017

Instagram выпустил стикеры ко Дню святого Валентина

Коллекция наклеек-признаний в любви для ваших Stories

Накануне Дня cвятого Валентина Инстграм выпустил коллекцию стикеров для раздела Stories.

Они представляют собой специальные наклейками с сердечками, шариками и розами и ироничными надписями вроде I am beautiful, #bestfriendsforever и I LOVE ME.


Instagram выпустил стикеры ко Дню святого Валентина

Для того, чтобы воспользоваться новой опцией, необходимо обновить приложение. В разделе Stories, необходимо нажать на значок в виде смайлика — и выбрать стикеры на загруженную картинку или видео. 13 февраля набор стикеров дополнится специальной кистью из сердечек, которой можно будет разрисовывать праздничные истории. После праздника все «валентиновские» наклейки исчезнут.

Поскольку запуск этих стикеров совпал с выходом нашего номера, мы не удержались и наложили одно на другое. Благо, к героине мартовской обложки Коко Роша мы можем признаваться в любви хоть круглый год.

Instagram выпустил стикеры ко Дню святого Валентина

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