Идем на рекорд: самые дорогие вещи знаменитостей, когда-либо проданные с молотка

Колье Элизабет Тейлор

После смерти знаменитой актрисы в 2011 году аукционный дом Christie's организовал торги, распродающие вещи из ее уникальной коллекции. Аукцион шел 4 дня и установил 7 мировых рекордов: среди них — колье из натурального жемчуга с бриллиантами и рубинами от Cartier, проданное за 11 842 500$.

Кожаная куртка Майкла Джексона

В том же 2011 году на небольшом частном аукционе в Лос-Анжелесе появилась красная кожаная куртка Майкла Джексона, известная по клипу на песню «Триллер». При эстимейте (то есть своеобразном ценовом «коридоре», определяемом экспертами) в 200 000$ – 400 000$, лот ушел с молотка за целых 1,8 млн. Известно, что покупатель планировал позже перепродать костюм короля поп-музыки — разумеется, дороже — с тем, чтобы пожертвовать деньги на нужды одного из американских госпиталей. Был ли реализован этот план — неизвестно.

Медальон с «Титаника»

Знаменитостями становятся не только люди: вне всяких сомнений, звездой XX века стал в свое время легендарный «Титаник». Аукционы с предметами, найденными на культовом лайнере (или же принадлежавшие выжившим пассажирам), проходят достаточно часто. Обычно это бумажные трофеи: меню, письма, чертежи, планы, фотографии. И все же выдающиеся предметы встречаются — и бьют рекорды. Так, например, самым дорогим предметом с «Титаника», проданным когда-либо на аукционе, стал медальон с портретом матери одной из пассажирок, Хелен Черчилль Кэнди. Хелен передала медальон другому пассажиру лайнера, тому удалось спастись — а потому «выжило» и украшение. Лот был куплен за 58 000 фунтов.

«Президентское» платье Мэрилин

В 1999 году стало известно, что одно из платьев Мэрилин Монро было продано за $1 267 500 при эстимейте в $12 000. И дело не в красоте наряда: платье прославилось тем, что именно в нем актриса напела «Happy Birthday, Mr. President» на 45-летии Джона Кеннеди. Отличное доказательство того, что некоторые слова действительно дороже золота.

Треуголки Наполеона

Одна из самых интересных аукционных историй связана со знаменитыми треуголками Наполеона Бонапарта. Известно, что за свою жизнь он износил порядка ста двадцати треуголок, около двадцати из которых дожили до наших дней. Все они почти одинаковые — форма и детали разнятся лишь слегка — а вот разлет аукционных цен довольно велик. Так, в 2014 году на торгах во французском Фонтенбло треуголка полководца ушла за $2,4 млн, а в 2015 Christie’s продал аналогичный головной убор лишь за $595 тыс. (лот еле-еле преодолел нижний эстимейт). Откуда столь существенная разница? Все дело в том, что первая треуголка красовалась на голове Бонапарта, когда тот участвовал в битве при Маренго: в этом сражении французская армия разгромила австрийские войска, завершив Вторую итальянскую кампанию победой. Во второй же императору повезло меньше: битва при Прейсиш-Эйлау — одна из самых кровавых за всю историю наполеоновских войн — закончилась огромными жертвами французской армии. Простая математика: треуголка победителя дороже треуголки проигравшего.

Сапоги Рональда Рейгана

Прошлой осенью Christie’s провел двухдневный аукцион личных вещей 40-ого президента США Рональда Рейгана. Икона 80-х, чье сердце было отдано традициям и стилю жизни Дикого Запада, Рейган был настоящим коллекционером артефактов, связанных с Техасом. Топ-лотом торгов стали ковбойские кожаные сапоги президента со страусовым пером и лягушачьей шкурой. При эстимейте в $10 000 – 20 000 сапоги были проданы без малого за $200 000.

Гитара Брайана Адамса

Как не вспомнить и о самой дорогой из когда-либо проданных на аукционе гитаре: стратокастере Брайана Адамса, представленном им на благотворительном аукционе в 2005 году. Торги фонда Reach out to Asia были организованы в поддержку тайского населения, пострадавшего во время цунами в декабре 2004 года. Кроме того, гитара подписана практически всеми рок-иконами наших дней: Миком Джаггером, Китом Ричардсом, Эриком Клэптаном, Джимми Пейджем, Дэвидом Гилмором, Полом Макартни, Стингом и многими другими. Сумма, которую заплатили за стратокастер — $2 700 000.

Скрипка Страдивари

Еще немного о музыке и благотворительности: в 2010 году онлайн-аукцион Tarasio продал скрипку Страдивари «Молитор» 1697 года за $3 600 000. Кстати, ее же в 2006 году — и, более того, за ту же цену — будущий владелец приобрел на аукционе Christie's. А уже в 2011 году рекорд был побит: другая скрипка Антонио Страдивари «Леди Блант» была продана на аукционе за без малого $16 млн, а деньги пошли на помощь жертвам землетрясения в Японии.

И снова Мэрилин

Неожиданно, но факт: в 2010-м на аукционе Juliens в Лос Анджелесе были проданы 3 рентгеновских снимка грудной клетки Мэрилин Монро, сделанных в американской клинике в 1954 году. Совершенно стандартные больничные артефакты ушли за $45 000 при эстимейте в 3000$.

В ожидании нового рекорда

Вещи знаменитостей продавались и будут продаваться — а, значит, стоит ждать новых сенсаций. Так, 21 июня Christie’s проведет торги «Редкие часы и американские иконы», на которых, в частности, представлены золотые часы «Tank» Cartier, принадлежавшие Жаклин Кеннеди и подаренные ей мужем сестры польским князем Станиславом Радзивиллем в 1963 году. В те дни Джеки уже была замужем за Аристотелем Онассисом. На обороте часов есть гравировка «Stas to Jackie, 23 Feb. 1963. 2.05am to 9.35pm». Эстимейт реликвии — $60 000 – 120 000 долларов, но эксперты пророчат, что цена часов взлетит в несколько раз.

Удивительное рядом

Некоторые звезды, мягко говоря, умеют удивить: особенно этим славится Леди Гага – она регулярно выставляет на аукционы детали своих эксцентричных нарядов. Продаются они прекрасно. Фанаты готовы платить любые деньги, лишь бы получить нечто, связанное с кумиром. Самым дорогим предметом, принадлежавшим Гаге и проданным на аукционе, стал ее накладной ноготь: он упал с пальца Гаги во время ее выступления в Дублине и впоследствии был продан за $12 000.