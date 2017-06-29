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Стиль жизни

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29 июня 2017

Хью Джекман и Зак Эфрон снялись в мюзикле

В Интернете появился трейлер нового музыкального фильма со знаменитыми актерами в главных ролях

Хью Джекман, окончательно распрощавшись с амплуа Логана, решил, судя по всему, стать одним из главных драматических актеров Америки. И важным шагом в этом направлении станет его участие в новом фильме «Величайший шоумен». В музыкальной ленте он исполнит роль реально существовавшего человека – Финеаса Тейлора Барнума, основателя популярнейшей цирковой труппы XIX века.


Хью Джекман и Зак Эфрон снялись в мюзикле

Кстати, пойти в сторону серьезного кино – пусть и музыкального – решил и Зак Эфрон. Также в фильме снялись такие маститые актрисы, как Мишель Уильямс и Ребекка Фергюсон.


Увидеть результат работы звездной команды можно будет ближе к концу года: в российский прокат фильм выходит 21 декабря.


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