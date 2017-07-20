Овен

Миссия первого знака в зодиакальном кругу — вести за собой других. Вот и напитки его представители выбирают, как правило, смелые, с деликатной горечью, бархатной текстурной и сложным окончанием. Как говорится, «не ищут легких путей». Высокий холодный стакан грейпфрутового сока с гранулированным льдом и сиропом мяты «на донышке» — лучший освежающий вариант. Для ЗОЖ-представителя арбузный фрэш станет отличной «зарядкой» электролитами для активного образа жизни.

Телец

Сфокусированным и стабильным людям, рожденным под этим знаком, крайне важно, чтобы каждый напиток включал только самые отборные ингредиенты. Тем не менее им не чужды слабости, одна из которых — сочетание выпечки и ягод. Поэтому идеальным летним напитком для Тельцов может стать клубничный сок. Смешайте ягоды с бананом и льдом для жарких дней или приготовьте коктейль в версии дайкири для страстного вечера. Кроме того те, кто появился на свет в апреле, любят пряные вкусы и напитки с томатами, которые стоит украсить петрушкой или перцем чили для пикантности.

Близнецы

Авантюрные Близнецы большие поклонники экзотических продуктов, особенно фрэшей из манго, папайи и даже деток-баобаба! В их приоритетах есть и гранатовый сок, который, по желанию, можно «усилить» мартини. Двойственная природа отражается и на вкусах. Например, проявляется в приструним к сочетаниям — кислого и сладкого, приторного сиропа и лимонного сока. А еще они без ума от аромата и вкуса ванили, которая в летних напитках прекрасно дружит с кардамоном, гвоздикой, мятой и «тремя каплями» рома, если речь идет о вечернем мероприятии.

Рак

Раки привыкли уделять внимание деталям и нюансам. Им постоянно хочется докопаться до самой сути вещей, «распробовать» каждую составляющую. Отличная вкусовая головоломка для летних перфекционистов — сочетание имбиря и ананаса в напитках. Среди других освежающих опций: кокосовая вода, насыщенная полезными питательными веществами, и все производные от винограда.

Лев

Веселые, общительные и довольно привередливые личности — им подходят напитки, сочетающиеся с их оптимистичным, но, в тоже время, царственным темпераментом. Преподнесите этому королю эффектно украшенный сливками ананасовый сок со льдом. Львы также любят все цитрусовое, но особенно апельсины и мандарины. Классический фрэш станет приятной «кошачьей» отдушиной и в пыльном городе, и на райском пляже.

Дева

Дева — надежный, рациональный партнер, который прекрасно трудится в команде. И напиток ей нужен такой, в котором все компоненты слаженно работают вместе, а их сочетание дает абсолютно новый, но гармоничный вкус. А еще, если верить звездам, Девы просто боготворят абрикосовый сок. Вы пробовали добавить в него щепотку корицы? Ммммм.... Как и другие земные знаки, они являются фанатами коктейлей с овощами, особенно с томатом и сельдерей. А вот от слишком душистых или острых специй в составе напитков им стоит воздержаться.

Весы

Весы наслаждаются миром, стабильностью и окружением друзей. Никаких экспериментов — они отдают предпочтение проверенным сочетаниям и знакомым вкусам. На первых строчках их барной карты все напитки на основе ягод, особенно вишни, черники и малины. А если говорить о более крепкой версии — аналогичные ликеры. Персики — еще один любимый фрукт этого знака. С напитками на его основе они всегда смогут поднять себе настроение.

Скорпион

Скорпионы стабильны, непоколебимы в своих решениях и невероятно (само)уверены. Их сексуальный темперамент отлично подчеркнут терпкие восточные напитки с пряностями-афродизиаками. В более обыденной летней обстановке их любимый здоровый фрэш — морковный, который повышает либидо. Чтобы сделать его более интересным можно потереть в него немного имбиря, добавить карри или тмина. Остренькое всем огненным знакам не претит.

Стрелец

Экспрессивный, сфокусированный и свободолюбивый знак. А экзотическое и теплолюбивый манго — его фруктовое альтер-эго. Темперамент представителей этого знака (которые демонстрируют свою игривую сторону только в приватной обстановке) находит выражение в манговом беллини. В ежедневном режиме им по душе мятный чай: в охлажденной версии — в стакане с сахарным ободком и горсткой черники на блюдце.

Козерог

Супер-амбициозные, супер-дисциплинированные и супер-умные представители зодиакальной карты. Они уверены, что истинная красота скрывается в простоте, поэтому не очень любят замысловатые находки по части напитков. Будучи лидерами земной группы, страсть к овощным сокам — свекольный, капустный, перечный — достигает в их рационе абсолюта. Они наверняка предпочтут их любому фруктовому. И обязательно добавят в стакан несколько капель лимона. А вот молодые Козерожки неравнодушны к молочным коктейлям из клубники, дыни, банана или с ванильным вкусом.

Водолей

Пожалуй, сильнее всего ориентированы на здоровый образ жизни представители именного этого знака. Если молоко — то обезжиренное, если чай — то с мускатом и корицей, ускоряющими метаболизм. Хочется сладенького? Они скорее выберут арбуз или черешню, чем мороженое или торт. В отношении напитков действуйте соответсвующие: тыквенный коктейль по детокс-программе или сок дыни на манер лимонада с газировкой.

Рыбы