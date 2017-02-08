Запеканка – одно из самых популярных блюд, любимых большинством за свою насыщенную текстуру и яркий вкус. Запеканкой принято называть целую группу блюд, которые готовятся в духовке. Видов запеканок – сладких и несладких - несчетное количество, и в каждой культуре есть свои фирменные рецепты. ELLE делится самыми популярными рецептами запеканок в духовке.
Французский гратен
Вообще гратаном во Франции называют все виды запеканок с хрустящей корочкой, однако самым популярным среди них является картофельная запеканка.
- СложностьПросто
- ТипОсновное блюдо, гарнир
- Время1 час 30 минут
- Персон10
Ингредиенты
- 1.5 кг картофеля
- 150 гр сыра типа Пармезан
- 500 мл сливок 10%
- зубчик чеснока
- щепотка мускатного ореха
- 2 столовые ложки сливочного масла
- соль и перец по вкусу
Приготовление
- Картофель очистить и нарезать тонкими круглыми ломтиками.
- В сотейнике довести сливки до кипения, вмешав соль, перец и мускатный орех. Остудить. Раздавить чеснок и влить в сливки.
- Жаропрочную форму смазать сливочным маслом, выложить картофель слоями, заливая каждый слой сливками. Разогреть духовку до 150 градусов и запекать гратен в течение 40 минут.
- Натереть сыр на терке, посыпать им картофельную запеканку по истечении 40 минут. Поднять температуру до 200 градусов и запекать до золотистой корочки еще 5-7 минут.
Итальянская лазанья
Самое популярное блюдо итальянской кухни — всеобщий фаворит и самая популярная запеканка в мире.
- СложностьСредне
- ТипОсновное блюдо
- Время2 часа
- Персон8
Ингредиенты
- 2 мелко порезанные луковицы
- 1 мелко потертая морковь
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 400 гр говяжьего или телячьего фарша
- 1 банка томатного соуса
- 2 столовые ложки томатной пасты
- 1 чайная ложка сухого орегано
- 1 чайная ложка сухого базилика
- соль и перец по вкусу
- 100 гр тертого пармезана
- 250 мл 20% сливок
- 1 столовая ложка сливочного масла
- 1 столовая ложка муки
- 12 листов пасты для лазаньи
- небольшой пучок мелко пошинкованной свежей петрушки
Приготовление
- В небольшом сотейнике обжарить лук и морковку до мягкости, добавить фарш и обжаривать, часто перемешивая, около 10 минут. Добавить томатный соус и томатную пасту, орегано и базилик, соль и перец по вкусу, все тщательно перемешать и поставить томиться под крышкой на медленном огне на 10 минут.
- Параллельно в большой кастрюле вскипятить воду и отварить, кладя по 4 листа, пасту. Выложить листы на сухую поверхность посушиться.
- В отдельном сотейнике приготовить соус — растопить сливочное масло, добавить муку и влить сливки, все тщательно перемешивая до загустения. Посолить соус и выключить огонь.
- В продолговатрй узкой форме сформировать пирог из трех равномерных слоев: сначала выкладываем листы лазаньи, сверху добавляем ровным слоем мясную смесь, поливаем соусом и посыпаем пармезаном. Соус и мясную смесь нужно распределить равномерно. Верхний слой состоит только из листов лазаньи, соуса и пармезана. Запекать в духовке, разогретой до 180 градусов, 35 минут до образования золотистой корочки. Подавать со свежей петрушкой.
Греческая мусака
Традиционная запеканка с южных греческих островов невероятно сытная и полезная благодаря большому количеству баклажанов.
- СложностьСредне
- ТипОсновное блюдо, гарнир
- Время1,5 часа
- Персон8
Ингредиенты
- 2 крупных баклажана
- 700 гр фарша
- 1 крупная луковица
- 2-3 средних помидора
- 150 мл белого сухого вина
- соль и перец по вкусу
- 50 гр тертого твердого сыра
- 2 столовые ложки оливкового масла
Для соуса:
- 40 гр сливочного масла
- 40 гр муки
- 400 мл сливок
- 2 яйца
- 200 гр тертого сыра
- щепотка мускатного ореха
- щепотка соли
- сметана для сервировки
Приготовление
- Сначала приготовить сливочный соус, растопив на сковороде сливочное масло и добавив в него муку. Постепенно вливать сливки, постоянно перемешивая до загустения деревянной лопаткой. Когда соус загустеет, добавить тертый сыр, соль и мускатный орех и мешать до однородности. Остудить соус и добавить яйца, хорошо перемешать и накрыть прозрачной пленкой.
- Очистить и мелко порезать лук, помидоры обдать кипятком и снять кожицу, после чего порезать мелкими кубиками. Баклажаны нарезать тонкими ломтиками и обжарить на сковороде в оливковом масле. Обсушить бумажным полотенцем и выложить половину ровным слоем в форму для запекания, предварительно смазанную маслом.
- На той же сковороде, что и баклажаны, обжарить мелко порезанный лук, после чего добавить фарш, помидоры, посолить и поперчить и обжарить до готовности, на последних минутах обжаривания влив белое вино. Снять с огня, выложить поверх баклажанов. Сверху выложить еще один ровный слой баклажанов и залить соусом. Сверху посыпать тертым сыром.
- Разогреть духовку до 180 градусов и запекать в течение 40 минут. Остудить в течение 10 минут на плите и подавать с ложкой сметаны.
Русская творожная
Любимое блюдо в детских садах и школах на протяжении десятилетий, творожная запеканка с изюмом для многих является теплым символом детства.
- СложностьПросто
- ТипОсновное блюдо
- Время1 час 30 минут
- Персон6
Ингредиенты
- 750 г жирного творога (9%)
- 3 яйца
- 150 гр сливочного масла комнатной температуры и еще 10 гр для смазки
- 150 гр сахара
- 150 гр манной крупы + 2 ложки для формы
- 200 гр изюма
- щепотка соли
- 100 мл молока
Приготовление
- Сухой изюм замочить в теплой воде на 10 минут, после чего слить и высушить бумажным полотенцем.
- Взбить миксером творог, постепенно добавляя яйца, сахар, соль и молоко. Добавить в смесь масло, потом манную крупу и в самом конце - изюм. Хорошо перемешать до образования однородной массы.
- Смазать форму для запекания маслом и присыпать двумя ложками манной крупы, после чего выложить творожную массу, выровнять поверхность, прикрыть полотенцем и оставить на полчаса при комнатной температуре.
- Разогреть духовку до 190 градусов, выпекать творожную запеканку в течение 45 минут до образования золотистой корочки.
Финская «Каалилатикко»
Сытная капустно-мясная запеканка очень популярна в северной Финляндии и особенно хорошо идет в морозные дни.
- СложностьСредне
- ТипОсновное блюдо
- Время3 часа
- Персон6
Ингредиенты
- 1 средний кочан капусты
- 1 столовая ложка уксуса
- 1 столовая ложка соли
- 1 столовая ложка сахара
- 1 столовая ложка панировочных сухарей
- 125 мл сливок
- 500 гр свиного фарша
- 2 средних луковицы
- щепотка тмина
- сливочное масло для смазки
- 125 гр сметаны
Приготовление
- Вскипятить воду, посолить, добавить уксус и сахар, положить капусту целиком и отварить до полной готовности - не более 10 минут. Параллельно смешать сливки с панировочными сухарями, дав им набухнуть. Разогреть духовку до 180 градусов.
- На сковородке обжарить мелко порезанный лук, добавить фарш и специи. Смазать форму для запеканки маслом. Отваренную капусту мелко порубить. Выкладывать запеканку в форму слоями: сначала мелко порезанную капусту, потом фарш со специями, потом снова капусту и так далее. Капустный слой должен оказаться снизу и сверху.
- Перед запеканием влить в форму сметану и сливки с сухарями. Запекать около 2.5 часов.