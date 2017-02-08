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08 февраля 2017Личагина Полина

Все виды запеканок мира

ELLE – о самых популярных рецептах запеканок

Запеканка – одно из самых популярных блюд, любимых большинством за свою насыщенную текстуру и яркий вкус. Запеканкой принято называть целую группу блюд, которые готовятся в духовке. Видов запеканок – сладких и несладких - несчетное количество, и в каждой культуре есть свои фирменные рецепты. ELLE делится самыми популярными рецептами запеканок в духовке.

Французский гратен

Французский гратен

Вообще гратаном во Франции называют все виды запеканок с хрустящей корочкой, однако самым популярным среди них является картофельная запеканка.

  • СложностьПросто
  • ТипОсновное блюдо, гарнир
  • Время1 час 30 минут
  • Персон10

Ингредиенты

  • 1.5 кг картофеля
  • 150 гр сыра типа Пармезан
  • 500 мл сливок 10%
  • зубчик чеснока
  • щепотка мускатного ореха
  • 2 столовые ложки сливочного масла
  • соль и перец по вкусу

Приготовление

  1. Картофель очистить и нарезать тонкими круглыми ломтиками.
  2. В сотейнике довести сливки до кипения, вмешав соль, перец и мускатный орех. Остудить. Раздавить чеснок и влить в сливки.
  3. Жаропрочную форму смазать сливочным маслом, выложить картофель слоями, заливая каждый слой сливками. Разогреть духовку до 150 градусов и запекать гратен в течение 40 минут.
  4. Натереть сыр на терке, посыпать им картофельную запеканку по истечении 40 минут. Поднять температуру до 200 градусов и запекать до золотистой корочки еще 5-7 минут.
Итальянская лазанья

Итальянская лазанья

Самое популярное блюдо итальянской кухни — всеобщий фаворит и самая популярная запеканка в мире.

  • СложностьСредне
  • ТипОсновное блюдо
  • Время2 часа
  • Персон8

Ингредиенты

  • 2 мелко порезанные луковицы
  • 1 мелко потертая морковь
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 400 гр говяжьего или телячьего фарша
  • 1 банка томатного соуса
  • 2 столовые ложки томатной пасты
  • 1 чайная ложка сухого орегано
  • 1 чайная ложка сухого базилика
  • соль и перец по вкусу
  • 100 гр тертого пармезана
  • 250 мл 20% сливок
  • 1 столовая ложка сливочного масла
  • 1 столовая ложка муки
  • 12 листов пасты для лазаньи
  • небольшой пучок мелко пошинкованной свежей петрушки

Приготовление

  1. В небольшом сотейнике обжарить лук и морковку до мягкости, добавить фарш и обжаривать, часто перемешивая, около 10 минут. Добавить томатный соус и томатную пасту, орегано и базилик, соль и перец по вкусу, все тщательно перемешать и поставить томиться под крышкой на медленном огне на 10 минут.
  2. Параллельно в большой кастрюле вскипятить воду и отварить, кладя по 4 листа, пасту. Выложить листы на сухую поверхность посушиться.
  3. В отдельном сотейнике приготовить соус — растопить сливочное масло, добавить муку и влить сливки, все тщательно перемешивая до загустения. Посолить соус и выключить огонь.
  4. В продолговатрй узкой форме сформировать пирог из трех равномерных слоев: сначала выкладываем листы лазаньи, сверху добавляем ровным слоем мясную смесь, поливаем соусом и посыпаем пармезаном. Соус и мясную смесь нужно распределить равномерно. Верхний слой состоит только из листов лазаньи, соуса и пармезана. Запекать в духовке, разогретой до 180 градусов, 35 минут до образования золотистой корочки. Подавать со свежей петрушкой.
Греческая мусака

Греческая мусака

Традиционная запеканка с южных греческих островов невероятно сытная и полезная благодаря большому количеству баклажанов.

  • СложностьСредне
  • ТипОсновное блюдо, гарнир
  • Время1,5 часа
  • Персон8

Ингредиенты

  • 2 крупных баклажана
  • 700 гр фарша
  • 1 крупная луковица
  • 2-3 средних помидора
  • 150 мл белого сухого вина
  • соль и перец по вкусу
  • 50 гр тертого твердого сыра
  • 2 столовые ложки оливкового масла

Для соуса:

  • 40 гр сливочного масла
  • 40 гр муки
  • 400 мл сливок
  • 2 яйца
  • 200 гр тертого сыра
  • щепотка мускатного ореха
  • щепотка соли
  • сметана для сервировки

Приготовление

  1. Сначала приготовить сливочный соус, растопив на сковороде сливочное масло и добавив в него муку. Постепенно вливать сливки, постоянно перемешивая до загустения деревянной лопаткой. Когда соус загустеет, добавить тертый сыр, соль и мускатный орех и мешать до однородности. Остудить соус и добавить яйца, хорошо перемешать и накрыть прозрачной пленкой.
  2. Очистить и мелко порезать лук, помидоры обдать кипятком и снять кожицу, после чего порезать мелкими кубиками. Баклажаны нарезать тонкими ломтиками и обжарить на сковороде в оливковом масле. Обсушить бумажным полотенцем и выложить половину ровным слоем в форму для запекания, предварительно смазанную маслом.
  3. На той же сковороде, что и баклажаны, обжарить мелко порезанный лук, после чего добавить фарш, помидоры, посолить и поперчить и обжарить до готовности, на последних минутах обжаривания влив белое вино. Снять с огня, выложить поверх баклажанов. Сверху выложить еще один ровный слой баклажанов и залить соусом. Сверху посыпать тертым сыром.
  4. Разогреть духовку до 180 градусов и запекать в течение 40 минут. Остудить в течение 10 минут на плите и подавать с ложкой сметаны.
Русская творожная

Русская творожная

Любимое блюдо в детских садах и школах на протяжении десятилетий, творожная запеканка с изюмом для многих является теплым символом детства.

  • СложностьПросто
  • ТипОсновное блюдо
  • Время1 час 30 минут
  • Персон6

Ингредиенты

  • 750 г жирного творога (9%)
  • 3 яйца
  • 150 гр сливочного масла комнатной температуры и еще 10 гр для смазки
  • 150 гр сахара
  • 150 гр манной крупы + 2 ложки для формы
  • 200 гр изюма
  • щепотка соли
  • 100 мл молока

Приготовление

  1. Сухой изюм замочить в теплой воде на 10 минут, после чего слить и высушить бумажным полотенцем.
  2. Взбить миксером творог, постепенно добавляя яйца, сахар, соль и молоко. Добавить в смесь масло, потом манную крупу и в самом конце - изюм. Хорошо перемешать до образования однородной массы.
  3. Смазать форму для запекания маслом и присыпать двумя ложками манной крупы, после чего выложить творожную массу, выровнять поверхность, прикрыть полотенцем и оставить на полчаса при комнатной температуре.
  4. Разогреть духовку до 190 градусов, выпекать творожную запеканку в течение 45 минут до образования золотистой корочки.
Финская "Каалилатикко"

Финская «Каалилатикко»

Сытная капустно-мясная запеканка очень популярна в северной Финляндии и особенно хорошо идет в морозные дни.

  • СложностьСредне
  • ТипОсновное блюдо
  • Время3 часа
  • Персон6

Ингредиенты

  • 1 средний кочан капусты
  • 1 столовая ложка уксуса
  • 1 столовая ложка соли
  • 1 столовая ложка сахара
  • 1 столовая ложка панировочных сухарей
  • 125 мл сливок
  • 500 гр свиного фарша
  • 2 средних луковицы
  • щепотка тмина
  • сливочное масло для смазки
  • 125 гр сметаны

Приготовление

  1. Вскипятить воду, посолить, добавить уксус и сахар, положить капусту целиком и отварить до полной готовности - не более 10 минут. Параллельно смешать сливки с панировочными сухарями, дав им набухнуть. Разогреть духовку до 180 градусов.
  2. На сковородке обжарить мелко порезанный лук, добавить фарш и специи. Смазать форму для запеканки маслом. Отваренную капусту мелко порубить. Выкладывать запеканку в форму слоями: сначала мелко порезанную капусту, потом фарш со специями, потом снова капусту и так далее. Капустный слой должен оказаться снизу и сверху.
  3. Перед запеканием влить в форму сметану и сливки с сухарями. Запекать около 2.5 часов.

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