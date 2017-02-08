Запеканка – одно из самых популярных блюд, любимых большинством за свою насыщенную текстуру и яркий вкус. Запеканкой принято называть целую группу блюд, которые готовятся в духовке. Видов запеканок – сладких и несладких - несчетное количество, и в каждой культуре есть свои фирменные рецепты. ELLE делится самыми популярными рецептами запеканок в духовке.

Французский гратен

Вообще гратаном во Франции называют все виды запеканок с хрустящей корочкой, однако самым популярным среди них является картофельная запеканка.

Сложность Просто

Просто Тип Основное блюдо, гарнир

Время 1 час 30 минут

Персон 10

Ингредиенты 1.5 кг картофеля

150 гр сыра типа Пармезан

500 мл сливок 10%

зубчик чеснока

щепотка мускатного ореха

2 столовые ложки сливочного масла

соль и перец по вкусу

Приготовление Картофель очистить и нарезать тонкими круглыми ломтиками. В сотейнике довести сливки до кипения, вмешав соль, перец и мускатный орех. Остудить. Раздавить чеснок и влить в сливки. Жаропрочную форму смазать сливочным маслом, выложить картофель слоями, заливая каждый слой сливками. Разогреть духовку до 150 градусов и запекать гратен в течение 40 минут. Натереть сыр на терке, посыпать им картофельную запеканку по истечении 40 минут. Поднять температуру до 200 градусов и запекать до золотистой корочки еще 5-7 минут.

Итальянская лазанья

Самое популярное блюдо итальянской кухни — всеобщий фаворит и самая популярная запеканка в мире.

Сложность Средне

Средне Тип Основное блюдо

Время 2 часа

Персон 8

Ингредиенты 2 мелко порезанные луковицы

1 мелко потертая морковь

2 столовые ложки оливкового масла

400 гр говяжьего или телячьего фарша

1 банка томатного соуса

2 столовые ложки томатной пасты

1 чайная ложка сухого орегано

1 чайная ложка сухого базилика

соль и перец по вкусу

100 гр тертого пармезана

250 мл 20% сливок

1 столовая ложка сливочного масла

1 столовая ложка муки

12 листов пасты для лазаньи

небольшой пучок мелко пошинкованной свежей петрушки

Приготовление В небольшом сотейнике обжарить лук и морковку до мягкости, добавить фарш и обжаривать, часто перемешивая, около 10 минут. Добавить томатный соус и томатную пасту, орегано и базилик, соль и перец по вкусу, все тщательно перемешать и поставить томиться под крышкой на медленном огне на 10 минут. Параллельно в большой кастрюле вскипятить воду и отварить, кладя по 4 листа, пасту. Выложить листы на сухую поверхность посушиться. В отдельном сотейнике приготовить соус — растопить сливочное масло, добавить муку и влить сливки, все тщательно перемешивая до загустения. Посолить соус и выключить огонь. В продолговатрй узкой форме сформировать пирог из трех равномерных слоев: сначала выкладываем листы лазаньи, сверху добавляем ровным слоем мясную смесь, поливаем соусом и посыпаем пармезаном. Соус и мясную смесь нужно распределить равномерно. Верхний слой состоит только из листов лазаньи, соуса и пармезана. Запекать в духовке, разогретой до 180 градусов, 35 минут до образования золотистой корочки. Подавать со свежей петрушкой.

Греческая мусака

Традиционная запеканка с южных греческих островов невероятно сытная и полезная благодаря большому количеству баклажанов.

Сложность Средне

Средне Тип Основное блюдо, гарнир

Время 1,5 часа

Персон 8

Ингредиенты 2 крупных баклажана

700 гр фарша

1 крупная луковица

2-3 средних помидора

150 мл белого сухого вина

соль и перец по вкусу

50 гр тертого твердого сыра

2 столовые ложки оливкового масла Для соуса: 40 гр сливочного масла

40 гр муки

400 мл сливок

2 яйца

200 гр тертого сыра

щепотка мускатного ореха

щепотка соли

сметана для сервировки

Приготовление Сначала приготовить сливочный соус, растопив на сковороде сливочное масло и добавив в него муку. Постепенно вливать сливки, постоянно перемешивая до загустения деревянной лопаткой. Когда соус загустеет, добавить тертый сыр, соль и мускатный орех и мешать до однородности. Остудить соус и добавить яйца, хорошо перемешать и накрыть прозрачной пленкой. Очистить и мелко порезать лук, помидоры обдать кипятком и снять кожицу, после чего порезать мелкими кубиками. Баклажаны нарезать тонкими ломтиками и обжарить на сковороде в оливковом масле. Обсушить бумажным полотенцем и выложить половину ровным слоем в форму для запекания, предварительно смазанную маслом. На той же сковороде, что и баклажаны, обжарить мелко порезанный лук, после чего добавить фарш, помидоры, посолить и поперчить и обжарить до готовности, на последних минутах обжаривания влив белое вино. Снять с огня, выложить поверх баклажанов. Сверху выложить еще один ровный слой баклажанов и залить соусом. Сверху посыпать тертым сыром. Разогреть духовку до 180 градусов и запекать в течение 40 минут. Остудить в течение 10 минут на плите и подавать с ложкой сметаны.

Русская творожная

Любимое блюдо в детских садах и школах на протяжении десятилетий, творожная запеканка с изюмом для многих является теплым символом детства.

Сложность Просто

Просто Тип Основное блюдо

Время 1 час 30 минут

Персон 6

Ингредиенты 750 г жирного творога (9%)

3 яйца

150 гр сливочного масла комнатной температуры и еще 10 гр для смазки

150 гр сахара

150 гр манной крупы + 2 ложки для формы

200 гр изюма

щепотка соли

100 мл молока

Приготовление Сухой изюм замочить в теплой воде на 10 минут, после чего слить и высушить бумажным полотенцем. Взбить миксером творог, постепенно добавляя яйца, сахар, соль и молоко. Добавить в смесь масло, потом манную крупу и в самом конце - изюм. Хорошо перемешать до образования однородной массы. Смазать форму для запекания маслом и присыпать двумя ложками манной крупы, после чего выложить творожную массу, выровнять поверхность, прикрыть полотенцем и оставить на полчаса при комнатной температуре. Разогреть духовку до 190 градусов, выпекать творожную запеканку в течение 45 минут до образования золотистой корочки.

Финская «Каалилатикко»

Сытная капустно-мясная запеканка очень популярна в северной Финляндии и особенно хорошо идет в морозные дни.

Сложность Средне

Средне Тип Основное блюдо

Время 3 часа

Персон 6

Ингредиенты 1 средний кочан капусты

1 столовая ложка уксуса

1 столовая ложка соли

1 столовая ложка сахара

1 столовая ложка панировочных сухарей

125 мл сливок

500 гр свиного фарша

2 средних луковицы

щепотка тмина

сливочное масло для смазки

125 гр сметаны