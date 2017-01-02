Вот такие пироги: лучшие рецепты от шеф-поваров Москвы

Сладкие пироги, а также пироги с мясом и рыбой, испечь которые, оказывается, проще простого — вот герои нашего сегодняшнего обзора. Лучшие шефы столицы поделились фирменными рецептами любимого русского блюда.
Слойка с антоновскими яблоками
Кафе-пекарня «Хлебная лавка», шеф-повар Михаил Симагин
- СложностьПросто
- ТипВыпечка
- Время4 часа 15 минут
- Персон1
Ингредиенты
- Мука высшего сорта – 600 г
- Соль – 13 г
- Молоко – 25 г
- Дрожжи прессованные – 17 г
- Сахарный песок – 80 г
- Сливочное масло – 35 г
- Вода холодная – 270 г
- Яблоки – 3 шт
Сахарный сироп:
- Сахар – 120 г
- Вода – 80 мл
- Лайм – четвертинка
- Желатин – 4 г
- Мука высшего сорта – 600 г
- Соль – 13 г
- Молоко – 25 г
- Дрожжи прессованные – 17 г
- Сахарный песок – 80 г
- Сливочное масло – 35 г
- Вода холодная – 270 г
Приготовление
- Для приготовления сахарного сиропа довести до кипения воду, добавить сахар, дождаться, пока он растворится, и оставить вариться 7-10 минут на медленном огне. Выжать лайм и процедить.
- Яблоки почистить и порезать тоненькими треугольниками, бланшировать в сахарном сиропе.
- Сиропом залить яблоки и оставить на 10-15 минут.
- Замесить тесто. Сделать тонкий пласт и убрать в холодильник на 3 часа.
- Из теста сделать небольшие слойки, смазать сливочным маслом и выложить яблоки. Выпекать 15 минут до готовности.
- При подаче украсить яблоки веточкой тимьяна.
Пирог с палтусом и судаком
«Erwin. РекаМореОкеан» и «Erwin. Река», шеф-повар Алексей Павлов
- СложностьПросто
- ТипВыпечка
- Время1 час
- Персон1
Ингредиенты
- Сдобно-дрожжевое тесто – 200 г
- Палтус – 120 г
- Судак – 50 г
- Соус тартар – 30 г
- Соус чесночный айоли – 40 г
- Шпинат бланшированный – 40 г
- Томаты – 50 г
- Чеснок – 5 г
- Кинза – 10 г
- Каперсы – 15 шт
- Оливки – 40 г
- Соус бешамель – 40 г
- Томатный соус – 20 г
- Сметана – 20 г
- Листья свежего салата для подачи
Приготовление
- Подготовленное тесто выложить на стол. Сделать углубление по центру. Смазать внутри соусами тартар и чесночным.
- Для приготовления томатного соуса смешать мелко нарезанные помидор, чеснок, кинзу и оливковое масло. Посолить.
- Затем хаотично и равномерно выложить шпинат, палтус и судак, заранее нарезанные крупными кусками. Посолить, поперчить. Добавить томатный соус.
- Выложить оливки и каперсы. Добавить соус бешамель. Поставить в духовку на 15-17 минут при температуре 180 °С. Украсить томатно-сметанным соусом и свежим салатом.
Шотландский мясной пирог с томленой говядиной на сахарной косточке
«Гранд Европейский Экспресс»
- СложностьПросто
- ТипВыпечка
- Время1 час
- Персон1
Ингредиенты
- Слоеное тесто – 120 г
- Томленые говяжьи щечки – 80 г
- Белые грибы – 40 г
- Луковица – 1 шт
- Соус демиглас – 40 г
- Жирные сливки – 40 мл
- Яйцо – 1 шт
- Говяжьи мозговые косточки (по 40 г каждая) – 2 шт
- Оливковое масло – 50 мл
- Топленое масло – 50 мл
- Соль – 2 г
- Свежемолотый черный перец – 2 г
Приготовление
- Очистить лук и нарезать кубиками. Белые грибы мелко нарезать. При помощи двух вилок разобрать мясо на волокна. Разогреть сковороду и обжарить лук до мягкости, добавить грибы и мясо, готовить 3 минуты. Влить соус демиглас и сливки и готовить 10 минут. Посолить и поперчить.
- В две глубокие огнеупорные тарелки положить в центр косточку. Вокруг выложить начинку. Немного раскатать слоеное тесто, разрезать пополам и накрыть начинку. Смазать тесто взбитым яйцом. Поставить тарелки в духовку, разогретую до 180˚С, и запекать 10-13 минут — до золотистого цвета.
- Готовый пирог смазать топленым маслом.
Тортилья с овощами на углях
True Cost bar & grill, шеф-повар Артем Миненков
- СложностьПросто
- ТипВторое блюдо
- Время45 минут
- Персон4
Ингредиенты
- Тортилья – 1 шт
- Соус кимчи – 15 г
- Сыр Чеддер тертый – 20 г
- Бекон – 20 г
- Овощной гарнир – 60 г
- Морковь – 15 г
- Цукини – 15 г
- Лук репчатый – 15 г
- Шампиньоны – 15 г
- Томаты пилати – 15 г
- Сливочное масло – 6 г
- Соевый соус – 15 г
Приготовление
- Для приготовления овощного гарнира нарезать соломкой все овощи и обжарить на сливочном масле до готовности, влить пилати и уварить до густого состояния. Добавить соевый соус. Немного прогреть и снять с огня.
- Половину тортильи смазать соусом кимчи, выложить овощной гарнир, посыпать нарубленным беконом и сыром, накрыть второй половиной тортильи и поджарить на углях до золотистой хрустящей корочки. Готовое блюдо разрезать на 4 части и отдельно подать сметану.