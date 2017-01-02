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02 января 2017Сергеева Алина

Вот такие пироги: лучшие рецепты от шеф-поваров Москвы

Традиционные и авторские пироги, повторить которые не составит труда

Сладкие пироги, а также пироги с мясом и рыбой, испечь которые, оказывается, проще простого — вот герои нашего сегодняшнего обзора. Лучшие шефы столицы поделились фирменными рецептами любимого русского блюда.

Слойка с антоновскими яблоками

Слойка с антоновскими яблоками

Кафе-пекарня «Хлебная лавка», шеф-повар Михаил Симагин

  • СложностьПросто
  • ТипВыпечка
  • Время4 часа 15 минут
  • Персон1

Ингредиенты

  • Мука высшего сорта – 600 г
  • Соль – 13 г
  • Молоко – 25 г
  • Дрожжи прессованные – 17 г
  • Сахарный песок – 80 г
  • Сливочное масло – 35 г
  • Вода холодная – 270 г
  • Яблоки – 3 шт

Сахарный сироп:

  • Сахар – 120 г
  • Вода – 80 мл
  • Лайм – четвертинка
  • Желатин – 4 г
  • Мука высшего сорта – 600 г
  • Соль – 13 г
  • Молоко – 25 г
  • Дрожжи прессованные – 17 г
  • Сахарный песок – 80 г
  • Сливочное масло – 35 г
  • Вода холодная – 270 г

Приготовление

  1. Для приготовления сахарного сиропа довести до кипения воду, добавить сахар, дождаться, пока он растворится, и оставить вариться 7-10 минут на медленном огне. Выжать лайм и процедить.
  2. Яблоки почистить и порезать тоненькими треугольниками, бланшировать в сахарном сиропе.
  3. Сиропом залить яблоки и оставить на 10-15 минут.
  4. Замесить тесто. Сделать тонкий пласт и убрать в холодильник на 3 часа.
  5. Из теста сделать небольшие слойки, смазать сливочным маслом и выложить яблоки. Выпекать 15 минут до готовности.
  6. При подаче украсить яблоки веточкой тимьяна.
Пирог с палтусом и судаком

Пирог с палтусом и судаком

«Erwin. РекаМореОкеан» и «Erwin. Река», шеф-повар Алексей Павлов

  • СложностьПросто
  • ТипВыпечка
  • Время1 час
  • Персон1

Ингредиенты

  • Сдобно-дрожжевое тесто – 200 г
  • Палтус – 120 г
  • Судак – 50 г
  • Соус тартар – 30 г
  • Соус чесночный айоли – 40 г
  • Шпинат бланшированный – 40 г
  • Томаты – 50 г
  • Чеснок – 5 г
  • Кинза – 10 г
  • Каперсы – 15 шт
  • Оливки – 40 г
  • Соус бешамель – 40 г
  • Томатный соус – 20 г
  • Сметана – 20 г
  • Листья свежего салата для подачи

Приготовление

  1. Подготовленное тесто выложить на стол. Сделать углубление по центру. Смазать внутри соусами тартар и чесночным.
  2. Для приготовления томатного соуса смешать мелко нарезанные помидор, чеснок, кинзу и оливковое масло. Посолить.
  3. Затем хаотично и равномерно выложить шпинат, палтус и судак, заранее нарезанные крупными кусками. Посолить, поперчить. Добавить томатный соус.
  4. Выложить оливки и каперсы. Добавить соус бешамель. Поставить в духовку на 15-17 минут при температуре 180 °С. Украсить томатно-сметанным соусом и свежим салатом.
Шотландский мясной пирог с томленой говядиной на сахарной косточке

Шотландский мясной пирог с томленой говядиной на сахарной косточке

«Гранд Европейский Экспресс»

  • СложностьПросто
  • ТипВыпечка
  • Время1 час
  • Персон1

Ингредиенты

  • Слоеное тесто – 120 г
  • Томленые говяжьи щечки – 80 г
  • Белые грибы – 40 г
  • Луковица – 1 шт
  • Соус демиглас – 40 г
  • Жирные сливки – 40 мл
  • Яйцо – 1 шт
  • Говяжьи мозговые косточки (по 40 г каждая) – 2 шт
  • Оливковое масло – 50 мл
  • Топленое масло – 50 мл
  • Соль – 2 г
  • Свежемолотый черный перец – 2 г

Приготовление

  1. Очистить лук и нарезать кубиками. Белые грибы мелко нарезать. При помощи двух вилок разобрать мясо на волокна. Разогреть сковороду и обжарить лук до мягкости, добавить грибы и мясо, готовить 3 минуты. Влить соус демиглас и сливки и готовить 10 минут. Посолить и поперчить.
  2. В две глубокие огнеупорные тарелки положить в центр косточку. Вокруг выложить начинку. Немного раскатать слоеное тесто, разрезать пополам и накрыть начинку. Смазать тесто взбитым яйцом. Поставить тарелки в духовку, разогретую до 180˚С, и запекать 10-13 минут — до золотистого цвета.
  3. Готовый пирог смазать топленым маслом.
Тортилья с овощами на углях

Тортилья с овощами на углях

True Cost bar & grill, шеф-повар Артем Миненков

  • СложностьПросто
  • ТипВторое блюдо
  • Время45 минут
  • Персон4

Ингредиенты

  • Тортилья – 1 шт
  • Соус кимчи – 15 г
  • Сыр Чеддер тертый – 20 г
  • Бекон – 20 г
  • Овощной гарнир – 60 г
  • Морковь – 15 г
  • Цукини – 15 г
  • Лук репчатый – 15 г
  • Шампиньоны – 15 г
  • Томаты пилати – 15 г
  • Сливочное масло – 6 г
  • Соевый соус – 15 г

Приготовление

  1. Для приготовления овощного гарнира нарезать соломкой все овощи и обжарить на сливочном масле до готовности, влить пилати и уварить до густого состояния. Добавить соевый соус. Немного прогреть и снять с огня.
  2. Половину тортильи смазать соусом кимчи, выложить овощной гарнир, посыпать нарубленным беконом и сыром, накрыть второй половиной тортильи и поджарить на углях до золотистой хрустящей корочки. Готовое блюдо разрезать на 4 части и отдельно подать сметану.

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