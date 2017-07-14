Из более чем семи миллиардов людей, живущих на планете, миллиард — то есть каждый седьмой — не ест мясо. Причины у всех разные. Кто-то отказался по соображениям морали, кому-то не позволяет здоровье или этические нормы. При этом среди тех, кого в целом называют вегетарианцами, множество своих, порой очень принципиальных различий. Одни ограничиваются отказом от мяса, другие не пьют молоко, кто-то запрещает себе даже мед. Вегетарианец — это вывеска, объединяющая всех, кто исключил из своего рациона убойную пищу. На другом полюсе находятся веганы.

Как быть с медом

Давайте разберемся, чем отличается веган от вегетарианца. Что едят вегетарианцы? В их белом списке могут быть яйца, молочные продукты, молоко само по себе. Допускается также мед, без проблем употребляются грибы, так как это растительная пища. То есть главный принцип — никакой убойной пищи, никакого мяса. Чем прежде всего отличается веган от вегетарианца, так это бескомпромиссным отрицанием всего животного на своей тарелке. Допускаются туда — на тарелку — исключительно растения, то есть продукты растительного происхождения. Соответственно, за бортом остаются послабления, которые позволяют себе более либерально настроенные вегетарианцы: молочные продукты, яйца и даже мед, ибо это издевательство над пчелами. Строгие принципы веганства распространяются далеко за пределы кухни. Никакой одежды из меха и кожи, табу на косметику, в составе которой есть животные компоненты. То есть как бы ни были идейно близки веган и вегетарианец, отличие их — в степени неприятия животной продукции.

Семечки как яичница

Дальше всех в этом смысле продвинулись сыроеды. Здесь в целом все ясно, сам термин все объясняет. Сыроед —тот, кто ест продукты, не обработанные термическим способом. Вернее, некоторые допущения присутствуют — можно сушить потенциальную еду под солнечными лучами, можно «греть» в духовке, но не более 42 градусов. «Плейлист» сыроеда — то, что растет. Овощи, фрукты, корнеплоды, злаки, семечки, сухофрукты. Никаких вам каш, запрет на супы, вето на сахар. Многие сыроеды запрещают себе соль и всевозможные специи. Чтобы, как говорится, жизнь медом не казалась. Впрочем, мед как раз-таки некоторые из сыроедов употребляют, хотя единой позиции по этому важнейшему вопросу нет. Да, и мы совсем забыли про фрукторианцев, которые, не желая уничтожать растения, питаются только их плодами: фруктами, семечками и орехами. Здесь, правда, есть одно «но» — плоды являются «детьми» растений, и значит, съесть горсть семян — такой же минус карме, как и яичница. Хотя, конечно, заслуги вегетарианцев и веганов перед животными с лихвой перекрывают все «прегрешения» перед растениями. Подсчитано, что вегетарианец в течение своей жизни сохраняет жизнь 760 курицам, 5 коровам, 20 свиньям, 29 овцам. Что до рыбы, тут заслуги почти безмерны.

Пост по понедельникам

И, кстати, вот еще любопытный факт. Для того, чтобы вырастить фунт пшеницы (примерно 450 грамм), потребуется 95 литров воды. Производство же фунта мяса лишит экосистему 9500 литров. Разница серьезная. Неудивительно, что пять лет назад власти Лос-Анджелеса приняли решение сделать все понедельники в городе постными — по экологическим соображениям. Разумеется, мясоедов никто не ущемляет, они спокойно едят мясо в этот день, но ряд заведений придерживается понедельничных постов.

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