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Оригинальные рецепты освежающих летних напитков
Жара в городе, а значит самое время освежиться. Бармены поделились с ELLE рецептами лимонадов, которые не только утоляют жажду, но и содержат внушительную дозу витаминов и антиоксидантов. На ваш выбор семь вариантов.
Гастробар «Никуда не едем», шеф-бармен Илья Медведев
Метод приготовления - билд. Все ингредиенты влить непосредственно в бокал для подачи и перемешать. Подавать со льдом.
Sushi by Seji
Нужно заварить чай Хуа Лун Чжу с веточкой мяты, и добавить пару ложек меда. Остудить чай. В высокий стакан выжать сок нескольких долек грейпфрута, добавить лёд и залить настоявшийся чай с жасмином. Украсть веточкой мяты. Освежающий и полезный жасминовый чай с грейпфрутом готов.
Андрей Захаров, шеф-бармен ресторана «Шикари»
Ресторан Nofar
Варенье фейхоа, эвкалиптовый сироп и сок лимонада смешиваем в шейкере и выливаем в стакан с кубиками льда. Затем вливаем содовую и перемешиваем. По желанию можно украсить листочком мяты.
«Город-Сад»
Смешайте в графине все ингредиенты, добавьте воду, перемешайте и охладите.
Ресторан Valenok
Маракуйю разрезать, выдавить из нее мякоть и поместить в бокал, добавить манго и все размять мадлером, затем добавить пюре манго и пюре маракуйи, сиропы, после чего засыпать льдом и долить содовой.
Ресторан Valenok
Арбуз поместить в блендер, добавить сиропы гранат и все взбить в блендере. В бокал засыпать лед, добавить содержимое из блендера, залить содовой, перемешать ложечкой и сверху засыпать сухой лед.