Жара в городе, а значит самое время освежиться. Бармены поделились с ELLE рецептами лимонадов, которые не только утоляют жажду, но и содержат внушительную дозу витаминов и антиоксидантов. На ваш выбор семь вариантов.

Березовый лимонад

Гастробар «Никуда не едем», шеф-бармен Илья Медведев

Ингредиенты Сироп из березовых почек – 20 мл

Сироп Лемонграсса – 10 мл

Лимонный фреш – 15 мл

Содовая – 90 мл

Приготовление Метод приготовления - билд. Все ингредиенты влить непосредственно в бокал для подачи и перемешать. Подавать со льдом.

Холодный жасминовый чай с грейпфрутом

Sushi by Seji

Ингредиенты Хуа Лун Чжу – 4 г

Мята – 3 г

Грейпфрут – 100 г

Мед - 20 г

Приготовление Нужно заварить чай Хуа Лун Чжу с веточкой мяты, и добавить пару ложек меда. Остудить чай. В высокий стакан выжать сок нескольких долек грейпфрута, добавить лёд и залить настоявшийся чай с жасмином. Украсть веточкой мяты. Освежающий и полезный жасминовый чай с грейпфрутом готов.

Лимонад «Райский детокс»

Андрей Захаров, шеф-бармен ресторана «Шикари»

Ингредиенты Кинза (листья) – 20 г

Щавель свежий – 10 г + 4 листика на украшение

Яблочный фреш – 120 мл

Сауэр микс – 60 мл

Лед – 3 совка

Сироп маракуйя – 40 мл

Сироп лемонграссовый – 20 мл

Спрайт – 200 мл

Вода газированная – 150 мл

Лимон – 4-5 слайсов

Приготовление Взбить в блендере 15 г кинзы, 10 г щавеля, яблочный фреш и сауэр микс. Положить в стеклянный кувшин лед. Перелить через сито смешанный напиток в кувшин со льдом. Добавить газированную воду и сиропы. Перемешать барной ложкой. Украсить листиками кинзы, щавеля и слайсами лимона.



Лимонад фейхоа-эвкалипт

Ресторан Nofar

Ингредиенты Фейхоа варенье – 50 г

Сироп эвкалиптовый – 10 г

Сок лимона – 20 г

Содовая – 70 г

Лед – 120 г

Приготовление Варенье фейхоа, эвкалиптовый сироп и сок лимонада смешиваем в шейкере и выливаем в стакан с кубиками льда. Затем вливаем содовую и перемешиваем. По желанию можно украсить листочком мяты.

Лимонад со спирулиной

«Город-Сад»

Ингредиенты Вода – 1 л

Спирулина порошок – 4 г

Имбирь – 20 г

Лайм – 100 г

Лимон – 200 г

Мята – 10 г

Сахар тростниковый – 70 г

Приготовление Смешайте в графине все ингредиенты, добавьте воду, перемешайте и охладите.

Лимонад манго-маракуйя

Ресторан Valenok

Ингредиенты Маракуйя – 1 шт

Манго – 30 г

Пюре манго – 90 г

Пюре маракуйя – 90 г

Сироп манго – 20 мл

Сироп маракуйя – 20 мл

Содовая – 160 мл

Приготовление Маракуйю разрезать, выдавить из нее мякоть и поместить в бокал, добавить манго и все размять мадлером, затем добавить пюре манго и пюре маракуйи, сиропы, после чего засыпать льдом и долить содовой.

Лимонад «Главный инженер» с арбузом

Ресторан Valenok

Ингредиенты Арбуз очищенный – 300 г

Сироп гранат – 10 мл

Сироп арбузный – 30 мл

Содовая – 120 мл

Сухой лед