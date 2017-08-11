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    11 августа 2017Сусова Юлия

    Свежая идея: семь полезных лимонадов

    Оригинальные рецепты освежающих летних напитков

    Жара в городе, а значит самое время освежиться. Бармены поделились с ELLE рецептами лимонадов, которые не только утоляют жажду, но и содержат внушительную дозу витаминов и антиоксидантов. На ваш выбор семь вариантов.

    Березовый лимонад

    Гастробар «Никуда не едем», шеф-бармен Илья Медведев

    Березовый лимонад

    Ингредиенты

    • Сироп из березовых почек – 20 мл
    • Сироп Лемонграсса – 10 мл
    • Лимонный фреш – 15 мл
    • Содовая – 90 мл

    Приготовление

    Метод приготовления - билд. Все ингредиенты влить непосредственно в бокал для подачи и перемешать. Подавать со льдом.

    Холодный жасминовый чай с грейпфрутом

    Sushi by Seji

    Холодный жасминовый чай с грейпфрутом

    Ингредиенты

    • Хуа Лун Чжу – 4 г
    • Мята – 3 г
    • Грейпфрут – 100 г
    • Мед - 20 г

    Приготовление

    Нужно заварить чай Хуа Лун Чжу с веточкой мяты, и добавить пару ложек меда. Остудить чай. В высокий стакан выжать сок нескольких долек грейпфрута, добавить лёд и залить настоявшийся чай с жасмином. Украсть веточкой мяты. Освежающий и полезный жасминовый чай с грейпфрутом готов.

    Лимонад «Райский детокс»

    Андрей Захаров, шеф-бармен ресторана «Шикари»

    Лимонад «Райский детокс»

    Ингредиенты

    • Кинза (листья) – 20 г
    • Щавель свежий – 10 г + 4 листика на украшение
    • Яблочный фреш – 120 мл
    • Сауэр микс – 60 мл
    • Лед – 3 совка
    • Сироп маракуйя – 40 мл
    • Сироп лемонграссовый – 20 мл
    • Спрайт – 200 мл
    • Вода газированная – 150 мл
    • Лимон – 4-5 слайсов

    Приготовление

    1. Взбить в блендере 15 г кинзы, 10 г щавеля, яблочный фреш и сауэр микс.
    2. Положить в стеклянный кувшин лед.
    3. Перелить через сито смешанный напиток в кувшин со льдом.
    4. Добавить газированную воду и сиропы.
    5. Перемешать барной ложкой. Украсить листиками кинзы, щавеля и слайсами лимона.

    Лимонад фейхоа-эвкалипт

    Ресторан Nofar

    Лимонад фейхоа-эвкалипт

    Ингредиенты

    • Фейхоа варенье – 50 г
    • Сироп эвкалиптовый – 10 г
    • Сок лимона – 20 г
    • Содовая – 70 г
    • Лед – 120 г

    Приготовление

    Варенье фейхоа, эвкалиптовый сироп и сок лимонада смешиваем в шейкере и выливаем в стакан с кубиками льда. Затем вливаем содовую и перемешиваем. По желанию можно украсить листочком мяты.

    Лимонад со спирулиной

    «Город-Сад»

    Лимонад со спирулиной

    Ингредиенты

    • Вода – 1 л
    • Спирулина порошок – 4 г
    • Имбирь – 20 г
    • Лайм – 100 г
    • Лимон – 200 г
    • Мята – 10 г
    • Сахар тростниковый – 70 г

    Приготовление

    Смешайте в графине все ингредиенты, добавьте воду, перемешайте и охладите.

    Лимонад манго-маракуйя

    Ресторан Valenok

    Лимонад манго-маракуйя

    Ингредиенты

    • Маракуйя – 1 шт
    • Манго – 30 г
    • Пюре манго – 90 г
    • Пюре маракуйя – 90 г
    • Сироп манго – 20 мл
    • Сироп маракуйя – 20 мл
    • Содовая – 160 мл

    Приготовление

    Маракуйю разрезать, выдавить из нее мякоть и поместить в бокал, добавить манго и все размять мадлером, затем добавить пюре манго и пюре маракуйи, сиропы, после чего засыпать льдом и долить содовой.

    Лимонад «Главный инженер» с арбузом

    Ресторан Valenok

    Лимонад «Главный инженер» с арбузом

    Ингредиенты

    • Арбуз очищенный – 300 г
    • Сироп гранат – 10 мл
    • Сироп арбузный – 30 мл
    • Содовая – 120 мл
    • Сухой лед

    Приготовление

    Арбуз поместить в блендер, добавить сиропы гранат и все взбить в блендере. В бокал засыпать лед, добавить содержимое из блендера, залить содовой, перемешать ложечкой и сверху засыпать сухой лед.

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