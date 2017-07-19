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    19 июля 2017

    Сет-меню Ruinart от шеф-повара Алексея Арбузова

    Chef Table Ruinart в ресторане Novikov Restaurant & Bar

    Столичные гурманы и гедонисты ликуют: Дом шампанских вин Ruinart совместно с шеф-поваром ресторана Novikov Restaurant & Bar Алексеем Арбузовым представили новое специальное меню. Теперь блюда японской кухни в сочетании с вином Ruinart Blanc de Blancs можно попробовать в сете Chef Table Ruinart. «Ненавязчивые свежие ноты, которые слышны в Ruinart Blanc de Blancs, присутствуют и в блюдах – вместе они дополняют и одновременно подчеркивают друг друга», – объясняет Арбузов.

    Chef Table Ruinart
    Chef Table Ruinart

    В меню сета вошли севиче из желтохвоста, салат сашими из свежего лосося и тунца, ролл с гребешком и халапеньо и лосось терияки, а на десерт – желе из японской сливы с клубничным салатом и сорбетом из личи. Дом Ruinart позаботился и об оригинальной подаче – французская художница и дизайнер Констанс Гиссе предложила изысканный белоснежный декор стола с серебряными столовыми приборами.

    Chef Table Ruinart
    Chef Table Ruinart
    Chef Table Ruinart

    Сет Chef Table Ruinart будет радовать гостей ресторана Novikov Restaurant & Bar до конца лета. Стоимость ужина от Алексея Арбузова с двумя бокалами Ruinart Blanc de Blancs составит 9 000 рублей.

    Chef Table Ruinart
    Chef Table Ruinart

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