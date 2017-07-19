Столичные гурманы и гедонисты ликуют: Дом шампанских вин Ruinart совместно с шеф-поваром ресторана Novikov Restaurant & Bar Алексеем Арбузовым представили новое специальное меню. Теперь блюда японской кухни в сочетании с вином Ruinart Blanc de Blancs можно попробовать в сете Chef Table Ruinart. «Ненавязчивые свежие ноты, которые слышны в Ruinart Blanc de Blancs, присутствуют и в блюдах – вместе они дополняют и одновременно подчеркивают друг друга», – объясняет Арбузов.

В меню сета вошли севиче из желтохвоста, салат сашими из свежего лосося и тунца, ролл с гребешком и халапеньо и лосось терияки, а на десерт – желе из японской сливы с клубничным салатом и сорбетом из личи. Дом Ruinart позаботился и об оригинальной подаче – французская художница и дизайнер Констанс Гиссе предложила изысканный белоснежный декор стола с серебряными столовыми приборами.