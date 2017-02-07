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07 февраля 2017

Согревающие напитки для зимы

Лучшие шеф-бармены Москвы раскрыли секреты фирменных рецептов зимних напитков

Культура потребления напитков напрямую зависит от времени года. Зимой мы привычно согреваемся душистым чаем, грогами и глинтвейнами, а в качестве добавок выбираем мед, имбирь, корицу и другие ингредиенты, раскрывающие вкус горячих зимних напитков. В обзоре ELLE - лучшие рецепты согревающих напитков от ведущих ресторанов столицы.

Пряный молочный чай

Пряный молочный чай

Кафе-пекарня «Хлебная лавка»

  • СложностьПросто
  • ТипНапиток
  • Время10 минут
  • Персон1

Ингредиенты

  • Черный чай Ассам – 150 мл
  • Смесь пряностей (гвоздика, кардамон, корица, свежий и молотый имбирь и перец) – 5 г
  • Молоко – 50 мл
  • Сахар – 5 г

Приготовление

  1. Чай довести до кипения, добавить смесь пряностей, немного проварить, добавить сахар и молоко.
Transibirean Tea

Transibirean Tea

True Cost bar&grill, шеф-бармен Юрий Прохоренко

  • СложностьПросто
  • ТипНапиток
  • Время20 минут
  • Персон1

Ингредиенты

  • Облепиха – 40 г
  • Имбирь – 20 г
  • Апельсин – 2 дольки
  • Апельсиновый фреш – 150 мл
  • Розмарин – 1 веточка
  • Кипяток – 100 мл

Приготовление

  1. Облепиху протереть и отделить от косточек. Из корня имбиря сделать фреш.
  2. Все ингредиенты заварить в чайнике, добавить фреш апельсина, веточку розмарина и дать настояться минут 5.
Nuts Amaro Grog 

Nuts Amaro Grog 

Ресторан «Erwin. РекаМореОкеан», шеф-бармен Иван Зотов

  • СложностьПросто
  • ТипНапиток
  • Время15 минут
  • Персон1

Ингредиенты

  • Яблоко – 30 г
  • Апельсин – 30г
  • Амаро Nonino – 40 мл
  • Сироп «Макадами» - 10 мл
  • Сироп «Миндаль» - 10 мл
  • Сок «Вишня» – 180 мл
  • Палочка корицы – 1 шт

Приготовление

  1. Нарезать кубиками фрукты. Аккуратно придавить, чтобы фрукты дали сок.
  2. Добавить все остальные ингредиенты и подогреть (70-80 градусов), не доводя до кипения. 
White Lemon Glintwein

White Lemon Glintwein

Ресторан «Erwin. РекаМореОкеан» , шеф-бармен Иван Зотов

  • СложностьПросто
  • ТипНапиток
  • Время20 минут
  • Персон1

Ингредиенты

  • Лемонграсс – 5 г
  • Лимон – 20 г
  • Груша – 20 г
  • Цедра лимона – примерно с 1/3 лимона
  • Кардамон – 2 шт
  • Мед – 2 ч.л
  • Белое сухое вино – 150 мл

Приготовление

  1. Придавить кардамон, чтобы он открылся. Нарезать фрукты, лемонграсс и добавить их к кардамону. Аккуратно придавить, чтобы фрукты дали сок.
  2. Добавить все остальные ингредиенты и подогреть (70-80 градусов), не доводя до кипения.
Чай «Мандарин-Розмарин»

Чай «Мандарин-Розмарин»

Ресторан «Гранд Европейский Экспресс», шеф-бармен Валерий Поздняков

  • СложностьПросто
  • ТипНапиток
  • Время15 минут
  • Персон1

Ингредиенты

  • Мандарин – 2 шт
  • Мандариновый сироп – 40 мл
  • Мед – 30 г
  • Мандариновое пюре – 60 мл
  • Розмарин – веточка
  • Сенча – 3 г

Приготовление

  1. Мандарины почистить, мякоть растолочь, залить горячим чаем сенча, добавить мандариновый сироп и пюре. В чайник добавить веточку розмарина и мед.
Тыквенный латте

Тыквенный латте

Duran bar, шеф-бариста Тимур Бегляров

  • СложностьПросто
  • ТипНапиток
  • Время20 минут
  • Персон1

Ингредиенты

  • Соус
  • Тыква – 50 г
  • Сахар – 50 г
  • Сливки 30 % – 100 мл
  • Молоко – 200 мл
  • Кофе

Приготовление

  1. Для соуса необходимо отварить тыкву со сливками, процедить, сделать карамель из сахара. Влить в карамель тыквенную смесь и проварить.
  2. Сварить кофе. Разогреть в микроволновке молоко, залить во френч-пресс и сделать несколько нажатий. В чашку влить соус (50 г), добавить теплое молоко и кофе.
Mokkarena

Mokkarena

Duran bar, шеф-бариста Тимур Бегляров

  • СложностьПросто
  • ТипНапиток
  • Время15 минут
  • Персон2

Ингредиенты

  • Пряный ром – 50 мл
  • Какао 100% – 20 г
  • Сахар – 20 г
  • Кофе – 60 мл
  • Молоко – 300 мл

Приготовление

  1. Ром вылить в бокал, подогреть и поджечь. Затем засыпать какао и сахар, туда же влить кофе и тщательно перемешать. Параллельно с этим отдельно взбить молоко и сверху влить на массу.
Чай «Фейхоа - алоэ»

Чай «Фейхоа - алоэ»

Ресторан SIXTY, шеф-бармен Сергей Хаушабо

  • СложностьПросто
  • ТипНапиток
  • Время10 минут
  • Персон1

Ингредиенты

  • Молочный улун
  • Джем алоэ – 5-6 барных ложек
  • Варенье фейхоа – 60 г
  • Фреш алоэ – 10 мл

Приготовление

  1. В течение трех минут заваривать молочный улун. Добавить джем алоэ, варенье фейхоа. Затем добавить фреш алоэ. Для украшения нарезать клубнику слайсами.
Чай шоколадный с бергамотом

Чай шоколадный с бергамотом

Ресторан «Паб Ло Пикассо»

  • СложностьПросто
  • ТипНапиток
  • Время25 минут
  • Персон2

Ингредиенты

  • Эрл Грей – 5 г
  • Ройбуш – 5 г
  • Горький шоколад – 50 г
  • Цедра апельсина – 2 г
  • Молоко – 200 г
  • Вода – 200 г

Приготовление

  1. Отдельно предварительно растопить горький шоколад до кремообразной консистенции.
  2. Все ингредиенты поместить в чайник и залить кипятком. Довести до кипения на огне и дать настояться 10 минут.

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