Согревающие напитки для зимы

Культура потребления напитков напрямую зависит от времени года. Зимой мы привычно согреваемся душистым чаем, грогами и глинтвейнами, а в качестве добавок выбираем мед, имбирь, корицу и другие ингредиенты, раскрывающие вкус горячих зимних напитков. В обзоре ELLE - лучшие рецепты согревающих напитков от ведущих ресторанов столицы.