Согревающие напитки для зимы

Культура потребления напитков напрямую зависит от времени года. Зимой мы привычно согреваемся душистым чаем, грогами и глинтвейнами, а в качестве добавок выбираем мед, имбирь, корицу и другие ингредиенты, раскрывающие вкус горячих зимних напитков. В обзоре ELLE - лучшие рецепты согревающих напитков от ведущих ресторанов столицы.
Пряный молочный чай
Кафе-пекарня «Хлебная лавка»
- СложностьПросто
- ТипНапиток
- Время10 минут
- Персон1
Ингредиенты
- Черный чай Ассам – 150 мл
- Смесь пряностей (гвоздика, кардамон, корица, свежий и молотый имбирь и перец) – 5 г
- Молоко – 50 мл
- Сахар – 5 г
Приготовление
- Чай довести до кипения, добавить смесь пряностей, немного проварить, добавить сахар и молоко.
Transibirean Tea
True Cost bar&grill, шеф-бармен Юрий Прохоренко
- СложностьПросто
- ТипНапиток
- Время20 минут
- Персон1
Ингредиенты
- Облепиха – 40 г
- Имбирь – 20 г
- Апельсин – 2 дольки
- Апельсиновый фреш – 150 мл
- Розмарин – 1 веточка
- Кипяток – 100 мл
Приготовление
- Облепиху протереть и отделить от косточек. Из корня имбиря сделать фреш.
- Все ингредиенты заварить в чайнике, добавить фреш апельсина, веточку розмарина и дать настояться минут 5.
Nuts Amaro Grog
Ресторан «Erwin. РекаМореОкеан», шеф-бармен Иван Зотов
- СложностьПросто
- ТипНапиток
- Время15 минут
- Персон1
Ингредиенты
- Яблоко – 30 г
- Апельсин – 30г
- Амаро Nonino – 40 мл
- Сироп «Макадами» - 10 мл
- Сироп «Миндаль» - 10 мл
- Сок «Вишня» – 180 мл
- Палочка корицы – 1 шт
Приготовление
- Нарезать кубиками фрукты. Аккуратно придавить, чтобы фрукты дали сок.
- Добавить все остальные ингредиенты и подогреть (70-80 градусов), не доводя до кипения.
White Lemon Glintwein
Ресторан «Erwin. РекаМореОкеан» , шеф-бармен Иван Зотов
- СложностьПросто
- ТипНапиток
- Время20 минут
- Персон1
Ингредиенты
- Лемонграсс – 5 г
- Лимон – 20 г
- Груша – 20 г
- Цедра лимона – примерно с 1/3 лимона
- Кардамон – 2 шт
- Мед – 2 ч.л
- Белое сухое вино – 150 мл
Приготовление
- Придавить кардамон, чтобы он открылся. Нарезать фрукты, лемонграсс и добавить их к кардамону. Аккуратно придавить, чтобы фрукты дали сок.
- Добавить все остальные ингредиенты и подогреть (70-80 градусов), не доводя до кипения.
Чай «Мандарин-Розмарин»
Ресторан «Гранд Европейский Экспресс», шеф-бармен Валерий Поздняков
- СложностьПросто
- ТипНапиток
- Время15 минут
- Персон1
Ингредиенты
- Мандарин – 2 шт
- Мандариновый сироп – 40 мл
- Мед – 30 г
- Мандариновое пюре – 60 мл
- Розмарин – веточка
- Сенча – 3 г
Приготовление
- Мандарины почистить, мякоть растолочь, залить горячим чаем сенча, добавить мандариновый сироп и пюре. В чайник добавить веточку розмарина и мед.
Тыквенный латте
Duran bar, шеф-бариста Тимур Бегляров
- СложностьПросто
- ТипНапиток
- Время20 минут
- Персон1
Ингредиенты
- Соус
- Тыква – 50 г
- Сахар – 50 г
- Сливки 30 % – 100 мл
- Молоко – 200 мл
- Кофе
Приготовление
- Для соуса необходимо отварить тыкву со сливками, процедить, сделать карамель из сахара. Влить в карамель тыквенную смесь и проварить.
- Сварить кофе. Разогреть в микроволновке молоко, залить во френч-пресс и сделать несколько нажатий. В чашку влить соус (50 г), добавить теплое молоко и кофе.
Mokkarena
Duran bar, шеф-бариста Тимур Бегляров
- СложностьПросто
- ТипНапиток
- Время15 минут
- Персон2
Ингредиенты
- Пряный ром – 50 мл
- Какао 100% – 20 г
- Сахар – 20 г
- Кофе – 60 мл
- Молоко – 300 мл
Приготовление
- Ром вылить в бокал, подогреть и поджечь. Затем засыпать какао и сахар, туда же влить кофе и тщательно перемешать. Параллельно с этим отдельно взбить молоко и сверху влить на массу.
Чай «Фейхоа - алоэ»
Ресторан SIXTY, шеф-бармен Сергей Хаушабо
- СложностьПросто
- ТипНапиток
- Время10 минут
- Персон1
Ингредиенты
- Молочный улун
- Джем алоэ – 5-6 барных ложек
- Варенье фейхоа – 60 г
- Фреш алоэ – 10 мл
Приготовление
- В течение трех минут заваривать молочный улун. Добавить джем алоэ, варенье фейхоа. Затем добавить фреш алоэ. Для украшения нарезать клубнику слайсами.
Чай шоколадный с бергамотом
Ресторан «Паб Ло Пикассо»
- СложностьПросто
- ТипНапиток
- Время25 минут
- Персон2
Ингредиенты
- Эрл Грей – 5 г
- Ройбуш – 5 г
- Горький шоколад – 50 г
- Цедра апельсина – 2 г
- Молоко – 200 г
- Вода – 200 г
Приготовление
- Отдельно предварительно растопить горький шоколад до кремообразной консистенции.
- Все ингредиенты поместить в чайник и залить кипятком. Довести до кипения на огне и дать настояться 10 минут.