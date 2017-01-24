Slow food: 9 рецептов запеченных блюд

Блюда в духовке сродни направлению slow food, ведь это не только осмысленный неторопливый процесс приготовления, но и польза для здоровья (пища остается сочной и сохраняет полезные свойства, в отличие от жарки). Тонкий аромат блюда, который наполняет кухню во время запекания, еще и придает особый уют в доме. Устройте ужин в кругу близких и порадуйте их запеченными блюдами. В обзоре ELLE — цветная капуста, семга, утка и даже поросенок от шеф-поваров Москвы.
Жюльен из рапанов
Шеф-повар кафе «Одесса-мама» Ольга Бубенько
- СложностьПросто
- ТипЗакуска
- Время30 минут
- Персон1
Ингредиенты
- Рапаны п/ф — 50 г
- Грибы жареные белые — 30 г
- Лук-порей свежий — 7 г
- Мука — 6 г
- Масло сливочное — 6 г
- Масло растительное — 22 г
- Сливки 33% — 160 г
- Сыр голландский или гауда (любой полутвердый) — 17 г
- Соль мелкая, перец черный молотый — по вкусу
Приготовление
- В сотейнике на растительном масле обжарить рапаны в течение 1-2 мин.
- Следом добавить лук порей и грибы жареные, добавить муку, после влить сливки и варить 2-3 минуты, соль перец добавлять по вкусу.
- Подготовленный жюльен выложить в посуду для запекания и посыпать сверху тертым сыром.
- Запекать при температуре 180-200 градусов 8-10 минут.
Запеченный болгарский перец с орехами и гранатом
Ресторан «Оджахури»
- СложностьСредне
- ТипЗакуска
- Время1,5 часа
- Персон1
Ингредиенты
- Болгарский перец — 0,08 кг
- Ореховая паста — 0,06 кг
- Зерна граната — 0,005 кг
Ореховая паста (на 10 порций):
- Орех грецкий — 0,42 кг
- Кинза — 0,06 кг
- Сельдерей — 0,01 кг
- Лук репчатый очищенный — 0,01 кг
- Чеснок очищенный — 0,012 кг
- Соль — 0,001 кг
- Перец сухой красный — 0,001 кг
- Масло растительное — 0,001 л
Приготовление
- Для ореховой пасты грецкий орех промыть, высушить. Кинзу и сельдерей промыть, отрезать ножки. Лук репчатый очистить, помыть, мелко порезать и обжарить на растительном масле. Чеснок очистить, промыть. Грецкий орех, сельдерей, кинзу, обжаренный лук измельчить в блендере. В полученную смесь добавить соль и красный перец.
- Болгарский перец промыть, очистить. Разрезать на половинки или на три части и поставить в духовку на 15 минут при 200 градусах. Затем ему нужно дать остыть и просушить.
- Каждую часть изнутри намазать ореховой пастой и добавить зерна граната. Подается блюдо холодным. Можно украсить зеленью.
Цветная капуста с трюфельным соусом
Ресторан «Мюсли», шеф-повар Владислав Корпусов
- СложностьСредне
- ТипЗакуска
- Время1 час
- Персон4
Ингредиенты
- Кочан свежей цветной капусты, очищенной от листьев — 600-700 г
- Сливочное масло — 200 г
- Белый винный уксус — 40 г
- Крем-сыр — 200 г
- Свежий тимьян — 10 г
- Сливки 33% — 400 г
- Трюфельная паста — 50 г
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
- Цветную капусту поделить на крупные соцветия весом около 80 г каждое.
- Приготовить жженое сливочное масло. Для этого масло растопить на среднем огне до расслоения белка (около 15 минут). Когда он начнет подгорать на дне до карамельного цвета, масло снять с огня и процедить. Жженое масло смешать с белым винным уксусом, добавить соль, перец и тимьян.
- Перемешать масло и соцветия цветной капусты, а потом выложить их на противень стеблями вверх. Запекать в духовке при 180С в течение получаса.
- В это время взять оставшиеся обрезки цветной капусты, измельчить их в блендере до состояния крошки и смешать с крем-сыром.
- Приготовить трюфельный соус. Для этого сливки уварить в два раза, добавить трюфельную пасту, соль и перец по вкусу.
- Подача: На порцию сервировать три-четыре соцветия цветной капусты стеблями вверх. С помощью двух ложек сформировать из крем-сыра кнели. Подавать с трюфельным соусом.
Семга с киноа, пюре из брокколи и соусом из белого вина
Андреа Галли, шеф-повара ресторана Piccolino
- СложностьПросто
- ТипОсновное блюдо
- Время40 минут
- Персон1
Ингредиенты
- Семга — 120 г
- Брокколи — 75 г
- Киноа — 100 г
- Панцири креветок и краба — 50 г
- Сливки 33 % — 15 г
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Отварить брокколи до готовности, но при этом овощ не должен потерять свой натуральный цвет. Далее добавить соль по вкусу, положить брокколи в блендер и приготовить пюре.
- Семгу обжарить на гриле до золотистого цвета и довести в духовке до готовности. При температуре 300 градусов держать в духовке приблизительно одну минуту. При температуре духовки 180 градусов понадобится около 4 минут.
- Киноа отварить так же, как рис. Соотношение крупы и воды 1:2.
- Чтобы приготовить рыбно-сливочный соус, необходимо отварить панцири креветок и краба в кипящей воде и в конце добавить сливки.
Запеканка из форели с картофелем
Шеф-повар Юрия Рожкова, преподаватель кулинарной школы Chefshows by Novikov
- СложностьСредне
- ТипОсновное блюдо
- Время1 час
- Персон2
Ингредиенты
- Форель целиком (живая) — 1 шт
- Картофель отварной — 7-8 шт
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Сливочное масло — 50 г
- Молоко — 2 л
- Зеленый горошек свежезамороженный — 100 г
- Сливки — 50 мл
- Мята — 5 г
- Листья шпината (свежий) — 100 г
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Мускатный орех — на кончике ножа
- Соль — по вкусу
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Перец — по вкусу
Приготовление
- Разделать форель на два филе, кожу снять.
Параллельно вскипятить молоко.
Филе выложить в форму для запекания. Сверху поперчить и посыпать мускатным орехом. Залить рыбу кипящим молоком и оставить на столе доходить до готовности.
- К отварному картофелю добавить сливки и размять его.
Для приготовления зеленого гарнира добавить в растительное масло сливочное. Когда сливочное масло растопится, добавить зеленый горошек, мяту и шпинат. Посолить, поперчить. Хорошо перемешать. Готовить 2-3 секунды.
- Форель достать из духовки, поломать филе на кусочки. Произвольно выложить кусочки в жаропрочную форму, сверху выложить зеленый гарнир, полить молоком, в котором «доходила» рыба, слегка потрясти форму. Сверху закрыть запеканку картофельным пюре. Сделать в запеканке дырки с помощью вилки для ростбифа, оставив в середине небольшую дырочку. Смазать запеканку растопленным сливочном маслом. Запекать в духовке до золотистой корочки при температуре 250°C. Подавать горячей.
Кесадилья с ягненком, халапеньо и маслинами
Севичерия LATINOS, Шеф-повар Цесар Мора
- СложностьПросто
- ТипЗакуска
- Время30 минут
- Персон1
Ингредиенты
- Тортилья пшеничная (размер №10) — 1 шт
- Фланк стейк — 50 г
- Моцарелла — 15 г
- Сыр чеддер — 15 г
- Лук репчатый — 15 г
- Перец красный — 20 г
- Перец желтый — 20 г
- Перец зеленый — 20 г
- Вяленые помидоры черри — 30 г
- Соль — 2 г
- Перец — 2 г
- Для подачи: кинза
Приготовление
- На тортилью выложить помидоры черри, нарезанные слайсами белые грибы, тонкие ломтики фланк стейка и слегка обжаренный болгарский перец с репчатым луком. Посыпать сверху моцареллой и тертым сыром чеддер.
- Приправить солью, перцем и убрать в духовой шкаф на 8-10 минут при температуре 190 градусов.
- Перед подачей украсить зеленью кинзы.
Утка с печеными яблоками, грушей и кизиловым соусом
Tarantino, шеф-повар Виктор Апасьев
- СложностьСложно
- ТипОсновное блюдо
- Время9 часов
- Персон1
Ингредиенты
- Утиная ножка/грудка — 230 г
- Мед — 3 ст.л
- Вино красное — 70 мл
- Чеснок — 3-4 зубчика
- Репчатый лук — 1 шт
- Сахар — 3-4 ст.л
- Тимьян — 5 г
- Черный перец — по вкусу
- Соль — по вкусу
Для соуса:
- Кизил — 100 г
- Сахар — 3 ст.л
Для сервировки:
- Яблоко — 1 шт
- Груша — 1 шт
- Сливочное масло — 5 г
- Эстрагон (свежий) — пару веточек
Приготовление
- Утиную ножку опалить и хорошенько зачистить. Замариновать в смеси меда, вина, молотого чеснока с добавлением соли и перца по вкусу. Оставить при комнатной температуре на 6 часов.
- Затем приготовить луковую «подушку»: крупно нарезать лук, выложить его в лоток, сдобрить сахаром.
- Выложить утиную ножку на луковую «подушку», натереть тимьяном и мелко нарубленным чесноком, запекать в течение 2 часов под фольгой при температуре 140 градусов.
- Для сервировки: Вырезать шарики из груши и яблока, обжарить на сливочном масле до образования золотистого цвета, добавить немного меда, соли и перца по вкусу.
- Для приготовления соуса поместить кизил в холодную воду, довести до кипения, добавить сахар, проварить 2-3 минуты. После процедить, поместить в блендер на пару минут.
- Подавать, украсив веточкой эстрагона вместе с фруктовыми шариками.
Запеченная цветная капуста с домашней рикоттой
Бар Touche
- СложностьСредне
- ТипГарнир
- Время1,5 часа
- Персон1
Ингредиенты
Пряная смесь дукка:
- Фундук (запеченный очищенный) — 30 г
- Фисташки — 30 г
- Кунжут — 40 г
- Кориандр — 10 г
- Кумин — 15 г
- Фенхель — 8 г
- Перец черный — 4 г
- Тимьян — 3 г
- Соль — 5 г
Цветная капуста:
- Цветная капуста — 1 шт
- Масло сливочное (комнатной температуры) — 100 г
- Растительное масло — 5 ст. л
- Хлопья морской соли
- Мята, петрушка, оливковое масло
Приготовление
- С кочана цветной капусты удалить листья. Разрезать цветную капусту на 4-6 частей (в зависимости от размера) и тщательно промыть.
- Нагреть кастрюлю с водой, добавить соль. Проварить капусту 5 минут. Положить в дуршлаг, чтобы удалить лишнюю влагу.
- Для смеси дукка прогреть специи в сотейнике. Смешать и измельчить все ингредиенты в ступке или блендере.
- Нагреть духовку до 170 градусов. Смешать сливочное и растительное масло. Смазать капусту маслом, слегка посолить, присыпать смесью дукка. Выложить капусту на противень (на пергамент) срезом вниз. Запекать 40 минут/1 час (в зависимости от размера капусты).
- На тарелку выложить рикотту, затем капусту. Обжарить в сотейнике миндаль, маслины, положить на капусту. Сбрызнуть оливковым маслом, положить поверх капусты листья мяты и петрушки.
Молочный поросенок в медовой глазури
Бренд-шеф отеля «Метрополь» Андрей Шмаков
- СложностьСредне
- ТипОсновное блюдо
- ВремяСутки + 1,5 часа
- Персон1
Ингредиенты
- Молочный поросенок — 1шт
- Мед — 200 г
- Водка — 50 мл
- Чеснок — 30 г
- Масло сливочное — 100 г
- Соль — 20 г
- Соус ворчестер — 10 г
- Кленовый сироп — 10 г
- Соевый соус — 10 г
- Аджика — 50 г
Приготовление
- У поросенка удалить кости, отбить с нижней стороны, положить в соленую ледяную воду и поставить в холодильник на 24 часа.
- После варить на пару в течение 40 минут. Затем смазать водкой сверху, а внутри — аджикой с чесноком и поставить в духовку на 120 градусов на 20 минут.
- Растопить сливочное масло, в него добавить мед, кленовый сироп, соевый соус, соус ворчестер, перемешать. Полученной смесью смазать поросенка, поставить в духовку на 130 градусов и внимательно следить, чтобы не подгорело. Жарить до золотистого цвета.