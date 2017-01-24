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24 января 2017Сусова Юлия

Slow food: 9 рецептов запеченных блюд

Рецепты от шеф-поваров

Блюда в духовке сродни направлению slow food, ведь это не только осмысленный неторопливый процесс приготовления, но и польза для здоровья (пища остается сочной и сохраняет полезные свойства, в отличие от жарки). Тонкий аромат блюда, который наполняет кухню во время запекания, еще и придает особый уют в доме. Устройте ужин в кругу близких и порадуйте их запеченными блюдами. В обзоре ELLE — цветная капуста, семга, утка и даже поросенок от шеф-поваров Москвы.

Жюльен из рапанов

Жюльен из рапанов

Шеф-повар кафе «Одесса-мама» Ольга Бубенько

  • СложностьПросто
  • ТипЗакуска
  • Время30 минут
  • Персон1

Ингредиенты

  • Рапаны п/ф — 50 г
  • Грибы жареные белые — 30 г
  • Лук-порей свежий — 7 г
  • Мука — 6 г
  • Масло сливочное — 6 г
  • Масло растительное — 22 г
  • Сливки 33% — 160 г
  • Сыр голландский или гауда (любой полутвердый) — 17 г
  • Соль мелкая, перец черный молотый — по вкусу

Приготовление

  1. В сотейнике на растительном масле обжарить рапаны в течение 1-2 мин.
  2. Следом добавить лук порей и грибы жареные, добавить муку, после влить сливки и варить 2-3 минуты, соль перец добавлять по вкусу.
  3. Подготовленный жюльен выложить в посуду для запекания и посыпать сверху тертым сыром.
  4. Запекать при температуре 180-200 градусов 8-10 минут.
Запеченный болгарский перец с орехами и гранатом

Запеченный болгарский перец с орехами и гранатом

Ресторан «Оджахури»

  • СложностьСредне
  • ТипЗакуска
  • Время1,5 часа
  • Персон1

Ингредиенты

  • Болгарский перец — 0,08 кг
  • Ореховая паста — 0,06 кг
  • Зерна граната — 0,005 кг

Ореховая паста (на 10 порций):

  • Орех грецкий — 0,42 кг
  • Кинза — 0,06 кг
  • Сельдерей — 0,01 кг
  • Лук репчатый очищенный — 0,01 кг
  • Чеснок очищенный — 0,012 кг
  • Соль — 0,001 кг
  • Перец сухой красный — 0,001 кг
  • Масло растительное — 0,001 л

Приготовление

  1. Для ореховой пасты грецкий орех промыть, высушить. Кинзу и сельдерей промыть, отрезать ножки. Лук репчатый очистить, помыть, мелко порезать и обжарить на растительном масле. Чеснок очистить, промыть. Грецкий орех, сельдерей, кинзу, обжаренный лук измельчить в блендере. В полученную смесь добавить соль и красный перец.
  2. Болгарский перец промыть, очистить. Разрезать на половинки или на три части и поставить в духовку на 15 минут при 200 градусах. Затем ему нужно дать остыть и просушить.
  3. Каждую часть изнутри намазать ореховой пастой и добавить зерна граната. Подается блюдо холодным. Можно украсить зеленью.
Цветная капуста с трюфельным соусом

Цветная капуста с трюфельным соусом

Ресторан «Мюсли», шеф-повар Владислав Корпусов

  • СложностьСредне
  • ТипЗакуска
  • Время1 час
  • Персон4

Ингредиенты

  • Кочан свежей цветной капусты, очищенной от листьев — 600-700 г
  • Сливочное масло — 200 г
  • Белый винный уксус — 40 г
  • Крем-сыр — 200 г
  • Свежий тимьян — 10 г
  • Сливки 33% — 400 г
  • Трюфельная паста — 50 г
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Цветную капусту поделить на крупные соцветия весом около 80 г каждое.
  2. Приготовить жженое сливочное масло. Для этого масло растопить на среднем огне до расслоения белка (около 15 минут). Когда он начнет подгорать на дне до карамельного цвета, масло снять с огня и процедить. Жженое масло смешать с белым винным уксусом, добавить соль, перец и тимьян.
  3. Перемешать масло и соцветия цветной капусты, а потом выложить их на противень стеблями вверх. Запекать в духовке при 180С в течение получаса.
  4. В это время взять оставшиеся обрезки цветной капусты, измельчить их в блендере до состояния крошки и смешать с крем-сыром.
  5. Приготовить трюфельный соус. Для этого сливки уварить в два раза, добавить трюфельную пасту, соль и перец по вкусу.
  6. Подача: На порцию сервировать три-четыре соцветия цветной капусты стеблями вверх. С помощью двух ложек сформировать из крем-сыра кнели. Подавать с трюфельным соусом.
Семга с киноа, пюре из брокколи и соусом из белого вина

Семга с киноа, пюре из брокколи и соусом из белого вина

Андреа Галли, шеф-повара ресторана Piccolino

  • СложностьПросто
  • ТипОсновное блюдо
  • Время40 минут
  • Персон1

Ингредиенты

  • Семга — 120 г
  • Брокколи — 75 г
  • Киноа — 100 г
  • Панцири креветок и краба — 50 г
  • Сливки 33 % — 15 г
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Отварить брокколи до готовности, но при этом овощ не должен потерять свой натуральный цвет. Далее добавить соль по вкусу, положить брокколи в блендер и приготовить пюре.
  2. Семгу обжарить на гриле до золотистого цвета и довести в духовке до готовности. При температуре 300 градусов держать в духовке приблизительно одну минуту. При температуре духовки 180 градусов понадобится около 4 минут.
  3. Киноа отварить так же, как рис. Соотношение крупы и воды 1:2.
  4. Чтобы приготовить рыбно-сливочный соус, необходимо отварить панцири креветок и краба в кипящей воде и в конце добавить сливки.
Запеканка из форели с картофелем

Запеканка из форели с картофелем

Шеф-повар Юрия Рожкова, преподаватель кулинарной школы Chefshows by Novikov

  • СложностьСредне
  • ТипОсновное блюдо
  • Время1 час
  • Персон2

Ингредиенты

  • Форель целиком (живая) — 1 шт
  • Картофель отварной — 7-8 шт
  •  Сливочное масло — 50 г 
  • Молоко — 2 л
  • Зеленый горошек свежезамороженный — 100 г 
  • Сливки — 50 мл 
  • Мята — 5 г 
  • Листья шпината (свежий) — 100 г
  •  Мускатный орех — на кончике ножа 
  • Соль — по вкусу
  •  Перец — по вкусу  

Приготовление

  1. Разделать форель на два филе, кожу снять.  Параллельно вскипятить молоко.   Филе выложить в форму для запекания. Сверху поперчить и посыпать мускатным орехом. Залить рыбу кипящим молоком и оставить на столе доходить до готовности.  
  2. К отварному картофелю добавить сливки и размять его.   Для приготовления зеленого гарнира добавить в растительное масло сливочное. Когда сливочное масло растопится, добавить зеленый горошек, мяту и шпинат. Посолить, поперчить. Хорошо перемешать. Готовить 2-3 секунды.  
  3. Форель достать из духовки, поломать филе на кусочки. Произвольно выложить кусочки в жаропрочную форму, сверху выложить зеленый гарнир, полить молоком, в котором «доходила» рыба, слегка потрясти форму. Сверху закрыть запеканку картофельным пюре. Сделать в запеканке дырки с помощью вилки для ростбифа, оставив в середине небольшую дырочку. Смазать запеканку растопленным сливочном маслом. Запекать в духовке до золотистой корочки при температуре 250°C. Подавать горячей.
Кесадилья с ягненком, халапеньо и маслинами

Кесадилья с ягненком, халапеньо и маслинами

Севичерия LATINOS, Шеф-повар Цесар Мора

  • СложностьПросто
  • ТипЗакуска
  • Время30 минут
  • Персон1

Ингредиенты

  • Тортилья пшеничная (размер №10) — 1 шт
  • Фланк стейк — 50 г
  • Моцарелла — 15 г
  • Сыр чеддер — 15 г
  • Лук репчатый — 15 г
  • Перец красный — 20 г
  • Перец желтый — 20 г
  • Перец зеленый — 20 г
  • Вяленые помидоры черри — 30 г
  • Соль — 2 г
  • Перец — 2 г
  • Для подачи: кинза

Приготовление

  1. На тортилью выложить помидоры черри, нарезанные слайсами белые грибы, тонкие ломтики фланк стейка и слегка обжаренный болгарский перец с репчатым луком. Посыпать сверху моцареллой и тертым сыром чеддер.
  2. Приправить солью, перцем и убрать в духовой шкаф на 8-10 минут при температуре 190 градусов.
  3. Перед подачей украсить зеленью кинзы.
Утка с печеными яблоками, грушей и кизиловым соусом

Утка с печеными яблоками, грушей и кизиловым соусом

Tarantino, шеф-повар Виктор Апасьев

  • СложностьСложно
  • ТипОсновное блюдо
  • Время9 часов
  • Персон1

Ингредиенты

  • Утиная ножка/грудка — 230 г
  • Мед — 3 ст.л
  • Вино красное — 70 мл
  • Чеснок — 3-4 зубчика
  • Репчатый лук — 1 шт
  • Сахар — 3-4 ст.л
  • Тимьян — 5 г
  • Черный перец — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Для соуса:

  • Кизил — 100 г
  • Сахар — 3 ст.л

Для сервировки:

  • Яблоко — 1 шт
  • Груша — 1 шт
  • Сливочное масло — 5 г
  • Эстрагон (свежий) — пару веточек

Приготовление

  1. Утиную ножку опалить и хорошенько зачистить. Замариновать в смеси меда, вина, молотого чеснока с добавлением соли и перца по вкусу. Оставить при комнатной температуре на 6 часов.
  2. Затем приготовить луковую «подушку»: крупно нарезать лук, выложить его в лоток, сдобрить сахаром.
  3. Выложить утиную ножку на луковую «подушку», натереть тимьяном и мелко нарубленным чесноком, запекать в течение 2 часов под фольгой при температуре 140 градусов.
  4. Для сервировки: Вырезать шарики из груши и яблока, обжарить на сливочном масле до образования золотистого цвета, добавить немного меда, соли и перца по вкусу.
  5. Для приготовления соуса поместить кизил в холодную воду, довести до кипения, добавить сахар, проварить 2-3 минуты. После процедить, поместить в блендер на пару минут.
  6. Подавать, украсив веточкой эстрагона вместе с фруктовыми шариками.
Запеченная цветная капуста с домашней рикоттой

Запеченная цветная капуста с домашней рикоттой

Бар Touche

  • СложностьСредне
  • ТипГарнир
  • Время1,5 часа
  • Персон1

Ингредиенты

  • Рикотта

Пряная смесь дукка:

  • Фундук (запеченный очищенный) — 30 г
  • Фисташки — 30 г
  • Кунжут — 40 г
  • Кориандр — 10 г
  • Кумин — 15 г
  • Фенхель — 8 г
  • Перец черный — 4 г
  • Тимьян — 3 г
  • Соль — 5 г

Цветная капуста:

  • Цветная капуста — 1 шт
  • Масло сливочное (комнатной температуры) — 100 г
  • Растительное масло — 5 ст. л
  • Хлопья морской соли
  • Мята, петрушка, оливковое масло

Приготовление

  1. С кочана цветной капусты удалить листья. Разрезать цветную капусту на 4-6 частей (в зависимости от размера) и тщательно промыть.
  2. Нагреть кастрюлю с водой, добавить соль. Проварить капусту 5 минут. Положить в дуршлаг, чтобы удалить лишнюю влагу.
  3. Для смеси дукка прогреть специи в сотейнике. Смешать и измельчить все ингредиенты в ступке или блендере.
  4. Нагреть духовку до 170 градусов. Смешать сливочное и растительное масло. Смазать капусту маслом, слегка посолить, присыпать смесью дукка. Выложить капусту на противень (на пергамент) срезом вниз. Запекать 40 минут/1 час (в зависимости от размера капусты).
  5. На тарелку выложить рикотту, затем капусту. Обжарить в сотейнике миндаль, маслины, положить на капусту. Сбрызнуть оливковым маслом, положить поверх капусты листья мяты и петрушки.
Молочный поросенок в медовой глазури

Молочный поросенок в медовой глазури

Бренд-шеф отеля «Метрополь» Андрей Шмаков

  • СложностьСредне
  • ТипОсновное блюдо
  • ВремяСутки + 1,5 часа
  • Персон1

Ингредиенты

  • Молочный поросенок — 1шт
  • Мед — 200 г
  • Водка — 50 мл
  • Чеснок — 30 г
  • Масло сливочное — 100 г
  • Соль — 20 г
  • Соус ворчестер — 10 г
  • Кленовый сироп — 10 г
  • Соевый соус — 10 г
  • Аджика — 50 г

Приготовление

  1. У поросенка удалить кости, отбить с нижней стороны, положить в соленую ледяную воду и поставить в холодильник на 24 часа.
  2. После варить на пару в течение 40 минут. Затем смазать водкой сверху, а внутри — аджикой с чесноком и поставить в духовку на 120 градусов на 20 минут.
  3. Растопить сливочное масло, в него добавить мед, кленовый сироп, соевый соус, соус ворчестер, перемешать. Полученной смесью смазать поросенка, поставить в духовку на 130 градусов и внимательно следить, чтобы не подгорело. Жарить до золотистого цвета.

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