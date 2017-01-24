Slow food: 9 рецептов запеченных блюд

Блюда в духовке сродни направлению slow food, ведь это не только осмысленный неторопливый процесс приготовления, но и польза для здоровья (пища остается сочной и сохраняет полезные свойства, в отличие от жарки). Тонкий аромат блюда, который наполняет кухню во время запекания, еще и придает особый уют в доме. Устройте ужин в кругу близких и порадуйте их запеченными блюдами. В обзоре ELLE — цветная капуста, семга, утка и даже поросенок от шеф-поваров Москвы.