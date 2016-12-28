Шоколадные подарки от ресторанов «Счастье»

В канун новогодних праздников бары-рестораны «Счастье» и родственная им Шоколадная Фабрика Счастье, как никогда, оправдывают свое название, связывая родных и любимых сладкими шоколадными подарками и теплыми вечерами друзей за круглым столом. В ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга бренд-шеф Дмитрий Решетников сам принимает заказы на рождественскую утку и готов привнести в рецептуру ее приготовления индивидуальные предпочтения для каждой компании, сопроводив блюдо вином своей собственной подборки.

Тандем кондитеров «Счастья», Лорана Морено и Екатерины Кисельковой потрудился и для ресторанов, и для шоколадной фабрики, подготовив коллекцию праздничных десертов и сладостей: макаронс в красно-бело-золотой гамме со вкусами яблочный пирог, эрл-грей с молочным шоколадом и клюква с кремом чизкейк, два авторских торта для семейных торжеств и традиционные символы Счастья и Нового Года в классической коллекции натурального домашнего печенья: Новогодний Петух со слоем шоколада, кунжутный Ангел в сладких варежках и Мишка Тедди в новогоднем колпачке.

9 разноцветных шоколадных кубиков натурального пралине «Счастье» пополнились зимним вкусом темного шоколада и корицы. Авторы «Счастья» верят, что именно эта конфета обладает магическим смыслом и исполняет желание, если подарить ее от самого сердца, ведь она также мимолетна, как и наши эмоции. К слову, этот подарок доступен с 15 декабря 2016 года по 30 января 2017 года в рамках ограниченного тиража в красно-золотистом фантике Нового Года.

В Москве подарки бренда проще всего найти в «Счастье на крыше», где открывается вид на новогоднее небо и синие купола собора собора Рождества Богородицы, там же с друзьями можно съесть рождественскую утку, предварительно забронировав ее по телефону +7 (499) 788-76-76, а в Санкт-Петербурге «Счастье» знает каждый — заходите на Schastye.com и все найдете.