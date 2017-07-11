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    11 июля 2017

    Шоколад: вред и польза

    Во Всемирный день шоколада — вся правда о «сладком антидепрессанте»

    Шоколад — самый популярный десерт в мире. Ежегодно покупатели тратят 7 миллиардов долларов на это лакомство, а пик продаж приходится на конец осени. Исследователи то приписывают этому продукту магические и целебные свойства, то пугают «шокоголиков» неприятными побочными действиями. ELLE попросил Ксению Селезневу, гастроэнтеролога НИИ питания РАМН, рассказать всю правду о «сладком антидепрессанте». Вред и польза шоколада — в нашем обзоре.

    Шоколад: вред и польза

    Существует несколько основных разновидностей шоколада. Горький шоколад готовят из масла какао, тертого какао и сахарной пудры. Польза горького шоколада существенная — этот вид десерта не всем приходится по вкусу, но считается самым безвредным, так как содержит минимум сахара и в нем нет сливок или молока. Большей любовью пользуется молочный шоколад: он слаще и калорийнее горького. Ингредиенты молочного шоколада — протертое какао (но в гораздо меньших количествах, чем в горьком), сахар, масло какао, сливки или молоко. Недобросовестные производители добавляют в шоколад сою, что заметно влияет на вкус и качество продукта. Поэтому обязательно обращайте внимание на состав шоколада — сои в нем быть не должно. Еще одна популярная разновидность — белый шоколад. От молочного его отличает отсутствие тертого какао в составе. Вред белого шоколада незначителен — этот вид сладости не так полезен, как другие, из-за большого содержания сахара и различных добавок.

    Качественный шоколад при разламывании должен хрустеть и не крошиться, не липнуть к зубам и не таять в руках.

    Виды шоколада

    Существует масса домыслов относительно пользы и вреда шоколада. Те, кто одержим идеей похудения, обычно в первую очередь вычеркивают именно его из перечня разрешенных продуктов. Но такой строгий подход не вполне оправдан — разумное употребление шоколада не навредит фигуре. Не отказывайте себе в любимом лакомстве, но старайтесь ограничить его употребление до 30 граммов в день. Лучше всего радовать себя шоколадным десертом в первой половине дня — до замедления обменных процессов.

    Швейцарцы — главные любители шоколада в мире: в среднем они съедают около десяти килограммов шоколада в год.

    Лучший шоколад

    Злоупотребление шоколадом опасно: ударная доза сахара резко повышает уровень глюкозы в крови, что может привести к серьезному нарушению углеводного обмена. Поэтому лучше не поглощать шоколад плитками — старайтесь получать удовольствие и от небольших порций.

    Шоколад обладает свойствами афродизиака благодаря наличию в нем множества активных химических веществ-антидепрессантов — таких, как кофеин, теобромин и фениэтиламин.

    Качественный шоколад

    Распространено убеждение о том, что шоколад улучшает настроение, — и это действительно так. Организм реагирует на сладкое лакомство усиленной выработкой гормонов счастья (серотонина) и эндорфинов (которые снимают психологическое напряжение и боль). Главное — не допускать передозировки этого антидепрессанта: вряд ли вас будут радовать приобретенные после шоколадной терапии лишние килограммы.

    Важно помнить, что в шоколаде (как горьком, так и молочном) содержится теобромин — алкалоид, оказывающий возбуждающее действие на нервную систему. Избыточное поступление этого вещества в организм нежелательно.

    Горячий шоколад

    Время произрастания какао-деревьев может достигать 200 лет, но период плодоношения составляет всего лишь 25 лет.

    Шоколадные диеты — далеко не лучший способ поддержания формы. Ограничив рацион простыми углеводами и жирами и отказавшись от достаточного количества белков, пищевых волокон и минеральных веществ, вы подвергаете опасной нагрузке поджелудочную железу. Вместо того, чтобы проводить такие сомнительные эксперименты со здоровьем, включите небольшое количество шоколада в сбалансированный диетический рацион в качестве приятного бонуса.

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