Шоколад: вред и польза

Шоколад — самый популярный десерт в мире. Ежегодно покупатели тратят 7 миллиардов долларов на это лакомство, а пик продаж приходится на конец осени. Исследователи то приписывают этому продукту магические и целебные свойства, то пугают «шокоголиков» неприятными побочными действиями. ELLE попросил Ксению Селезневу, гастроэнтеролога НИИ питания РАМН, рассказать всю правду о «сладком антидепрессанте». Вред и польза шоколада — в нашем обзоре.

Существует несколько основных разновидностей шоколада. Горький шоколад готовят из масла какао, тертого какао и сахарной пудры. Польза горького шоколада существенная — этот вид десерта не всем приходится по вкусу, но считается самым безвредным, так как содержит минимум сахара и в нем нет сливок или молока. Большей любовью пользуется молочный шоколад: он слаще и калорийнее горького. Ингредиенты молочного шоколада — протертое какао (но в гораздо меньших количествах, чем в горьком), сахар, масло какао, сливки или молоко. Недобросовестные производители добавляют в шоколад сою, что заметно влияет на вкус и качество продукта. Поэтому обязательно обращайте внимание на состав шоколада — сои в нем быть не должно. Еще одна популярная разновидность — белый шоколад. От молочного его отличает отсутствие тертого какао в составе. Вред белого шоколада незначителен — этот вид сладости не так полезен, как другие, из-за большого содержания сахара и различных добавок.

Качественный шоколад при разламывании должен хрустеть и не крошиться, не липнуть к зубам и не таять в руках.

Существует масса домыслов относительно пользы и вреда шоколада. Те, кто одержим идеей похудения, обычно в первую очередь вычеркивают именно его из перечня разрешенных продуктов. Но такой строгий подход не вполне оправдан — разумное употребление шоколада не навредит фигуре. Не отказывайте себе в любимом лакомстве, но старайтесь ограничить его употребление до 30 граммов в день. Лучше всего радовать себя шоколадным десертом в первой половине дня — до замедления обменных процессов.

Швейцарцы — главные любители шоколада в мире: в среднем они съедают около десяти килограммов шоколада в год.

Злоупотребление шоколадом опасно: ударная доза сахара резко повышает уровень глюкозы в крови, что может привести к серьезному нарушению углеводного обмена. Поэтому лучше не поглощать шоколад плитками — старайтесь получать удовольствие и от небольших порций.

Шоколад обладает свойствами афродизиака благодаря наличию в нем множества активных химических веществ-антидепрессантов — таких, как кофеин, теобромин и фениэтиламин.

Распространено убеждение о том, что шоколад улучшает настроение, — и это действительно так. Организм реагирует на сладкое лакомство усиленной выработкой гормонов счастья (серотонина) и эндорфинов (которые снимают психологическое напряжение и боль). Главное — не допускать передозировки этого антидепрессанта: вряд ли вас будут радовать приобретенные после шоколадной терапии лишние килограммы.

Важно помнить, что в шоколаде (как горьком, так и молочном) содержится теобромин — алкалоид, оказывающий возбуждающее действие на нервную систему. Избыточное поступление этого вещества в организм нежелательно.

Время произрастания какао-деревьев может достигать 200 лет, но период плодоношения составляет всего лишь 25 лет.