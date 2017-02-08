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08 февраля 2017

Рыба моей мечты: лучшие рецепты московских шеф-поваров

Лосось, сибас, сом, стейки из семги и севиче — лучшие рецепты ресторанов столицы

Лосось, маринованный в сидре

Лосось, маринованный в сидре

  • СложностьПросто
  • ТипРыба
  • Время25 минут
  • Персон1

Ингредиенты

  • Филе лосося – 200 г
  • Маринад – 80 г
  • Лайм – 25 г

Приготовление

  1. Филе лосося обжарить с двух сторон, довести до готовности. Подавать в тарелке, залив сверху предварительно подогретым маринадом, с лимоном.
Хрустящий судак с огурцом

Хрустящий судак с огурцом

«Никуда не Едем», Дмитрий Шуршаков

  • СложностьПросто
  • ТипРыба
  • Время25 минут
  • Персон1

Ингредиенты

  • Филе судака – 80 г
  • Темпурный кляр – 40 г
  • Панировка картофель фри – 70 г
  • Укропный майонез – 40 г
  • Малосольный огурец – 60 г
  • Пудра из зелени – 2 г
  • Семена фенхеля – 2 г
  • Соль – 2 г

Приготовление

  1. Филе судака обвалять в темпурном кляре и запанировать в сухарях панко с картофелем фри и семенами фенхеля. Затем обжарить во фритюре до готовности.
  2. Подавать вместе с домашним укропным майонезом и малосольным огурцом. Декорировать пудрой из протертой зелени.
Севиче из Сибаса

Севиче из Сибаса

Duran Bar, Николай Бакунов

  • СложностьПросто
  • ТипРыба
  • Время30 минут
  • Персон1

Ингредиенты

  • Сибас – 1 шт
  • Масло оливковое – 50 мл
  • Петрушка – 5 г
  • Кинза – 5 г
  • Чеснок – 3 г
  • Чили перец – 5 г
  • Сок лимона – 5 г
  • Помидоры черри – 50 г
  • Базилик – 7-10 г
  • Кресс-салат – 5-7 г
  • Соль – 3 г
  • Перец – 3 г

Приготовление

  1. Филе охлажденного океанского сибаса нарезать тонкими слайсами под углом 70 градусов поперек волокон.
  2. Заправить соусом из оливкового масла и лимонного сока с добавлением кинзы, петрушки, чили перца, чеснока, соли и душистого перца. Оставить на 10 минут.
  3. Для подачи выложить на тарелку и украсить помидорами черри, кресс-салатом и соцветием базилика.
Ореховое севиче из тунца с авокадо и хрустящего киноа

Ореховое севиче из тунца с авокадо и хрустящего киноа

LATINOS, бренд-шеф Цесар Мора

  • СложностьПросто
  • ТипРыба
  • Время20 минут
  • Персон1

Ингредиенты

  • Тунец охлажденный – 80 г
  • Зелень – 1 г
  • Ореховая паста – 40 г
  • Майонез японский – 10 г
  • Семена черного кунжута – 2 г
  • Соус гуакамоле – 60 г
  • Киноа жареный – 20 г

Приготовление

  1. Мелко порезать филе тунца. Приготовить соус, смешав ореховую пасту с японским майонезом с добавлением семян кунжута. Заправить тунец полученной пастой и выложить на блюдо. Подать с соусом гуакамоле.
Чилийский сибас с кешью и питахайя

Чилийский сибас с кешью и питахайя

Ресторан Soluxe Club, Чэнь Юндзянь

  • СложностьСредней сложности
  • ТипРыба
  • Время1 час 30 минут
  • Персон1

Ингредиенты

  • Болгарский перец – 90 г
  • Чилийский сибас – 180 г
  • Спаржа – 60 г
  • Цуккини – 50 г
  • Имбирь – 5 г
  • Зеленый лук – 5 г
  • Чеснок – 5 г
  • Кешью – 40 г
  • Питахайя – 160 г
  • Соль – 6 г
  • Перец – 6 г
  • Крахмал – 5 г
  • Кунжутное масло – 3 г
  • Оливковое масло – 50 г
  • Растительное масло – 150 г

Приготовление

  1. Нарезать рыбу на кусочки, замариновать в смеси соли, оливкового масла и перца.
  2. Обвалять в крахмале и обжарить на воке. Нарезать кубиками овощи и бланшировать их.
  3. Разогреть на воке растительное масло, добавить бланшированные овощи и рыбу – все быстро обжарить с чесноком и имбирем.
  4. Выложить на тарелку рыбу, заправить кунжутным маслом, посыпать кешью и украсить шариками из питахайи.
Сом Киндзмари

Сом Киндзмари

Ресторан «Казбек», шеф-повар Мамия Джоджуа

  • СложностьСредней сложности
  • ТипРыба, суп
  • Время17 часов 30 минут
  • Персон1

Ингредиенты

  • Сом (филе) – 100 г
  • Соус – 150 г
  • Перец черный горошек – 3 г
  • Лавровый лист – 1 г
  • Кинза – 10 г
  • Корень кинзы – 1 г
  • Чили сухой молотый – 1 г
  • Лимонный фреш – 20 г
  • Уксус винный белый – 50 г

Приготовление

  1. Разрезать филе сома на небольшие куски и в течение 3-х минут бланшировать в кипящей воде, но не доводя до готовности.
  2. Чтобы сделать бульон, в котором сом будет мариноваться, необходимо:
  3. Сварить рыбный бульон, добавить черный перец, лавровый лист, мелко нарезанный корень кинзы, чили сухой молотый, фреш лимонный, уксус и кинзу свежую.
  4. Все ингредиенты замочить в теплом бульоне и настоять в течение 30 минут.
  5. После того как все остынет, добавить сома, уже приготовленного, и мариновать 16 часов.
  6. За это время сом перенимает все специи соуса, поэтому мясо рыбы получается не пресным.
Лосось с хумусом, пак-чой и экзотическим соусом «Вьерж»

Лосось с хумусом, пак-чой и экзотическим соусом «Вьерж»

Ресторан SIXTY, шеф-повар Режис Тригель

  • СложностьСложно
  • ТипРыба
  • Время1 час
  • Персон1

Ингредиенты

  • Филе лосося – 180 г
  • Хумус – 70 г
  • Булгур – 50 г
  • Пак-чой салат – 15 г
  • Экзотический соус «Вьерж» – 50 г

Хумус

  • Сметана 42% – 0,3 г
  • Чеснок – 0,1 г
  • Перец чили – 1 щепотка
  • Лимонный фреш – 0,1 г
  • Масло оливковое – 0,1 г
  • Соль – по вкусу

Экзотический соус «Вьерж»

  • Авокадо – 0,5 г
  • Ананас очищенный – 0,5 г
  • Манго – 0,5 г
  • Киви – 0,5 г
  • Изюм – 0,5 г
  • Соус чили сладко-острый – 0,3 г
  • Папайя – 0,8 г
  • Масло оливковое
  • Помидор измельченный без кожуры – 0,5 г

Приготовление

  1. Варить булгур с добавлением шафрана. Добавить сливочное масло и довести до вкуса.
  2. Лосось обжарить на гриле, довести до готовности в духовке при 180 градусах в течение 6 минут.
  3. Салат пак-чой отдельно обжарить на гриле, полить оливковым маслом и бальзамическим соусом и выложить на булгур.
  4. На тарелку выложить хумус, рядом булгур, лосось, сверху полить экзотическим соусом. Декорировать миксом зелени и долькой лимона.
  5. Для приготовления хумуса: Варить нут до готовности, потом измельчить. Добавить сметану, чеснок, перец чили, лимонный фреш, масло оливковое, соль. Перемешать – и хумус готов.
  6. Для приготовления соуса «Вьерж»: Все фрукты и овощи нарезать мелкими кубиками, заправить соусом (оливковое масло и кисло-сладкий соус).
Стейк из семги с соусом из печеной тыквы и моченой брусники

Стейк из семги с соусом из печеной тыквы и моченой брусники

Ресторан «Erwin. Река» и «Erwin. РекаМореОкеан», шеф-повар Алексей Рябов

  • СложностьСредней сложности
  • ТипРыба
  • Время1 час
  • Персон1

Ингредиенты

  • Филе семги на коже – 200 г
  • Масло растительное – 50 г
  • Масло сливочное – 10 г
  • Тыква – 70 г
  • Брусника с/м – 10 г
  • Сахар – 10 г
  • Рыбный бульон – 50 г
  • Кресс-горох – 5 г

Приготовление

  1. Филе семги обжарить на растительном масле с двух сторон, сверху положить кусок сливочного масла для нежности рыбы, посолить, поперчить.
  2. Тыкву запечь в духовке и пробить в блендере до однородной массы, добавить рыбный бульон и затянуть сливочным маслом, посолить.
  3. Бруснику засыпать сахаром сверху и поставить в тепло, чтобы брусника отдала сок и сахар.
  4. Выложить на тарелку в центр филе семги, по кругу распределить пюре из тыквы и ягоды брусники.
Дорадо Том Ям

Дорадо Том Ям

Кафе-пекарня «Хлебная Лавка», шеф-повар Михаил Симагин

  • СложностьСредней сложности
  • ТипРыба
  • Время1 час 30 минут
  • Персон1

Ингредиенты

  • Филе дорадо – 150 г
  • Цуккини – 10 г
  • Фенхель – 30 г
  • Сливочное масло – 5 г
  • Куантро – 1 ст.л
  • Фреш апельсин – 100 мл
  • Шафран – 1 г
  • Кинза – 1 г
  • Перец чили – 1 г
  • Соус Том Ям – 50 г
  • Куриный бульон – 100 г
  • Кокосовое молоко – 60 г
  • Паста Том Ям – 20 г
  • Рыбный бульон – 10 г
  • Лист лайма – 2 шт
  • Кукурузный крахмал – 5 г

Приготовление

  1. Из цуккини сделать небольшие шарики. Филе дорадо и шарики из цуккини готовить на пару и добавить немного соли.
  2. Фенхель нарезать слайсами и томить на сливочном масле, добавить куантро, апельсиновый фреш и шафран.
  3. Для приготовления соуса в куриный бульон добавить кокосовое молоко, немного проварить, положить пасту Том Ям, влить рыбный бульон и листья лайма. Проварить и затянуть кукурузным крахмалом, затем остудить.
  4. На тарелку выложить филе дорадо, соус Том Ям и фенхель, украсить кинзой.
Нерка с пюре из сельдерея и попкорна из гречки

Нерка с пюре из сельдерея и попкорна из гречки

Сеть ресторанов True Cost, шеф-повар Артем Миненков

  • СложностьСредней сложности
  • ТипРыба
  • Время1 час 30 минут
  • Персон1

Ингредиенты

  • Нерка на коже – 150 г
  • Масло Оливковое – 50 мл
  • Масло Сливочное – 40 г
  • Сельдерея корень – 80 г
  • Эспрессо – 2 мл
  • Сливки 33 % - 50 мл
  • Салат мини пак-чой – 30 г
  • Гречка – 10 г
  • Льняное масло – 5 мл

Приготовление

  1. Сельдерей сварить до готовности, откинуть на сито, долить сливки и пробить блендером до однородной консистенции. Добавить немного эспрессо и посолить.
  2. Для приготовления попкорна из гречки: гречку отварить, немного подсушить и обжарить во фритюре.
  3. Нерку томить в сувиде при температуре 46 градусов 45 минут. Перед подачей прогреть ее в теплой воде. Пюре прогреть и выложить чуть в сторону от центра тарелки, рядом положить нерку и бланшированный пак-чой. Сверху полить льняным маслом и посыпать попкорном из гречки.
Филе бранзино с неаполитанским гарниром

Филе бранзино с неаполитанским гарниром

Ресторан «Гранд Европейский Экспресс», шеф-повар Алексей Берзин

  • СложностьПросто
  • ТипРыба
  • Время30 минут
  • Персон1

Ингредиенты

  • Филе дорадо на коже – 150 г
  • Шампиньоны – 30 г
  • Цуккини – 30 г
  • Вяленые томаты – 20 г
  • Сливочное масло – 50 г
  • Оливковое масло – 20 г
  • Мини шпинат – 2 г
  • Перец болгарский красный и желтый – 30 г
  • Маслины – 20 г

Приготовление

  1. Филе дорадо посолить, поперчить и обжарить на сковороде с двух сторон на оливковом масле до золотистой корочки. В конце добавить сливочное масло.
  2. Овощи обжарить на гриле. Готовое филе выложить на тарелку, рядом гарнир из овощей. Украсить листьями шпината, вялеными томатами и маслинами.

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