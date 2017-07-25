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    25 июля 2017

    Римские каникулы: ресторан Salumeria Moscow на Патриарших

    Уникальный мультисенсорный проект Владимира Давиди и Уиллиама Ламберти

    Сложно найти в столице район с большим количеством культовых мест на квадратный метр, чем Патриаршие. Тем не менее, ресторан Salumeria Moscow, открывшийся в этом году, заслуженно привлек внимание москвичей. Идея создания новой «гастрономической мекки» принадлежит основателю проекта Molecule Владимиру Давиди и шеф-повару Уиллиаму Ламберти. Уникальность ресторана состоит ещё и в том, что здесь объединяются парфюмерия и кухня, а гости становятся участниками мультисенсорного эксперимента.


    Интерьер ресторана Salumeria Moscow
    Интерьер ресторана Salumeria Moscow
    Интерьер ресторана Salumeria Moscow

    Рассмотрев интерьер (матовая позолота, темное дерево, свечи Diptyque и мраморные круглые столешницы), за который, кстати, отвечали сестры Сундуковы, сосредоточьтесь на деталях. Например, на культовой кофемашине Victoria Arduino, выпускаемой с 1936 года. Пока вы будете наслаждаться утренним капучино, колоритный усач-бариста расскажет все о сортах кофе Salumeria.


    Ресторан Salumeria Moscow

    Из всех козырей ресторана, несложно выбрать тот, за который полюбите его именно вы, будь то хиты итальянской кухни, вроде настоящей неаполитанской пиццы, или винная карта, в которой представлено более 70 сортов вин. Отдельного упоминания стоит коктейльное меню: заказывайте Salumeria Spritz, бокал Sorrento или Borollo Negroni, чтобы снять стресс после напряженной рабочей недели.

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    • Римские каникулы: ресторан Salumeria Moscow на Патриарших | галерея [1] фото [11]
    • Римские каникулы: ресторан Salumeria Moscow на Патриарших | галерея [1] фото [12]

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