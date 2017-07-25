Римские каникулы: ресторан Salumeria Moscow на Патриарших

Сложно найти в столице район с большим количеством культовых мест на квадратный метр, чем Патриаршие. Тем не менее, ресторан Salumeria Moscow, открывшийся в этом году, заслуженно привлек внимание москвичей. Идея создания новой «гастрономической мекки» принадлежит основателю проекта Molecule Владимиру Давиди и шеф-повару Уиллиаму Ламберти. Уникальность ресторана состоит ещё и в том, что здесь объединяются парфюмерия и кухня, а гости становятся участниками мультисенсорного эксперимента.



Рассмотрев интерьер (матовая позолота, темное дерево, свечи Diptyque и мраморные круглые столешницы), за который, кстати, отвечали сестры Сундуковы, сосредоточьтесь на деталях. Например, на культовой кофемашине Victoria Arduino, выпускаемой с 1936 года. Пока вы будете наслаждаться утренним капучино, колоритный усач-бариста расскажет все о сортах кофе Salumeria.



Из всех козырей ресторана, несложно выбрать тот, за который полюбите его именно вы, будь то хиты итальянской кухни, вроде настоящей неаполитанской пиццы, или винная карта, в которой представлено более 70 сортов вин. Отдельного упоминания стоит коктейльное меню: заказывайте Salumeria Spritz, бокал Sorrento или Borollo Negroni, чтобы снять стресс после напряженной рабочей недели.