«Ревизорро» доволен: ТОП-5 ресторанов, рекомендуемых Еленой Летучей

От фермерского ресторана до советской ностальгической кухни, от экспериментов до охотничьей добычи — суровая, но справедливая Елена Летучая не только выносит приговоры, но и хвалит. ELLE — о пяти московских заведениях, которые рекомендует программа «Ревизорро».

LavkaLavka

Один из любимых ресторанов Елены Летучей — это часть большой компании, одноименного фермерского кооператива. LavkaLavka — это и ресторанная сеть, и магазины, торгующие отечественными продуктамми. В конце ноября, кстати, американский канал CNN в сюжете, посвященном гастрономической революции в России, случившейся благодаря западным санкциям, упомянул и LavkaLavka. Владельцы ресторана подчеркивают, что их заведение фермерское и новаторское.

«Мы не пытаемся воссоздать кухню XVII века, хотя готовы и хотим ее знать и учитывать в нашей работе. Мы представляем себе, что не было русского XX века с его гастрономической деградацией. Мы работаем так, словно русская кухня естественным образом развивалась все это столетие», — утверждают в LavkaLavka.

«Честная кухня»

В одном из камерных дворов в центре столицы располагается заведение, включенное, на минуточку, в ТОП-100 лучших ресторанов мира. Это не шутка: издание The World’s Best Restaurants опубликовало первую часть рейтинга-2016 — список ресторанов, попавших во вторую пятидесятку, с 51-го по 100-е места. «Честная кухня» там есть. Все, как говорится, по справедливости — вкусно, цены не заоблачные, авторский почерк во всем: от кухни до общего стиля. Владелец и он же повар — Сергей Ерошенко. Он же и охотник — лично добывает то, что превращает в блюда.

«Честная кухня» — место для тех, кто ценит гастрономию и любит настоящую, понятную и вкусную еду за честные деньги», — говорит Ерошенко. Проверка заведения Елену Летучую порадовала. Ведущая отметила трепетное отношение к работе, чистоту и качество продуктов.

«Вареничная №1»

«Вареничная №1» — детище владельцев Tarantino, крафт-бургер-бара «Лакки Лучано» и сети итальянских кафе «Руккола». По этому джентльменскому набору ясно — умеют люди одинаково успешно работать во всех жанрах. «Вареничная №1» им удалась тоже. Посетителям приходится делать сложный выбор, решая, что же им съесть, благо вареников в меню — 12 видов, от картошки и капусты до грибов и баранины. Плюс сладкие начинки, от которых слюнки текут. Порции, кстати говоря, серьезные — 20 штук в каждой. Вареничная, как несложно догадаться, — это ностальгический аттракцион, отсылающий к советскому прошлому, но кружит этот аттракцион так, что голова кругом. От невозможных запахов и вкусов.

«Если у вас есть старый дисковый телефон, чемодан, ламповый телевизор — мы с радостью примем его в дар! Пишите!» — обращается администрация вареничной к своим клиентам через социальные сети. Бережное ретро — так можно обозначить концепцию заведения.

Twins

Дворик старого дома на Малой Бронной, заборчик из поленниц, детские фото на стенах, желтый велосипед на двоих — все очень по-семейному, камерно, можно сказать, по-загородному, хоть и в центре Москвы. Рулят в Twins самые настоящие близнецы, Иван и Сергей Березуцкие. В 2011 году Иван победил в International Spanish Haute Cuisine Competition в Мадриде, а три года спустя Сергей взял золото на международном конкурсе Acqua Panna & S.Pellegrino Young Chef of the Year, иначе говоря, признан был лучшим молодым шеф-поваром мира.

Братья все делают легко, по-моцартиански экспериментируя, демонстрируя виртуозную технику. Эксперименты и фокусы — вот их почерк; русская кухня как базис, а надстройка — это как фантазия разойдется.

GG Restaurant & Bar