Рецепты приготовления лосося

Лосось - один из самых популярных видов рыб, который многие любят за особенный вкус, нежное мясо и обилие содержащихся в нем полезных элементов. Диетологи считают, что человек должен съедать как минимум одну порцию лосося или рыбы из семейства лососевых в неделю, чтобы поддерживать баланс в организме. ELLE изучил, как вкусно приготовить лосось для быстрых и полезных ужинов.

Лосось еще называют «рыбой для ума»: в нем содержится много Омега-3 кислот, которые известны своим благотворным воздействием на мозг, кровообращение и уровень IQ. Лосось значительно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и отлично поднимает настроение - благодаря все тем же жирным кислотам. А еще при том, что он сытный, лосось можно считать низкокалорийной пищей, а потому смело добавлять в рацион и делать частью диет. Чаще всего блюда готовят из филе или из готовых лососевых стейков - их хорошо запекать в духовке с лимонным соком или жарить на открытом гриле летом. Для лучших результатов следует использовать свежую рыбу или лосось, размороженный в холодильнике.

Лосось в духовке

Самым популярным рецептом приготовления лосося считается классическое запекание – для того, чтобы как можно вкуснее приготовить лосось в духовке, кусок рыбы сбрызгивают лимоном (эта рыба настолько самодостаточна и вкусна, что не требует никаких специй) и ставят запекать в духовку, предварительно разогретую на 180 градусов, на 15-20 минут. Рецепт приготовления лосося в духовке подразумевает использование фольги - мясо в таком случае получится сочнее.

Лосось в сметанном соусе

Лосось идеально сочетается со сметаной или любым соусом на основе сливок или сметаны. Так что альтернативным запеканию в духовке рецептом станет обжарка филе лосося в сметане, предварительно разогретой в сотейнике с обжаренным в оливковом масле мелко порезанным луком-пореем. Филе лосося в таком рецепте обжаривают в соусе по пять минут с каждой стороны и потом дают настояться в течение 5 минут перед подачей на стол. Кстати, для такого рецепта можно использовать малосольный лосось.

Лосось на гриле

Для любителей жареного лосося понадобится хорошо раскаленный гриль - и лучше всего, чтобы он был открытым, ведь в противном случае квартира может надолго пропахнуть рыбой. Как правило, лосось предварительно маринуют в соевом соусе и приправляют рыбной масалой (специальной смесью пряностей для рыбы). Жарят лосось на гриле на среднем огне и в процессе обжарки смазывают оливковым маслом.

Лосось в папильотке