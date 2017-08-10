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    10 августа 2017

    Польза тунца и тонкости обращения

    Почему эту рыбу считают самой полезной для женского организма?

    #ПолныйТунец

    Пользу тунца для женского организма трудно переоценить, если каждый день употребляет по 30 граммов мяса этой рыбы, можно вдвое сократить вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с повышенным содержанием Омега-3, а также обилием аминокислот, витаминов, макро и микроэлементов. Благодаря такому составу укрепляется иммунитет, улучшается состояние кожи и волос.

    Польза тунца и тонкости обращения

    Как выбирать

    Рассказывает шеф-повар ресторана Erwin.РекаМореОкеан Алексей Павлов

    Польза тунца и тонкости обращения

    «Любую рыбу выбирают по нескольким категориям: это внешний вид, должна быть не сухая кожа, прозрачные выпуклые глаза, рыба должна быть не потрошённая, мясо должно быть упругим, это говорит о качестве и свежести самого тунца; чешуя должна плотно прилегать к коже. Явное отличие желтоперого тунца от других: чуть выдвинутая вперед нижняя челюсть, крупное тело с золотистыми переливами, ярко-желтые плавники.Цвет и структура мяса зависят от того, на какой глубине плавал тунец и чем он кормился: более темное мясо у глубоководной рыбы, а более светлое — у той, что живет ближе к поверхности. Тунец вылавливается рыбаками раз в неделю в Индийском океане и доставляется прямым рейсом с Шри-Ланки в наш ресторан в специальной упаковке. Рыбу изначально потрошат и удаляют жабры, промывают, для того, чтобы тунец не испортился».

    Как разделывать

    Ножи для разделки такой рыбы должны быть острыми. Сначала отрезают рыбе голову, плавники и тонко режут рыбу вдоль со спины таким образом, чтобы вся тушка была разделена на два слоя: верхний слой (филе от поверхности кожи до костей), средний слой (все кости) и нижний слой (филе под костями).

    Как готовить

    Разные части тунца используют для разных блюд. Из верхней части, самой постной, принято готовить тартары, сашими и суши. Брюшко – самая сочная и жирная часть, особо ценится и идеально подходит для стейков. Из мяса небольшого тунца можно сделать салат, мясо заранее порезать на небольшие куски, замариновать в оливковом масле с солью и перцем и подавать с зеленью. Тартар лучше не заливать какими-то дополнительными соусами, достаточно оливкового масла, соли и перца. Можно, конечно, добавить и ореховый соус, и остроту, но по желанию.

    Севиче лучше готовить с кокосовым молоком, добавив зелень, много чеснока, чили перец, имбирь, красный лук. Еще хорошо добавить печеный батат, кукурузу или даже тыкву.

    Рецепт: Тартар с гуакамоле

    Тартар с гуакамоле

    Ингредиенты

    • Тунец – 100 гр.
    • Перец чили – 3 гр.
    • Масло оливковое – 10 гр.
    • Гуакамоле – 70 гр.
    • Гренки из черного хлеба – 1 шт.
    • Корн салат – 3 гр.
    • Лук сибулет – 3 гр.

    Приготовление

    Тунец филе нарезать острым ножом на мелкий кубик, заправить оливковым маслом и добавить мелко рубленный лук сибулет. Пюре гуакамоле выложить на тарелку кругом, в центр тартар и украсить корн салатом, чили слайсами, гренкой из бородинского хлеба, заправить оливковым маслом.

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