Польза тунца и тонкости обращения

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Почему эту рыбу считают самой полезной для женского организма?
Пользу тунца для женского организма трудно переоценить, если каждый день употребляет по 30 граммов мяса этой рыбы, можно вдвое сократить вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с повышенным содержанием Омега-3, а также обилием аминокислот, витаминов, макро и микроэлементов. Благодаря такому составу укрепляется иммунитет, улучшается состояние кожи и волос.
Рассказывает шеф-повар ресторана Erwin.РекаМореОкеан Алексей Павлов
«Любую рыбу выбирают по нескольким категориям: это внешний вид, должна быть не сухая кожа, прозрачные выпуклые глаза, рыба должна быть не потрошённая, мясо должно быть упругим, это говорит о качестве и свежести самого тунца; чешуя должна плотно прилегать к коже. Явное отличие желтоперого тунца от других: чуть выдвинутая вперед нижняя челюсть, крупное тело с золотистыми переливами, ярко-желтые плавники.Цвет и структура мяса зависят от того, на какой глубине плавал тунец и чем он кормился: более темное мясо у глубоководной рыбы, а более светлое — у той, что живет ближе к поверхности. Тунец вылавливается рыбаками раз в неделю в Индийском океане и доставляется прямым рейсом с Шри-Ланки в наш ресторан в специальной упаковке. Рыбу изначально потрошат и удаляют жабры, промывают, для того, чтобы тунец не испортился».
Ножи для разделки такой рыбы должны быть острыми. Сначала отрезают рыбе голову, плавники и тонко режут рыбу вдоль со спины таким образом, чтобы вся тушка была разделена на два слоя: верхний слой (филе от поверхности кожи до костей), средний слой (все кости) и нижний слой (филе под костями).
Разные части тунца используют для разных блюд. Из верхней части, самой постной, принято готовить тартары, сашими и суши. Брюшко – самая сочная и жирная часть, особо ценится и идеально подходит для стейков. Из мяса небольшого тунца можно сделать салат, мясо заранее порезать на небольшие куски, замариновать в оливковом масле с солью и перцем и подавать с зеленью. Тартар лучше не заливать какими-то дополнительными соусами, достаточно оливкового масла, соли и перца. Можно, конечно, добавить и ореховый соус, и остроту, но по желанию.
Севиче лучше готовить с кокосовым молоком, добавив зелень, много чеснока, чили перец, имбирь, красный лук. Еще хорошо добавить печеный батат, кукурузу или даже тыкву.
Тунец филе нарезать острым ножом на мелкий кубик, заправить оливковым маслом и добавить мелко рубленный лук сибулет. Пюре гуакамоле выложить на тарелку кругом, в центр тартар и украсить корн салатом, чили слайсами, гренкой из бородинского хлеба, заправить оливковым маслом.