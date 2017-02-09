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09 февраля 2017Личагина Полина

Полезные свойства шиповника

ELLE о главных достоинствах дикой розы

Кому в детстве бабушка не заваривала чай из шиповника? Считается, что плоды дикой розы удивительно полезны для организма и для сохранения молодости кожи. Ходят легенды, что именно шиповник украшал сад древнегреческой богини Афродиты и именно этим чудодейственным ягодам она обязана своей несравненной красотой. ELLE выяснил, в чем заключаются главные полезные свойства шиповника.

Шиповник фото

Зрелые плоды кустовой дикой розы – настоящая кладезь полезных веществ. В спелых ягодах шиповника содержится много воды, белков, углеводов, пищевых волокон, каротина, эфирных масел и органических кислот. Помимо этого в них много минералов, среди которых калий, фосфор, железо, медь, марганец, хром, магний, натрий и кальций. Не обделен шиповник и витаминами – он отличается повышенным содержанием полезного витамина С (к примеру, в шиповнике его в 40 раз больше, чем в лимонах), а также витаминов B1, В2, B6, K, E и РР.

Благодаря всем этим полезным витаминам и минералам шиповник незаменим как в аптечке, так и в чайном шкафу – регулярное употребление чая из шиповника не просто удовольствие, но и залог отличного здоровья.

Шиповник используется как тонизирующее средство, укрепляющее иммунитет и общее состояние организма, он отлично очищает кровеносную систему, улучшает обмен веществ, отвечает за профилактику атеросклероза и повышает сопротивляемость организма при инфекциях. Лечебный отвар из шиповника работает как желчегонное и мочегонное средство, а также понижает давление. Детям отвар из шиповника прописывают в случае частых носовых кровотечений, поскольку он быстро укрепляет стенки сосудов.

Шиповник

Для того, чтобы шиповник действовал максимально эффективно, очень важно, чтобы его плоды были собраны до первых заморозков, ведь даже минимальное нахождение ягоды на морозе убивает ее лекарственные свойства. Именно поэтому шиповник сохраняют, засушивая ягоды, а не замораживая их. Правильно высушенный шиповник хранят в закрытых банках в течение двух лет – именно столько времени он способен сохранять полезные элементы.

Свежеотжатый сок из шиповника полезен для нормальной деятельности почек, печени, желудка и желудочно-кишечного тракта – он выводит шлаки и активизирует обменные процессы. Многим сок или заваренный чай из шиповника помогает снять ноющую головную боль. Шиповник также является мощным антиоксидантом и прекрасно утоляет жажду. В сыром виде он низкокалориен (51 ккал на 100 гр), а вот в сушеной ягоде калорий уже в пять раз больше.

Отвар шиповника

В лечебных целях активно применяется также и масло шиповника, получаемое из сырого плода. Его врачи рекомендуют для регенерации поврежденных тканей кожи и слизистых оболочек, так что он совершенно безопасен и очень полезен при порезах, неглубоких трещинах, дерматозах, а также рекомендуется кормящим матерям для увлажнения груди.

Как и в случае со всеми лечебными растениями, помимо полезных свойств у шиповника есть и определенные противопоказания. Настойку из шиповника, особенно спиртовую, не рекомендуется употреблять людям с повышенным артериальным давлением. В этом случае рекомендуется предварительная консультация с врачом. Не стоит им злоупотреблять и тем, кто страдает запорами. Категорически противопоказаны настойки и отвары шиповника людям, склонным к тромбофлебиту.

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