Мед еще в старину считался главным лекарством - сам Гиппократ призывал употреблять его в пищу ежедневно для придания сил. Сегодня не только народная, но и научная медицина прибегают к использованию меда при лечении самых разных недугов. Чудодейственный нектар восстанавливает, поднимает иммунитет и мобилизует защитные функции организма. ELLE в деталях изучил все полезные свойства меда.

Медики давно ведут споры о том, какой мед полезный, а какой - не очень. Безусловно, целебными свойствами обладает только натуральный мед, не прошедший никакой тепловой или другой технологической обработки. Любое нагревание меда разрушает его микрочастицы, а вместе с ними убивает и добрую долю полезных свойств. Натуральный мед рекомендуется покупать на рынках, а к красивым баночкам в супермаркете относиться скептически, ведь помимо полезных свойств у меда есть и противопоказания, и прошедший термическую обработку мед может негативно повлиять на состояние организма.

Главное полезное свойство меда - его антибактериальное, противогрибковое и антивирусное действие. В меде содержится много калия - именно он отвечает за высокую способность уничтожать бактерии. В нем также много железа и меди, поэтому его используют при лечении анемии и для нормализации уровня гемоглобина в крови. Медом лечат кашель, особенно детский, добавляя его в молоко или теплую воду.

Мед повышает энергетический уровень и жизненный тонус, помогает от усталости, благотворно влияет на эмоциональное состояние при упадке сил и депрессиях и улучшает сон. Он в компании имбиря и сока лимона избавляет от чувства тошноты и нормализует работу желудка. Мед часто используют и косметологи. Считается, что натуральная маска из меда с миндальным или оливковым маслом способна творить чудеса буквально за пару вечеров, значительно улучшая цвет лица и тонизируя кожу. Вот почему в линейках по уходу за лицом многих косметических марок довольно часто можно встретить маски, сыворотки и кремы с медом.

Регулярное употребление меда, несмотря на его калорийность и повышенное содержание сахара, помогает похудеть, поскольку эффективно расщепляет жир. Сладкоежкам будет полезно услышать, что выпиваемый утром стакан теплой воды с чайной ложкой меда и каплей лимонного сока - отличный напиток для любой диеты. Кстати, этим можно объяснить о тот факт, что до открытия инсулина именно медом лечили диабет. Врачи просто рекомендовали больным есть мед вместо сахара и этот способ приводил к удивиельным результатам.