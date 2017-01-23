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          23 января 2017Личагина Полина

          Полезные свойства личи

          ELLE — о тропическом плоде, богатом калием

          Маленький и с виду неприглядный фрукт личи, также известный под названием «китайская слива», оказывается, невероятно полезен и содержит огромное количество нужных для организма элементов — в частности, кальция. Призывая обязательно включить эту ягоду в свой рацион этой зимой, ELLE изучил главные полезные свойства личи.

          Личи

          Этот кисло-сладкий фрукт, скрывающий свою съедобную сердцевину под коркообразной кожурой с острыми бугорками, с первого взгляда и вовсе можно принять за орех, поэтому многие проходят мимо. А стоит однажды остановиться и попробовать личи — плод вечнозеленых тропических деревьев, богатый витаминами и обладающий приятным кисло-сладким вкусом, чем-то напоминающим очищенный белый виноград.

          Самые главные витамины, содержащиеся в личи, — С, Е, Н и К и витамины группы В. В маленьком желеобразном плоде также очень много калия, поэтому он незаменим в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и станет большим подспорьем для страдающих анемией. В нем также много кальция, железа, магния, фосфора, цинка, натрия, йода и марганца, не говоря об органических кислотах, которые составляют его основу.

          Свежие плоды личи очень трудно хранить и транспортировать на большие расстояния, вот почему для продолжительности их жизни их срывают и перевозят на ветках с листьями, прикрывающими личи от света. При комнатной температуре личи могут храниться три дня, а на нижней полке холодильника — до трех недель. Именно при таком режиме хранения можно быть уверенными в том, что все полезные свойства, содержащиеся в ягоде личи, останутся на месте.

          Фрукт личи

          Фрукт личи родом из Китая и потому неудивительно, что он активно используется врачами восточной медицины благодаря своим многочисленным полезным свойствам. К примеру, его сок употребляют для лечения и профилактики атеросклероза, его прописывают для нормализации уровня сахара при диабете, а также для профилактики работы печени и почек. Кроме того, личи способствует эффективному уменьшению уровня холестерина — эта его особенность доказана многочисленными медицинскими исследованиями. Мало кому известно, что соком личи (вкупе с лимонником и лекарственными травами) восстанавливают онкологических больных после сеансов химиотерапии. Личи употребляют от гастритов и запоров, им лечат расстройства желудка, в том числе облегчают состояния, вызванные повышенной кислотностью. Тонизирующий и богатый жидкостью плод способствует выведению токсинов из организма и поэтому довольно часто присутствует в диетах для снижения веса. Вреда от личи организму мало, разве что при переедании сочного фрукта может начаться небольшая интоксикация.

          А в индуистской медицине личи и вовсе считается афродизиаком, который усиливает сексуальное влечение и мужскую потенцию, поэтому активно рекомендуется в качестве десерта. Жители Индии называют личи плодом любви.

          Полезные свойства личи

          Помимо самого плода врачи часто используют и его бугристую кожицу, готовя из нее специальный живительный отвар для повышения тонуса организма. Рекомендуется выпивать такой отвар перед сном в течение недели — это помогает избавиться от лишней жидкости в тканях и выработать дополнительную энергию. Особенно актуальна такая профилактическая мера зимой, в период понижения тонуса организма и иммунитета.

          Чтобы все эти полезные свойства личи работали на максимуме, важно правильно выбирать фрукт при покупке. Особенно это актуально для России, куда личи попадает, преодолевая длинный путь. Кожура часто сразу говорит о спелости плода — она должна быть красной, не слишком мягкой и без видимых повреждений. Если личи скорее коричневого цвета, лучше его не покупать.

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