Эта ярко-оранжевая восточная специя родом из Индии, где ее активно добавляют в разнообразную пищу, является мощнейшим натуральным лекарственным средством. Благодаря высокой концентрации в ней основного активного компонента куркумина, куркума обладает массой целебных свойств и излечивает от многих болезней. ELLE выяснил, в чем же заключаются главные полезные свойства куркумы.

Куркуму уже более двух тысячелетий используют в лечебных целях индусы - одни из родоначальников натуральной медицины. В первую очередь, куркума является мощным естественным антисептиком и антибактериальным средством. Компрессам из ярко-оранжевой специи под силу затянуть глубокую рану и в считанные дни снять воспаление. В Индии долгое время бытовало мнение, что куркума справляется со многими болезнями лучше, чем антибиотики. Безусловно, у него найдутся и противники, но факт остается фактом: при регулярном применении куркумы в пищу организм гораздо более защищен от вирусов, стоически противостоит недугам, связанным с пищеварительной системой, и в целом более крепок.

В состав куркумы входят витамины К, В3, В2, С, В, а также она богата кальцием, йодом, фосфором и железом. Благодаря этим важнейшим элементам она является отличным профилактическим средством от старческого слабоумия и болезни Альцгеймера. Говорят, что те, кто регулярно сдабривает куркумой супы, мясные и куриные блюда, практически вырабатывают иммунититет против этих главных болезней старости. Также медикам удалось доказать перспективность куркумы в борьбе с различными формами рака и другими серьезными заболеваниями, например, кистозным фиброзом.

Рекомендуется ее включать и в различные диеты - польза куркумы, эффекивно сжигающей жиры и помогающей контролировать вес, доказана и в этой области.

Куркума хорошо влияет и на кожу - восточные красавицы часто делают маски из этой яркой специи, тонизирующей и очищающей кожу, избавляя ее от вредных внешних радикалов. Растирания на базе куркумы прописываются и тем, кто страдает псориазами и сезонными раздражениями кожи.

Эта ароматная пряность положительно действует при артритах, мигренях, хронической диарее, язвенном колите, помогает справиться с метеоризмом и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, излечивает желчнокаменную болезнь. В китайской медицины куркума используется для лечения депрессии.

Используют полезные свойства куркумы и в рецептах от кашля. При больном горле, к примеру, чайную ложку куркумы разводят в стакане теплого молока, а при фарингитах в эту смесь добавляют еще и мед, получая, таким образом, тягучую патоку, которая очень хорошо обволакивает горло изнутри.

Важно помнить, что, как и любое народное средство, куркума не совершит чудес за один день. Однако, можно не сомневаться в том, что первые результаты будут видны уже через три-четыре дня после регулярного приема специи.