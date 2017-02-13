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13 февраля 2017Личагина Полина

Полезные свойства кунжута

ELLE о главных достоинствах восточных семян

Несмотря на то, что в российской кулинарии кунжут долгое время применялся достаточно ограниченно, его семена славятся во всем мире своими чудодейственными свойствами и поэтому вовсю рекомендуются диетологами и врачами для поддержания здоровья организма. ELLE рассмотрел все полезные свойства и противопоказания кунжута.

Кунжут

Пришедший с Востока кунжут еще называют «сезамом» - зернышки с ярко выраженным вкусом активно применяются в приготовлении салатов, выпечки и десертов, считаясь вполне себе деликатесом. Помимо оригинального вкуса кунжутные семяна содержат массу полезных веществ.

Чтобы полезные свойства кунжута работали на максимуме, рекомендуется покупать зерна сухими, а употреблять - в замоченном или разогретом виде, но ни в коем случае не обжаривать семяна, поскольку при обжарке они превращаюся просто в приправу.

Самое ценное вещество, содержащееся в кунжуте, - сезамин, являющийся мощным антиоксидантом. Сезамин - отличное средство для профилактики раковых заболеваний, он снижает уровень холестерина в крови и улучшает состояние ногтей и волос.

В полезный состав семян кунжута также входят углеводы, аминокислоты, белки и витамины А, В, С и Е. В кунжуте также много кальция, калия, магния, железа, фосфора, фитина, отвечающего за минеральный баланс организма, рибофлавина и тиамина. Последний помогает нормализовать обмен веществ и улучшить работу нервной системы.

Кальций в кунжуте важен для суставов и костей, так что кунжутное печенье очень рекомендуется врачами для профилактики остеопороза, особенно для женщин в возрасте 45 лет и старше. Помимо этого женщины, регулярно употребляющие в пищу кунжут, обнаружат свое либидо на высоте - всему причиной содержащийся в семенах фитоэстроген - заменитель женских половых гормонов.

Полезные свойства кунжута

Еще одна ценная составляющая кунжута - содержащееся в нем масло, состоящее из кислот органического происхождения, насыщенных жирных кислот, триглицеридов и глицериновых эфиров.

Особенно популярно в медицине и косметологии масло кунжута - его добавляют и различные рецепты, и готовят из него маски для лица, тела и волос, и лечат им кожные заболевания и боли в суставах, а также пьют для нормализации пищеварительной системы и повышения общего тонуса организма. К тому же, кунжутное масло является отличным слабительным, а также используется при геморрагических диатезах.

Некоторые не прочь использовать кунжутное масло и как средство для снятия макияжа - при этом оно отлично тонизирут и регенерирует кожу, а также при массажах.

Семяна кунжута довольно калорийны, поэтому употреблять их в пищу следует осторожно. Оптимальной суточной нормой кунжута для здорового человека считаются 2-3 чайные ложки.

Как и со всеми натуральными средствами, используемыми в медицинских целях, у кунжута есть и противопоказания, которые могут нанести вред людям с определенными болезнями. В основном, это касается людей, страдающих тромбозами и повышенной свертываемостью крови, а также тех, у кого диагностирована мочекаменная болезнь.

Несмотря на то, что из-за своего высокого содержания кальция кунжут рекомендуется беременным женщинам, количество его должно быть строго ограничено одной чайной ложкой в день.

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