Несмотря на то, что в российской кулинарии кунжут долгое время применялся достаточно ограниченно, его семена славятся во всем мире своими чудодейственными свойствами и поэтому вовсю рекомендуются диетологами и врачами для поддержания здоровья организма. ELLE рассмотрел все полезные свойства и противопоказания кунжута.

Пришедший с Востока кунжут еще называют «сезамом» - зернышки с ярко выраженным вкусом активно применяются в приготовлении салатов, выпечки и десертов, считаясь вполне себе деликатесом. Помимо оригинального вкуса кунжутные семяна содержат массу полезных веществ.

Чтобы полезные свойства кунжута работали на максимуме, рекомендуется покупать зерна сухими, а употреблять - в замоченном или разогретом виде, но ни в коем случае не обжаривать семяна, поскольку при обжарке они превращаюся просто в приправу. Самое ценное вещество, содержащееся в кунжуте, - сезамин, являющийся мощным антиоксидантом. Сезамин - отличное средство для профилактики раковых заболеваний, он снижает уровень холестерина в крови и улучшает состояние ногтей и волос. В полезный состав семян кунжута также входят углеводы, аминокислоты, белки и витамины А, В, С и Е. В кунжуте также много кальция, калия, магния, железа, фосфора, фитина, отвечающего за минеральный баланс организма, рибофлавина и тиамина. Последний помогает нормализовать обмен веществ и улучшить работу нервной системы.

Кальций в кунжуте важен для суставов и костей, так что кунжутное печенье очень рекомендуется врачами для профилактики остеопороза, особенно для женщин в возрасте 45 лет и старше. Помимо этого женщины, регулярно употребляющие в пищу кунжут, обнаружат свое либидо на высоте - всему причиной содержащийся в семенах фитоэстроген - заменитель женских половых гормонов.

Еще одна ценная составляющая кунжута - содержащееся в нем масло, состоящее из кислот органического происхождения, насыщенных жирных кислот, триглицеридов и глицериновых эфиров. Особенно популярно в медицине и косметологии масло кунжута - его добавляют и различные рецепты, и готовят из него маски для лица, тела и волос, и лечат им кожные заболевания и боли в суставах, а также пьют для нормализации пищеварительной системы и повышения общего тонуса организма. К тому же, кунжутное масло является отличным слабительным, а также используется при геморрагических диатезах.

Некоторые не прочь использовать кунжутное масло и как средство для снятия макияжа - при этом оно отлично тонизирут и регенерирует кожу, а также при массажах.