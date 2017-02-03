Корица — специя, которая по популярности не уступает ни одной другой в кулинарии. Именно эта восточная приправа придает выпечке и десертам неповторимый сладко-древесный аромат. Но не стоит рассматривать ее исключительно в качестве пикантной пряности. В чайной ложке молотой корицы столько же антиоксидантов, сколько и в 150 г черники, а по насыщенности полифенолами молотая корица превосходит все остальные специи. ELLE подробно изучил все полезные свойства корицы, а также возможный вред, который она может нанести организму.

Корица — это высушенная кора коричных деревьев cinnamonum. При высыхании полоски коры завиваются в трубочки. Эти коричные палочки перемалывают до состояния муки или используют для приготовления глинтвейна, блюд из мяса и птицы.

Исторической родиной корицы считается Шри-Ланка, где она культивируется и в наше время. Наиболее полезной считается исконная цейлонская корица. Ее менее полезный, но дешевый аналог — коричник китайский — произрастает в Австралии и Юго-Восточной Азии. Смесь эфирных масел, дубильных веществ и смол создает тот уникальный терпкий и теплый аромат корицы.

Полезные свойства корицы известны с давних времен. В древнекитайских врачебных трудах она часто фигурирует как универсальное средство для избавления от различных недугов. Также корица упоминается в древнем индийском трактате о здоровье «Аюрведа» и даже в Ветхом Завете.

Корица богата калием, марганцем, железом, медью, селеном и цинком, витаминами группы А, B1, B2, B9, С, Е, К. Антиоксидант полифенол МНСР воздействует на рецепторы инсулина и снижает уровень сахара в крови, поэтому врачи рекомендуют принимать в пищу корицу пациентам с диабетом 2 типа.

Медицинские исследования доказали, что употребление этой специи положительно влияет на работу всех жизненно важных систем организма. Корица повышает общий тонус, укрепляет иммунитет, помогает в концентрации внимания, способна улучшить зрительную память, обладает противовоспалительными и кровоостанавливающими свойствами.

Лечебная смесь из корицы с медом является одним из самых эффективных и вкусных способов лечения простудных заболеваний. Корица многократно усиливает пользу меда — антибактериальные свойства этих двух природных компонентов повышают жизненные функции, активизируют обменные процессы, помогают в борьбе с вирусами. Смешайте четверть чайной ложки корицы и столовую ложку натурального меда, принимайте смесь три раза в день во время простуды или для профилактики ОРВИ. Противопоказанием лечения корицей с медом является повышенная температура. Кумарин, содержащийся в корице, может вызвать головную боль. Также корицу нельзя употреблять лицам, страдающим повышенным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Специя вызывает учащенное сердцебиение.

Коричный порошок всегда должен быть на кухне, но пригодится он не только для приготовления яблочного штруделя и согревающих напитков. В древности корица была главным антисептиком. Если насыпать муку на свежую рану, то коричный альдегид будет препятствовать проникновению в кровь инфекций и быстро восстановит поврежденные ткани. Этот способ обеззараживания до сих пор активно используется на Востоке. Корицу часто добавляют в жевательные резинки, зубные пасты и ополаскиватели. Пряность убивает бактерии в полости рта, не повреждая зубы и не изменяя цвет эмали. Корица лидирует в способах профилактики и лечения самых сложных заболеваний. Пряная специя токсична для злокачественных раковых образований. Корица способна уменьшить рост раковых клеток и вызывает их гибель. Специя минимизирует риск сердечных заболеваний за счет снижения уровня холестерина в крови. Для этого следует ежедневно принимать не менее 120 мг коричного порошка.

Эта ароматная пряность благотворно влияет на работу кишечника, устраняет неприятные ощущения в желудке, полезна при метеоризме. Полезные свойства корицы для женщин должна знать каждая из нас. Блюда и напитки с корицей помогут облегчить предменструальный синдром и устранить болезненные ощущения. Корица богата минеральными веществами, которые восполняют дефицит марганца, хрома и кальция. Корица в чистом виде активно помогает в борьбе с лишним весом. Ароматный коричный порошок не снижает аппетит, зато ускоряет обменные процессы и замедляет пищеварение. Корица в составе хлебобулочных изделий приносит организму больше вреда. Однако, благодаря полезным свойствам корицы для похудения, всего одна чайная ложка порошка в день поможет снизить гликемический индекс пищи до 30%. Ежедневно добавляйте корицу в каши, смузи, йогурты. Вечером приготовьте «чай из корицы»: в горячей воде растворите ложку меда и корицы и дайте напитку настояться в течение ночи. Напиток для похудения следует выпивать в два приема — утром и вечером.