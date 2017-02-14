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14 февраля 2017Личагина Полина

Полезные свойства клюквы

ELLE о самом главном про зимнюю ягоду

Медициной доказано, что клюква — одна из самых полезных ягод. Она в одиночку способна предотвратить образование кариеса и различные заболевания десен, она активно и эффективно борется с инфекцией мочевых путей, а также является отличным средством для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно полезна клюква в межсезонье, поскольку повышает иммунитет и укрепляет организм, так что в конце зимы морозильная камера обязательно должна пополниться красной ягодой. ELLE - о полезных свойствах клюквы.

Клюква

Каких только полезных веществ в клюкве нет - ягода считается настоящим кладезем витаминов и минералов. В ней и органические кислоты, и витамины группы B, РР, К1 и С, и полезный сахар. В клюкве много калия, фосфора, железа, марганца, меди, кальция, йода, цинка. Ягоды клюквы богаты антоцианами, фенолокислотами, лейкоантоцианами, катехинами, бетаином, макро и микроэлементами.

Клюква - один из главных источников антиоксидантов - веществ, как известно, защищающих организм от негативного воздействия свободных радикалов и предотвращающих преждевременное старение, развитие онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Существуют предположения, что в клюкве содержится кверцитин - элемент, помогающий предотвратить рак молочной железы и толстой кишки. Польза клюквы в том, что она снижает холестерин и препятствует образованию бляшек в сосудах и формированию тромбов, поэтому особенно рекомендуется тем, у кого в семейной истории зафиксированы случаи инсультов.

Клюква польза

Клюквенный морс - известное народное средство против простуды. Его рекомендуют пить для снижения высокой температуры, для утоления жажды и предотвращения обезвоживания организма под воздействием вируса, и для удаления из него токсинов. Клюквенный сок, смешанный с медом, служит отхаркивающим средством, а также помогает при лечении ангины.

А еще клюква лечит гастриты, улучшает аппетит и нормализует пищеварение. Ягоды клюквы - отличное мочегонное средство и поэтому полезно при пиелонефрите. А один или два стакана натурального клюквенного сока, выпиваемые ежедневно, станут профилактикой мочеполовых инфекций.

Варенье из клюквы и клюквенный сок особенно полезны в зимне-весенний период, когда иммунитет понижается, а вокруг гуляют самые разнообразные вирусы.

Клюква полезные свойства

Самое примечательное, что клюкву очень просто хранить - в морозильной камере ягоды совершенно не теряют своих полезных свойств и могут находиться там до года, а в холодном темном месте клюква может храниться до месяца, поскольку наполнена природными консервантами, которые не дают ей испортиться.

Полезные свойства клюквы бесконечны, а вот противопоказаний совсем мало. Разве что ее нельзя людям, страдающим язвой желудка и с ослабленной эмалью зубов. Ну а сушеной клюквой не следует увлекаться тем, кто склонен к ожирению, ведь в сушеном виде она становится очень калорийной.

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