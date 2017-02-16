«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Неделя моды в Нью-Йорке сезон осень-зима 2017/18
Какая историческая эпоха вам к лицу? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Стиль жизни

Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

16 февраля 2017Личагина Полина

Полезные свойства киви

ELLE о пользе тропического фрукта

Китайский крыжовник, как его называют на исторической родине, киви считается одним из самых диетических продуктов и содержит массу полезных веществ, необходимых для здорового функционирования организма. Полезные свойства киви распространяются как на работу внутренних органов, так и на внешность - вот почему его часто применяют в косметологии. ELLE изучил все полезные свойства киви.

Киви

Несмотря на то, что уникальный плод лианы родом из Китая, киви получил свое название благодаря новозеландскому селекционеру Александру Эллисону. Тому в свое время очень понравился необычайно яркий цвет плода, показавшийся схожим с цветом местной национальной птицы киви. С тех пор киви получил свое мировое распространение и активно применяется в ежедневном рационе во многих странах.

В 100 гр киви содержится всего 48 кКал, что делает его одним из самых низкокалорийных продуктов, прописываемых во всех диетах. Помимо этого у фрукта киви множество других полезных свойств и достоинств: плод богат клетчаткой, аминокислотами, фруктозой и глюкозой, бета-каротином, витаминами С, Е, РР, А и витаминами группы В. Также в нем много кальция, йода, калия, фосфора, железа, магния, флавоноидов, энзимов, фолиевой кислоты и других фруктовых кислот (отсюда его характерный кисло-сладкий вкус).

Полезные свойства киви

Как и другой тропический фрукт ананас, киви содержит фермент актинидин, расщепляющий белки и способствующий перевариванию пищи, тем самым улучшая пищеварение и помогая бороться с расстройствами желудка. Высокое содержание витамина С позволяет заменять фруктом апельсины и лимоны. Считается, что если съесть после ужина киви, то не будет никакого ощущения тяжести в желудке или изжоги. А благодаря калию фрукт нормализует кровяное давление и является отличным превентивным средством в борьбе с атеросклерозом, а также снижает риски образования тромбов.

Киви прекрасно укрепляет иммунитет благодаря аскорбиновой кислоте, усиливая его защитные функции и предупреждая тем самым простудные заболевания. Он также стимулирует выработку коллагена - в этом заключается одно из его главных полезных свойств для женщин - и поэтому часто применяется в косметике - крем с содержанием киви придает коже естественный блеск и отбеливающий эффект, тонизирует и подтягивает морщины. Еще косметологи рекомендуют делать макси из киви в домашних условиях: пара-тройка масок в неделю - и кожа заметно помолодеет и освежится.

Маска из киви

Китайские медики доказали, важным полезным свойством киви является его способность выводить соли из организма - и оттого регулярное употребление фрукта помогает предотвратить образование камней в почках. Они также доказали связь между регулярным употреблением киви и торможением процесса поседения волос - полезные свойства киви для мужчин будут оценены по достоинству.

Западная же медицина считает, что киви обладает противоопухолевым, антимутагенным, антиоксидантным действием и в целом поднимает тонус организма и улучшает его работоспособность.

Несмотря на многочисленные полезные свойства киви, тропический фрукт обладает и противопоказаниями. Как и в случае со многими продуктами, им не стоит слишком сильно увлекаться. У некоторых людей регулярное чрезмерное употребление киви может вызвать гипервитаминоз витамина С, чреватый диареей, иммунными заболеваниями и даже развитием язвы желудка. Также нежелательно есть много киви тем, кто страдает повышенной кислотностью желудка. Для маленьких детей киви является аллергеном, поэтому вводить его стоит в малых дозах.

Материалы по темам

Полезные свойства клюквыПолезные свойства кунжутаПолезные свойства брусники

ELLE проекты

Все начистотуСтефания Маликова – о вечном чувстве и любви с первого взгляда
КонтурингВсе о самом ярком бьюти-тренде года
Новая РоскошьЗвездные герои делятся своим мнением
Базовый гардероб20 идеальных пар кроссовок на весну
Альтернатива «голым» платьямНовый звездный тренд: «декольте наоборот»

Читайте также

ЕдаПолезные свойства клюквы
ЕдаПолезные свойства кунжута
ЕдаПолезные свойства шиповника
ЕдаВсе виды запеканок мира

ELLE рекомендует

ПрактикаGet Slim: самые действенные антицеллюлитные средства
Звездный стильCтилисты Мелании Трамп копируют образы героини «Карточного домика»
ПрактикаКак создать идеальный макияж глаз?
ПрактикаТонко подмечено: как выбрать украшения под свитер

Лучшее на Elle

Семья и детиБрачные игры: почему нам больше не хочется замуж
ТрендыСнова в моде: забытые вещи в вашем гардеробе
Практика20 идеальных пар кроссовок на весну
ЕдаПо крупицам: 7 оригинальных блюд с гречкой
ТрендыМодный маникюр 2017: основные тенденции
ТрендыКрасота в деталях: бьюти-тренды сезона весна-лето 2017
ПрактикаМакияж для романтического свидания
ТрендыБьюти-тренд: блестки и стразы в макияже
ПрактикаВсе и сразу: новые бьюти-линии для лица
ЕдаПолезные свойства брусники
Любовь и сексБольшой любовный гороскоп на 2017 год
ПрактикаКак создать идеальный макияж глаз?
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

Полезные свойства авокадо

Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.