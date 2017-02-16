Китайский крыжовник, как его называют на исторической родине, киви считается одним из самых диетических продуктов и содержит массу полезных веществ, необходимых для здорового функционирования организма. Полезные свойства киви распространяются как на работу внутренних органов, так и на внешность - вот почему его часто применяют в косметологии. ELLE изучил все полезные свойства киви.

Несмотря на то, что уникальный плод лианы родом из Китая, киви получил свое название благодаря новозеландскому селекционеру Александру Эллисону. Тому в свое время очень понравился необычайно яркий цвет плода, показавшийся схожим с цветом местной национальной птицы киви. С тех пор киви получил свое мировое распространение и активно применяется в ежедневном рационе во многих странах.

В 100 гр киви содержится всего 48 кКал, что делает его одним из самых низкокалорийных продуктов, прописываемых во всех диетах. Помимо этого у фрукта киви множество других полезных свойств и достоинств: плод богат клетчаткой, аминокислотами, фруктозой и глюкозой, бета-каротином, витаминами С, Е, РР, А и витаминами группы В. Также в нем много кальция, йода, калия, фосфора, железа, магния, флавоноидов, энзимов, фолиевой кислоты и других фруктовых кислот (отсюда его характерный кисло-сладкий вкус).

Как и другой тропический фрукт ананас, киви содержит фермент актинидин, расщепляющий белки и способствующий перевариванию пищи, тем самым улучшая пищеварение и помогая бороться с расстройствами желудка. Высокое содержание витамина С позволяет заменять фруктом апельсины и лимоны. Считается, что если съесть после ужина киви, то не будет никакого ощущения тяжести в желудке или изжоги. А благодаря калию фрукт нормализует кровяное давление и является отличным превентивным средством в борьбе с атеросклерозом, а также снижает риски образования тромбов.

Киви прекрасно укрепляет иммунитет благодаря аскорбиновой кислоте, усиливая его защитные функции и предупреждая тем самым простудные заболевания. Он также стимулирует выработку коллагена - в этом заключается одно из его главных полезных свойств для женщин - и поэтому часто применяется в косметике - крем с содержанием киви придает коже естественный блеск и отбеливающий эффект, тонизирует и подтягивает морщины. Еще косметологи рекомендуют делать макси из киви в домашних условиях: пара-тройка масок в неделю - и кожа заметно помолодеет и освежится.

Китайские медики доказали, важным полезным свойством киви является его способность выводить соли из организма - и оттого регулярное употребление фрукта помогает предотвратить образование камней в почках. Они также доказали связь между регулярным употреблением киви и торможением процесса поседения волос - полезные свойства киви для мужчин будут оценены по достоинству.