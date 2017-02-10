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10 февраля 2017Смирнова Ольга

Полезные свойства брусники

ELLE о пользе лесной ягоды

Брусника - одна из самых часто упоминаемых ягод в народной медицине. По коэффициенту полезного действия она во многом превосходит клюкву и чернику. Целительной силой обладают не только красные спелые ягоды, но и семена и листья. К тому же брусника уникальна тем, что сохраняет свои лечебные свойства и после термообработки. ELLE о том, как сохранить полезные свойства брусники для организма.

Брусника

Кисло-сладкая ягода брусника созревает в августе-сентябре. Брусника считается дикой лесной ягодой, но ее полезные свойства были отмечены еще в 18 веке. Первые попытки культивировать бруснику относятся к 1745 году. В указе императрицы Елизаветы Петровны высказывалось требование найти способ, чтобы выращивать бруснику в окрестностях Петербурга. Сейчас в продаже можно встретить как собранную в лесах бруснику, так и искусственно выращенную на плантациях. По концентрации полезных веществ эти две ягоды равнозначны.

Брусника достаточно низкокалорийная ягода, в 100 г всего 46 калорий. Во время диеты полезно устраивать перекусы ягодным смузи или употреблять ее в свежем виде. В составе этой алой ягоды органические кислоты (лимонная, хинная, молочная, салициловая, яблочная, бензойная и др), пектин, каротин, дубильные вещества, витамины А, С, Е, микалий, кальций, магний, марганец, железо и фосфор.

Целебными свойствами обладают в основном листья брусники, которые содержат дубильные вещества, арбутин, гидрохинон, танин и карбоновые кислоты. Так же галловая, хинная, винная кислоты и витамин С. Отвар из листьев брусники обладает мочегонным антисептическим действием. Такой целебный напиток часто назначают женщинам при цистите, почечнокаменной болезни, а также проблеме отеков во время беременности в качестве безопасного природного средства.

Полезные свойства брусники для организма

В сезон простудных заболеваний врачи советуют пить больше ягодных морсов, соков и отваров. Брусничный морс рекомендуют в качестве природного жаропонижающего пациентам при высокой температуре. Исследования доказали, что брусника усиливает активность антибиотиков, поэтому ее прописывают при лихорадках, а также для повышения аппетита после перенесенных тяжелых болезней и травм.

Брусничный сок полезно принимать взрослым и детям, как общеукрепляющее и тонизирующее средство при общей слабости, головной боли, первых признаках простуды. Для приготовления целебного напитка необходимо взять 50 г брусничного сока, разбавленного 150 г охлажденной кипяченой воды. По вкусу можно добавить сахар или мед. Брусничный напиток необходимо принимать по 100 г 3-4 раза в день после еды. И, конечно же, самый любимый рецепт из детства – липовый чай и брусничное варенье.

К тому же брусника является природным релаксантом. Ароматный чай из брусничных листьев восстанавливает силы и снимает усталость. Мелкие красные ягодки способны противостоять гипо - и авитаминозам. Богатая калием, магнием, железом и марганцем, брусника укрепляет иммунитет. Входящие в ее состав каротин и пектин улучшают состояние кожи и волос. На Руси девушки использовали жмых от брусничного сока в качестве питательной маски для кожи. Брусничный сок снимает воспаления, освежает и тонизирует кожу, убирает капиллярную сеточку.

Ягода брусника

Напитки из этой ягоды снижают содержание холестерина в крови, улучшают работу желудка и кишечника, понижают артериальное давление. Наравне с черникой брусника способствует улучшению остроты зрения. Ее рекомендуют употреблять в пищу школьникам, пилотам, водителям.

Несмотря на обширный список полезных свойств, у брусники есть и ряд противопоказаний. Ягоды не рекомендованы при повышенной секреторной функции желудка. Брусникой не стоит злоупотреблять людям с пониженным давлением, сама по себе ягода и все приготовленные из нее напитки и блюда способствуют понижению артериального давления. Кроме того, брусника поглощает и накапливает радиоактивные вещества. Собирать ее можно только вдали от трасс, заводов, технической зоны.


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