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29 января 2017Личагина Полина

Полезные свойства белого чая

ELLE о самом целебном из горячих напитков

Белый чай считается самым дорогим и изысканным видом чая. Для его производства используются только покрытые белым ворсом молодые почки и верхние листья чайного куста, что позволяет сохранить максимум содержащихся в нем полезных веществ. Недаром в Древнем Китае белый чай называли эликсиром бессмертия - этот напиток предотвращает раннее старение организма и укрепляет здоровье. ELLE разузнал, в чем заключаются полезные свойства белого чая.

Белый чай

Главный секрет элитного напитка - в том, что он проходит наименьший процесс окисления, а также наименее подвержен дополнительной обработке. Пожалуй, это и делает белый чай одним из самых дорогих видов чая, пока что культивируемого только в высокогорных районах Китая. Он богат минеральными веществами, витаминами группы B, аминокислотами, эфирными маслами и, конечно же, кофеином - тем самым чайным кофеином, который считается гораздо более полезным, чем тот, что содержится в кофе.

Являясь природным антиоксидантом, белый чай помогает привести организм в тонус, что особенно актуально в зимний период.

Благодаря эфирным маслам, наполняющим белый ворс почек, белый чай очень хорошо утоляет жажду и освежает в жаркую погоду. Он отлично очищает организм, укрепляет иммунную систему и улучшает настроение. Считается, что регулярное употребление белого чая помогает легче справиться со стрессами и преодолеть депрессивные состояния, ведь он способствует успокоению и расслаблению организма.

Белый чай полезные свойства

В Древнем Китае лекари активно применяли белый чай при простудах и бронхитах. А в современной Германии врачи обнаружили чудодейственные свойства белого чая при похудении и теперь вовсю прописывают его тем, кто намерен распрощаться с лишними килограммами. Все дело в том, что напиток активизирует обменные процессы в организме, что приводит к сжиганию внутренних жиров.

Кстати, недаром экстракт белого чая часто используется в косметических средствах в качестве активного компонента омолаживающих кремов и масок для лица и тела - он помогает разгладить морщины, тонизировать кожу и сгладить растяжки и легкие проявления целлюлита.

Белый чай полезные свойства 2

Белый чай - отличное профилактическое средство против атеросклероза. Еще ученые заметили, что частое употребление белого чая способно тормозить рост раковых клеток.

Ему нет равных в эффективном выведении из организма токсинов и шлаков, особенно в случае алкогольного или никотинового отравления, так что будет полезным выпивать стакан белого чая после затянувшейся вечеринки.

Лучше всего переходить на белый чай вместо классических черного и зеленого в период распространения вирусных заболеваний - он повышает иммунитет и тем самым уменьшает риск заражения. Также его необходимо вводить в свой рацион в стрессовый период и в случаях хронической усталости и стресса. Не помешает заваривать белый чай и в праздники, когда в планах стоит употребление крепкого алкоголя. А еще он очень полезен для укрепления зубной эмали и профилактики кариеса, так что сладкоежкам следует взять этот напиток на вооружение.

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