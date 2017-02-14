Подогреть чувства: 7 продуктов, разжигающих страсть

В любви, как на войне, все средства хороши. И чем больше этих средств, тем лучше, поэтому помимо аромасвечей, лепестков роз и сексуального белья успейте запаситесь к сегодняшнему вечеру особыми угощениями с афродизиаками. О воздействии этих продуктов на сексуальное влечение партнера вам наверняка кое-что известно. В День всех влюбленных не будет лишним вспомнить, какие именно продукты стимулируют чувства, и вооружиться этим знанием по полной.

Икра

Богатая белком икра способна не только пробудить задремавшее либидо, но и спровоцировать волну страсти, если сочетать ее с небольшой дозой алкоголя. Вещества, содержащиеся в продукте, усиливают влечение за счет питания нервных клеток.

Устрицы

С устрицами и прочими моллюсками дело обстоит известным образом: они мгновенно высвобождают тестостерон и эстроген — половые гормоны.

Трюфель

Этот деликатесный гриб вряд ли случайно найдется у вас под рукой — он довольно дорог и найти его непросто. Зато трюфели не зря имеют репутацию афродизиака: они содержат вещество, похожее на мужской половой гормон человека.

Клубника

Клубника со сливками — классика соблазнения. И неспроста: в этой ягоде куча афродизиаков вроде фолиевой кислоты и витамина В. Не говоря уже о цвете клубники — красный издавна символизирует страсть.

Шоколад

Содержащееся в шоколаде какао стимулирует не только мозговую деятельность и выброс эндорфинов, но и мужскую силу. Есть даже легенда, согласно которой правитель ацтеков Монтесума, прежде чем отправиться в гарем, в день выпивал до 50 чашек шоколада, приправленного ванилью, чтобы повысить потенцию и, так сказать, не ударить в грязь лицом перед шестьюстами женами. Впрочем, в таком количестве шоколадом лучше не злоупотреблять — пары ломтиков будет достаточно.

Инжир

Инжир еще в древности считался символом любви и средством для улучшения фертильности. Этот южный плод является сильнейшим афродизиаком за счет того, что он богат клетчаткой и улучшает состояние кровеносных сосудов. К тому же инжир совершенно безвреден для фигуры, что тоже играет роль в интимной жизни.

Спаржа