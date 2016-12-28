Под бой курантов: 7 оригинальных рецептов к Новому году

Обратный отсчет пошел, до новогоднего застолья осталось совсем немного. ELLE предлагает разнообразить традиционное застолье с оливье необычными идеями от шеф-поваров столичных ресторанов. В нашем меню — каре ягненка, сациви из индейки, салаты с осьминогом, фенхелем и ростбифом.
Каре ягненка с овощами
Андреа Галли, шеф-повар ресторана «Пикколино»
- СложностьСредней сложности
- ТипВторое блюдо
- Время30 минут
- Персон1
Ингредиенты
- Каре ягненка — 300 г (6 ребер)
- Сахар — 5 г
- Вино красное — 20 г
- Болгарский перец двух цветов — 50 г
- Клюква свежемороженая — 10 г
- Соль, перец, оливковое масло — по вкусу
Приготовление
- Мясо промыть, поперчить и готовить на гриле при 180 градусах до румяной корочки. Если на косточках много мяса, то сначала обжаривать с двух сторон, после чего срезать половину мяса, оставить отдельно косточку, отдельно мясо и еще раз прожарить в течение 2 минут.
- Одновременно можно готовить овощи на гриле. Для вкуса добавить соус, который готовится заранее или одновременно с мясом, если позволяют размеры плиты.
- Для соуса: высыпать сахар, подождать, пока он придет в жидкое состояние, затем налить вино. Выпарить жидкость до состояния соуса, добавить оливковое масло и клюкву. Для более насыщенного вкуса и аромата добавить демиглас – соус на говяжьих ребрах, или концентрированный мясной бульон, а также сок, который выделился при жарке мяса.
- При подаче на тарелку выложить мясо с косточками и овощи. Все это залить соусом, украсить базиликом и веточками розмарина, предварительно прогретыми на гриле в течение 10-15 секунд.
Сациви из индейки
Ресторан DIDI, шеф-повар Илия Бенашвили
- СложностьСредней сложности
- ТипВторое блюдо
- Время3 часа
- Персон8
Ингредиенты
- Индейка — 2-3 кг
- Лук — 3 шт
- Грецкие орехи — 2 кг
- Хмели-сунели — 5 ст.л
- Кинза — 3 ст.л
- Шафран — 3 ст.л
- Красный перец — 1 ст.л
- Винный уксус — 20 мл
- Чеснок — 2 ч.л
- Гвоздика — 5 шт
- Корица — 1 ст.л
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Сварить целую индейку, после чего нарезать мясо средними кусками. Посолить. Отложить.
- Мелко нарубить 3 головки лука, поджарить его. Добавить 1 половник бульона (после индейки должно остаться несколько литров) в лук и тушить на мелком огне. Грецкие орехи пропустить через мясорубку 2 раза и добавить к луку. Долить еще 4 половника бульона. Все это тушить 15 минут на мелком огне до кашеобразной консистенции. Добавить грузинские специи (хмели-сунели, кинзу, шафран, красный перец).
- Снять с огня полученную смесь и прокрутить в блендере. После этого добавить винный уксус, тертый чеснок, гвоздику, корицу, соль по вкусу, варить 10 минут на медленном огне, после этого выключить и добавить мясо.
- Охладить в холодильнике. Подавать блюдо вместе с мамалыгой.
Салат из фенхеля
Ресторан Villa Sumosan
- СложностьПросто
- ТипСалат
- Время40 минут
- Персон1
Ингредиенты
- Груша — 50 г
- Фенхель — 80 г
- Лук шалот — 5 г
- Фундук — 5 г
- Фисташки — 5 г
- Пармезан — 20 г
- Оливковое масло — 10 г
- Лимонный сок — 5 мл
- Перец чили — 1 г
- Соль/перец — по вкусу
- Мята/петрушка — по вкусу
- Крем бальзамик белый — 5 г
Заготовка из груши:
- Грушу нарезать кубиками и запекать при 120 градусах 40 мин
Приготовление
- Нарезать фенхель крупной соломкой, лук шалот соломкой мелкой, пармезан тоже мелкой соломкой, заправить все лимонным соком, чили, оливковым маслом, белым бальзамическим кремом, солью и перцем по вкусу. Добавить грушу. Мелко нашинковать мяту и петрушку — добавить в салат. Все перемешать и сверху посыпать фисташками и фундуком.
Индейка с мандаринами и гречкой
Шеф-повар ресторана White Cafe Дмитрий Яковлев
- СложностьПросто
- ТипВторое блюдо
- Время1 час 45 минут + мариновать 2 дня
- Персон6-10
Ингредиенты
- Индейка — 2,6 кг
- Мандарины — 1 кг
- Гречка — 0,5 кг
- Тимьян — 5 г
- Розмарин — 5 г
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
- Индейку мариновать в соли, перце, специях и нечищенных мандаринах 2 дня. После индейку с мандаринами запекать в духовке при температуре 200 градусов 1,5 часа. Подавать на праздничный стол на блюде с отварной гречкой.
Осьминог на гриле с картофелем мини
Ресторан «Медь»
- СложностьПросто
- ТипВторое блюдо
- Время30 минут
- Персон1
Ингредиенты
- Осьминог — 150 г
- Картофель мини «насаси» — 100 г
- Топленое сливочное масло — 15 г
Приготовление
- Осьминога сначала готовить на пару, затем жарить на углях.
- Картофель мини отварить, очистить от кожицы и обжарить на топленом сливочном масле с добавлением укропа.
Салат с ростбифом, рукколой и малиной
Гранд-кафе «Dr.Живаго»
- СложностьСредней сложности
- ТипСалат
- Время7 часов
- Персон1
Ингредиенты
- Ростбиф — 50 г
- Руккола — 30 г
- Малина свежая — 20 г
- Апельсин — 35 г
- Горчица — 5 г
- Соль — 5 г
- Перец — 5 г
- Малиновая заправка — 40 г
- Ингредиенты для заправки:
- Пюре малины — 10 г
- Оливковое масло — 10 г
- Горчица — 10 г
- Сок лимона — 3 г
- Мед — 7 г
- Сахар — 50 г
Приготовление
- Говяжий кострец замариновать в красном вине с добавлением горчицы, соли и перца.
- Поместить в вакуумный пакет и закрыть. Далее положить в воду 60 градусов и готовить 6 часов.
- После приготовления вынуть из воды и положить в лед.
- Нарезать тонко слайсами.
- Заправка: малину засыпать сахаром и поставить в теплое место на 2-3 часа. Пересыпать в кастрюлю и довести до кипения. Добавить мед, соль и перец черный молотый. Протереть через мелкое сито и остудить.
- Листья салата руккола заправить соусом из малины, добавить свежие ягоды малины, сверху выложить слайсы из ростбифа и слегка полить соусом из малины. Украсить дольками апельсина.
Салат винегрет
Шеф-повар Артем Миненков, True Cost bar&grill
- СложностьПросто
- ТипСалат
- Время30 минут
- Персон1
Ингредиенты
- Свекла — 8 г
- Отварной картофель — 8 г
- Огурцы маринованные — 5 г
- Лук красный — 5 г
- Горошек — 15 г
- Подсолнечное масло — 15 мл
- Фасоль консервированная — 5 г
- Соус сметанный — 10 г
- Укроп — 2 г
Приготовление
- Воду довести до кипения, добавить соль и сахар, перемешать, снять с огня, добавить уксус. Остудить и залить маринадом свеклу.
- Свеклу выложить по дну глубокой тарелки. В полусфере смешать крупно нарезанные огурцы, картофель, лук. Посолить и заправить ароматным маслом. Хаотично выложить на свеклу. По краям тремя кучками положить фасоль и соус. Украсить веточками укропа.