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28 декабря 2016Сусова Юлия

Под бой курантов: 7 оригинальных рецептов к Новому году

Рецепты праздничных блюд от шефов

Обратный отсчет пошел, до новогоднего застолья осталось совсем немного. ELLE предлагает разнообразить традиционное застолье с оливье необычными идеями от шеф-поваров столичных ресторанов. В нашем меню — каре ягненка, сациви из индейки, салаты с осьминогом, фенхелем и ростбифом.

Каре ягненка с овощами

Каре ягненка с овощами

Андреа Галли, шеф-повар ресторана «Пикколино»

  • СложностьСредней сложности
  • ТипВторое блюдо
  • Время30 минут
  • Персон1

Ингредиенты

  • Каре ягненка — 300 г (6 ребер)
  • Сахар — 5 г
  • Вино красное — 20 г
  • Болгарский перец двух цветов — 50 г
  • Клюква свежемороженая — 10 г
  • Соль, перец, оливковое масло — по вкусу

Приготовление

  1. Мясо промыть, поперчить и готовить на гриле при 180 градусах до румяной корочки. Если на косточках много мяса, то сначала обжаривать с двух сторон, после чего срезать половину мяса, оставить отдельно косточку, отдельно мясо и еще раз прожарить в течение 2 минут.
  2. Одновременно можно готовить овощи на гриле. Для вкуса добавить соус, который готовится заранее или одновременно с мясом, если позволяют размеры плиты.
  3. Для соуса: высыпать сахар, подождать, пока он придет в жидкое состояние, затем налить вино. Выпарить жидкость до состояния соуса, добавить оливковое масло и клюкву. Для более насыщенного вкуса и аромата добавить демиглас – соус на говяжьих ребрах, или концентрированный мясной бульон, а также сок, который выделился при жарке мяса.
  4. При подаче на тарелку выложить мясо с косточками и овощи. Все это залить соусом, украсить базиликом и веточками розмарина, предварительно прогретыми на гриле в течение 10-15 секунд.
Сациви из индейки

Сациви из индейки

Ресторан DIDI, шеф-повар Илия Бенашвили

  • СложностьСредней сложности
  • ТипВторое блюдо
  • Время3 часа
  • Персон8

Ингредиенты

  • Индейка — 2-3 кг
  • Лук — 3 шт
  • Грецкие орехи — 2 кг
  • Хмели-сунели — 5 ст.л
  • Кинза — 3 ст.л
  • Шафран — 3 ст.л
  • Красный перец — 1 ст.л
  • Винный уксус — 20 мл
  • Чеснок — 2 ч.л
  • Гвоздика — 5 шт
  • Корица — 1 ст.л
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Сварить целую индейку, после чего нарезать мясо средними кусками. Посолить. Отложить.
  2. Мелко нарубить 3 головки лука, поджарить его. Добавить 1 половник бульона (после индейки должно остаться несколько литров) в лук и тушить на мелком огне. Грецкие орехи пропустить через мясорубку 2 раза и добавить к луку. Долить еще 4 половника бульона. Все это тушить 15 минут на мелком огне до кашеобразной консистенции. Добавить грузинские специи (хмели-сунели, кинзу, шафран, красный перец).
  3. Снять с огня полученную смесь и прокрутить в блендере. После этого добавить винный уксус, тертый чеснок, гвоздику, корицу, соль по вкусу, варить 10 минут на медленном огне, после этого выключить и добавить мясо.
  4. Охладить в холодильнике. Подавать блюдо вместе с мамалыгой.
Салат из фенхеля

Салат из фенхеля

Ресторан Villa Sumosan

  • СложностьПросто
  • ТипСалат
  • Время40 минут
  • Персон1

Ингредиенты

  • Груша — 50 г
  • Фенхель — 80 г
  • Лук шалот — 5 г
  • Фундук — 5 г
  • Фисташки — 5 г
  • Пармезан — 20 г
  • Оливковое масло — 10 г
  • Лимонный сок — 5 мл
  • Перец чили — 1 г
  • Соль/перец — по вкусу
  • Мята/петрушка — по вкусу
  • Крем бальзамик белый — 5 г

Заготовка из груши:

  • Грушу нарезать кубиками и запекать при 120 градусах 40 мин

Приготовление

  1. Нарезать фенхель крупной соломкой, лук шалот соломкой мелкой, пармезан тоже мелкой соломкой, заправить все лимонным соком, чили, оливковым маслом, белым бальзамическим кремом, солью и перцем по вкусу. Добавить грушу. Мелко нашинковать мяту и петрушку — добавить в салат. Все перемешать и сверху посыпать фисташками и фундуком.
Индейка с мандаринами и гречкой

Индейка с мандаринами и гречкой

Шеф-повар ресторана White Cafe Дмитрий Яковлев

  • СложностьПросто
  • ТипВторое блюдо
  • Время1 час 45 минут + мариновать 2 дня
  • Персон6-10

Ингредиенты

  • Индейка — 2,6 кг
  • Мандарины — 1 кг
  • Гречка — 0,5 кг
  • Тимьян — 5 г
  • Розмарин — 5 г
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Индейку мариновать в соли, перце, специях и нечищенных мандаринах 2 дня. После индейку с мандаринами запекать в духовке при температуре 200 градусов 1,5 часа. Подавать на праздничный стол на блюде с отварной гречкой.
Осьминог на гриле с картофелем мини

Осьминог на гриле с картофелем мини

Ресторан «Медь»

  • СложностьПросто
  • ТипВторое блюдо
  • Время30 минут
  • Персон1

Ингредиенты

  • Осьминог — 150 г
  • Картофель мини «насаси» — 100 г
  • Топленое сливочное масло — 15 г

Приготовление

  1. Осьминога сначала готовить на пару, затем жарить на углях.
  2. Картофель мини отварить, очистить от кожицы и обжарить на топленом сливочном масле с добавлением укропа.
Салат с ростбифом, рукколой и малиной

Салат с ростбифом, рукколой и малиной

Гранд-кафе «Dr.Живаго»

  • СложностьСредней сложности
  • ТипСалат
  • Время7 часов
  • Персон1

Ингредиенты

  • Ростбиф — 50 г
  • Руккола — 30 г
  • Малина свежая — 20 г
  • Апельсин — 35 г
  • Горчица — 5 г
  • Соль — 5 г
  • Перец — 5 г
  • Малиновая заправка — 40 г
  • Ингредиенты для заправки:
  • Пюре малины — 10 г
  • Оливковое масло — 10 г
  • Горчица — 10 г
  • Сок лимона — 3 г
  • Мед — 7 г
  • Сахар — 50 г

Приготовление

  1. Говяжий кострец замариновать в красном вине с добавлением горчицы, соли и перца.
  2. Поместить в вакуумный пакет и закрыть. Далее положить в воду 60 градусов и готовить 6 часов.
  3. После приготовления вынуть из воды и положить в лед.
  4. Нарезать тонко слайсами.
  5. Заправка: малину засыпать сахаром и поставить в теплое место на 2-3 часа. Пересыпать в кастрюлю и довести до кипения. Добавить мед, соль и перец черный молотый. Протереть через мелкое сито и остудить.
  6. Листья салата руккола заправить соусом из малины, добавить свежие ягоды малины, сверху выложить слайсы из ростбифа и слегка полить соусом из малины. Украсить дольками апельсина.
Салат винегрет

Салат винегрет

Шеф-повар Артем Миненков, True Cost bar&grill

  • СложностьПросто
  • ТипСалат
  • Время30 минут
  • Персон1

Ингредиенты

  • Свекла — 8 г
  • Отварной картофель — 8 г
  • Огурцы маринованные — 5 г
  • Лук красный — 5 г
  • Горошек — 15 г
  • Подсолнечное масло — 15 мл
  • Фасоль консервированная — 5 г
  • Соус сметанный — 10 г
  • Укроп — 2 г

Приготовление

  1. Воду довести до кипения, добавить соль и сахар, перемешать, снять с огня, добавить уксус. Остудить и залить маринадом свеклу.
  2. Свеклу выложить по дну глубокой тарелки. В полусфере смешать крупно нарезанные огурцы, картофель, лук. Посолить и заправить ароматным маслом. Хаотично выложить на свеклу. По краям тремя кучками положить фасоль и соус. Украсить веточками укропа.

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