Под бой курантов: 7 оригинальных рецептов к Новому году

Обратный отсчет пошел, до новогоднего застолья осталось совсем немного. ELLE предлагает разнообразить традиционное застолье с оливье необычными идеями от шеф-поваров столичных ресторанов. В нашем меню — каре ягненка, сациви из индейки, салаты с осьминогом, фенхелем и ростбифом.