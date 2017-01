Почему мы любим игристые вина?

В августе этого года Инстаграм пополнился еще одним аккаунтом — юной тусовщицы из Парижа. Луиз Деляж, 25, путешествует по Европе, у нее есть мрачный котик Жан-Клод, семья, подружки. Когда я писала этот текст, за жизнью Луиз следили почти 110 тысяч человек. Хотя на самом деле хорошенькой француженки не существует, а ее аккаунт больше не обновляется. Деляж оказалась гениальной выдумкой агентства BETC, частью кампании Addict Aide — Like my addiction.

Есть ли хорошие новости для нас, пьющих? Да, в марте прошлого года в Journal of Studies on Alcohol and Drugs вышел метаанализ, были собраны данные почти 4 миллионов человек. Выяснилось, что умеренное потребление — 1,3–24,9 грамма этанола в день — не просто не вредит здоровью, но и увеличивает продолжительность жизни. 100 мл сухого шампанского — это 8,8 грамма алкоголя. Получается, почти три бокала в день — не пьянства ради, а здоровья для.

Правда, исследование рассматривало только параметр длительности жизни, а не качества. Есть вероятность, что игристое поможет протянуть до 90, но, например, лежа и с онкологией.

А в 2013-м ученые Университета Ридинга обнаружили, что 1–3 бокала шампанского в неделю улучшают работу мозга. Фенольные соединения в напитке положительно влияют на пространственную память. По логике, это должно означать, что любительницы просекко находят дорогу домой в любом состоянии, но вот незадача — исследование проводилось только на грызунах.

Надо заметить, ученым наверняка пришлось поить бедных зверюшек силой. Ведь большинству животных на планете: крысам, лошадям, собакам — всем, кроме человека, не нравится пить что-либо с пузырьками. Углекислый газ, который отвечает за легкое покалывание на языке, когда вы пьете минералку или просекко, обычно признак чего-то нехорошего. У зверей за миллионы лет эволюции выработался стойкий рефлекс: запахло углекислым газом, значит, испортилось.

У этой теории тоже есть определенные недостатки. Скажем, многие домашние любимцы с удовольствием пьют газированную минералку, могут с хозяином «вдарить по пиву» и закусить сыром (это тоже продукт ферментации). С другой стороны, питомцы, которые живут с нами бок о бок, настолько уже очеловечились, что тоже, вероятно, потеряли нюх на опасные вещества.

Брюс Брайянт, старший профессор в Monell Center, институте, который занимается исследованиями запахов и вкусов, объясняет нашу тягу к пузырькам любовью человека ходить по краю, своеобразным способом почувствовать себя живым. Ровно поэтому же мы любим безумно острую еду: нам нравится испытывать свои тела на прочность, подвергать их опасности, даже испытывать боль, но при этом знать, что на самом деле все в порядке и нам ничего не угрожает.

И раз уж нам досталась такая восхитительная функция, которая позволяет понять, где сок прокис, а где Champagne Krug Clos d’Ambonnay, и она дает нам почувствовать себя живыми — это ли не повод поднять бокалы?