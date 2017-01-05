Почему мы любим игристые вина?

Автор блога о ЗОЖ Cilantro.ru Ольга Исламкина объясняет, какие природные механизмы заставляют нас любить игристые вина и чем это искреннее чувство может быть опасно. Кара Элвилс Лейба, писательница и блогер из Нью-Йорка, как и многие девушки, придумавшие эффективные диеты, всю жизнь страдала от собственных несовершенств. Перепробовала кучу способов похудеть — от Дюкана до Weight Watchers, — пока не открыла Шампанскую диету. Идеальный вариант для тех, кто страдает дискальку­лией, потому что считать калории не придется. Все, чем вы ограничены, это размер кошелька. Есть Кара рекомендует только дорогие изысканные блюда и непременно запивать их бокалом шампанского. Никаких запретов — хотите фуа-гра ешьте, хотите устриц, ­даже пасту с трюфелем можно! Если вы придерживаетесь модной нынче низкоуглеводки — кето, low carb high fat (мало углеводов, много жиров), бантинг, — вам тоже можно выпить 4–5 бокалов и остаться в рамках рациона, еще и на горсть голубики останется. В одной бутылке шампанского всего 20 граммов углеводов. Для сравнения — столько же в яблоке среднего размера. Что уж говорить о более традиционных диетологических подходах: 620 калорий в бутылке, около 100 в бокале, 65 — если пить Laurent Perrier Ultra Brut, который рекламирует Кейт Мосс. Это идеальный напиток для тех, кто хочет не отставать от коллектива и при этом не поправиться. Ну и главное, всего 12 процентов этанола — легкий, слабоалкогольный. Именно шампанскому рекомендовали отдать предпочтение в новогодние праздники все врачи, кроме гастро­энтерологов (но кто в каникулы слушает этих зануд?), именно игристое пригубили те, кто вообще не пьет. Его подают на завтрак в гостиницах, разливают на утренних презентациях и в бутиках. Да он практически невинен! Его нужно уступать пожилым, детям и беременным женщинам.

ФОТО Blaublut-Edition.com

Like my addiction

Шампанскому во время грудного вскармливания посвящены тысячи страниц ожесточенных баталий на мамских форумах. Консенсуса там, конечно, как и по любому другому вопросу, нет и не предвидится, но в целом лайфхак: выпить немного игристого вечером, потом сцедиться. А уж небольшой градус во время ночного кормления только способствует крепкому сну ребенка. Девушка-экспонат из клипа «Ленинград» на видео «Сиськи» появляется с внушительным животом, но утешать подругу приезжает с двумя бутылками игристого. Ладно, согласна, плохой пример — у Шнура она могла с тем же успехом приехать с водкой и на «Ягуаре». Аманда Сейфрид в обеденный перерыв во время съемки для ноябрьского ELLE смотрит на шампанское-реквизит и предлагает: «Давайте же его разопьем! Не пропадать же такому сокровищу». Фотограф, стилисты, визажисты и ассистенты смеются, хлопает пробка. Спортсмены, комсомольцы и почти красавцы футболисты Кокорин и Мамаев после вылета с Евро-2016 возвращают себе присутствие духа шампанским. И хотя потом ребята отчаянно пытались доказать, что просто рядом постояли, в любом случае все-таки не водку в подворотне пили, а «Арман де Бриньяк» в клубе Флавио Бриаторе. Если бы они при этом вышли из группы на чемпионате, вообще вопросов к ним не было бы! Или вот, зайдите в Инстаграм и посмотрите фото юных светских львиц. Многим из них по возрасту не положено пить, но кто осудит? В их аккаунтах столько свежести, света, ярких красок и искристой легкости. Тем более по фото не поймешь: может, там и шампанское детское, и мохито безалкогольный. В августе этого года Инстаграм пополнился еще одним аккаунтом — юной тусовщицы из Парижа. Луиз Деляж, 25, путешествует по Европе, у нее есть мрачный котик Жан-Клод, семья, подружки. Когда я писала этот текст, за жизнью Луиз следили почти 110 тысяч человек. Хотя на самом деле хорошенькой француженки не существует, а ее аккаунт больше не обновляется. Деляж оказалась гениальной выдумкой агентства BETC, частью кампании Addict Aide — Like my addiction. 22 сентября «Деляж» опубликовала последний пост — нарезку видео, из которой становится очевидным, что на каждом из 150 фото есть алкоголь: шампанское, апероль, коктейль с зонтиком, красное, белое, розе. Поиск спрятанных на некоторых фото бокалов и бутылок долго был развлечением подписчиков «Луиз»: «Это же очевидно: алкоголь — в ней». Задача кампании — показать, как легко не заметить настоящую зависимость за красивой легкой жизнью. Кажется, что алкоголизм — это пьянство, возведенное в абсолют, когда пьешь «Абсолют» и похмеляешься пивом. Неужели бутылочка просекко пятничным вечером — это уже диагноз? Смотря как считать. Гарвард в серии «Почти…» выпустил книгу «Почти алкоголик», где объясняет критерии, по которым можно определить в себе без пяти минут человека с диагнозом. Если вы пьете, чтобы снять стресс, и часто делаете это в одиночестве; если вы представляете, как классно, что вечером вас ждет бокальчик; если вы пьете от скуки и для того, чтобы преодолеть застенчивость; если вы иногда садитесь за руль после алкоголя; если некоторые недомогания у вас возникают от того, что вы приняли; если вы глушите физическую или психологическую боль не медитацией и адвилом, а градусом — вы на грани. Если вам с недавних пор для всего этого дозу пришлось увеличить, зачеркивайте «почти» и добро ­пожаловать в клуб. И если всем прочим напиткам вы предпочитаете легкое игристое, ваши шансы вступить в клуб возрастают.

ФОТО Jesse Frohman

Жемчужные нити пузырьков

Это самое классное, что есть в шампанском. Когда углекислота попадает на вкусовые клетки, специальный фермент карбоангидраза вступает с ней в реакцию, благодаря чему и появляется это волшебное ощущение покалывания и лопающихся на языке пузырьков. Альпинисты, чтобы переносить высоту, принимают специальные лекарства для блокирования выработки карбоангидразы. Они признаются, что шампанское кажется им на вкус посудомоечной жидкостью (тут, конечно, нельзя не поразиться упорству скалолазов, которые в 20-килограммовый рюкзак не забывают положить бутылочку). Пузырьки — это самое ужасное, что есть в шампанском. «Шампанское и игристые вина называют слабоалкогольными напитками, но эффект у них совсем не слабый. Всасываются они в разы быстрее. Углекислый газ усиливает проницаемость алкоголя. Если вы пьете не брют, а полу­сладкие и сладкие варианты, чувство опьянения и нагрузка на печень сильно возрастают, — объясняет врач функциональной медицины, эндокринолог, автор блога @wow.so.young Екатерина Григорьева. — Абстинентный синдром после шампанского считается очень тяжелым — самое злое похмелье». Для беременных и кормящих шампанское — худшее, что можно придумать. Качественное красное сухое — если уж совсем нет сил терпеть. Второй важный момент: именно из-за пузырьков очень сильно повышается кислотность желудка. Прощай веселье, привет гастрит. Мы часто предпочитаем шампанское другим алкогольным напиткам из диетических соображений, но тут тоже не все так просто. Из-за пузырьков легкое игристое быстро всасывается, так что расслабляет и растормаживает не хуже крепкого алкоголя. Сложно удержаться и не закусить. Тем более что включается механизм, который заставляет нас выпотрошить холодильник или стянуть из хлебной корзины булочку, к которой при иных обстоятельствах мы бы и не притронулись. Когда мы пьем, поджелудочная железа выделяет инсулин — гормон, снижающий уровень глюкозы в крови. Сахар крови — величина, которую организм пытается удерживать на более-менее одном уровне. Поэтому в ответ организм включает функцию «поиск еды», чтобы восстановить баланс. Противостоять ему практически невозможно. Это инсулин заставляет съесть конфетку в офисе после, казалось бы, плотного завтрака кашей, из-за него фруктовые смузи насыщают всего на час. Мы употребляем углевод — в том числе и алкоголь, — очень быстро жжем его и хотим еще. Кстати, худеющим на заметку: в игристом, может, и мало калорий, но инсулин еще и жирозапасающий гормон, он останавливает все процессы похудения, даже если вы питаетесь только брютом.

Постою на краю