По крупицам: 7 оригинальных блюд с гречкой

Вы знали, что привычная и широко распространенная в России гречка на вес золота в других странах? Именно поэтому в последнее время шеф-повара все больше используют эту крупу в своих гастрономических шедеврах и в высокой кухне. Это объясняется не только особым пикантным вкусом и небывалой пользой, но и универсальным сочетанием практически с любым ингредиентом от мяса до десерта. Помимо этого гречку отличает низкая калорийность (около 100 ккал в 100 гр.), высокая питательность и богатый состав (железо, фолиевая кислота, витамины группы B и флавоноиды). ELLE предлагает 7 необычных рецептов с гречкой на выбор.