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15 февраля 2017Сусова Юлия

По крупицам: 7 оригинальных блюд с гречкой

Рецепты шеф-поваров с самой полезной крупой в мире

Вы знали, что привычная и широко распространенная в России гречка на вес золота в других странах? Именно поэтому в последнее время шеф-повара все больше используют эту крупу в своих гастрономических шедеврах и в высокой кухне. Это объясняется не только особым пикантным вкусом и небывалой пользой, но и универсальным сочетанием практически с любым ингредиентом от мяса до десерта. Помимо этого гречку отличает низкая калорийность (около 100 ккал в 100 гр.), высокая питательность и богатый состав (железо, фолиевая кислота, витамины группы B и флавоноиды). ELLE предлагает 7 необычных рецептов с гречкой на выбор.

Гречневая каша с зобной железой

Гречневая каша с зобной железой

Ресторан I Like Grill

  • СложностьПросто
  • ТипГарнир, основное блюдо
  • Время40 минут
  • Персон1

Ингредиенты

  • Гречка отварная — 180 г
  • Говяжья зобная железа — 120 г
  • Лук репчатый — 15 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Мука пшеничная — 30 г
  • Масло растительное — 30 мл
  • Масло сливочное — 20 г
  • Соль и перец — по вкусу
  • Зеленый лук — для украшения

Приготовление

  1. Отварить гречневую кашу. Отдельно обжарить зобную железу в растительном масле, предварительно обваляв ее в муке.
  2. После отложить половину мяса (его добавляют в самом конце сверху, сохранив хрустящую корочку). К оставшемуся мясу добавить мелко нарезанный лук и чеснок, обжарить, затем добавить гречневую кашу, посолить, поперчить и поставить томиться на медленном огне еще 3 минуты.
  3. При подаче добавить сливочное масло и оставшуюся половину зобной железы. Сверху украсить зеленым луком.
Тушеное плечо ягненка с гречневой крупой и яйцом пашот

Тушеное плечо ягненка с гречневой крупой и яйцом пашот

Шеф-повар Били Шабани, кафе Burger&Pizzetta

  • СложностьСредне
  • ТипОсновное блюдо
  • Время3 часа
  • Персон1

Ингредиенты

  • Гречневая крупа отварная — 100 г
  • Баранина (лопатка) — 60 г
  • Соус демиглас — 20 г
  • Лук репчатый — 15 г
  • Дижонская горчица — 20 г
  • Куриное яйцо — 1 шт
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Уксус — 3 мл
  • Оливковое масло / петрушка / земля из маслин — на украшение

Приготовление

  1. Гречневую крупу отварить до готовности с добавлением соли и перца.
  2. Баранину замариновать в дижонской горчице с добавлением соли, перца и слайсов чеснока. Далее запекать в печи при температуре 200 градусов до готовности (‪2-3 часа‬ в зависимости от мяса, до мягкой структуры мяса).
  3. Половинку сердцевины луковицы обжарить на гриле до размягчения лука и появления колера.
  4. Куриное яйцо аккуратно разбить в емкость с кипящей водой с добавлением соли по вкусу и уксуса (3 мл уксуса на 1 литр воды). Яйцо готовить 2-3 минуты до схватывания белка.
  5. Гречневую крупу выложить на тарелку, сверху — мясо и лук, затем полить мясо и крупу соусом демиглас и украсить яйцом пашот. Готово!
Хумус-мусс с кремом

Хумус-мусс с кремом

Ресторан «Север-Юг», шеф-повар Анжел Паскуаль

  • СложностьСредне
  • ТипЗакуска
  • Время1 час
  • Персон1

Ингредиенты

  • Крупа гречневая — 30 г
  • Масло оливковое — 3 г
  • Паста кунжутная (тахийная) — 5 г
  • Чеснок свежий — 4 г
  • Паприка сладкая сухая — 1 г
  • Свежевыжатый лимонный сок — 2 г
  • Бульон овощной — 20 мл
  • Соль, перец черный и перец кайенский — по вкусу
  • Вода — 40 мл
  • Взбитые сливки — 27 г
  • Белки яиц — 7 г
  • Чипсы фри бородинские — 4 шт
  • Масло оливковое — 2 г
  • Копченый сыр сулугуни
  • Листья сельдерея — 2 г
  • Чипсы сулугуни — 6 г
  • Томаты вяленые с оренками — 8 г

Приготовление

  1. Крупу промыть, залить овощным бульоном и варить до готовности. Затем дать остыть при комнатной температуре. Положить в миксер, добавить оставшиеся ингредиенты (масло, пасту, чеснок, специи) и пробить до пышной, однородной массы. Переложить в подготовленную посуду.
  2. Белки яиц взбить до белой пены. В готовый хумус из гречки добавить кипяченую холодную воду и взбить в блендере до пышной, однородной массы. Затем в хумус ввести взбитые сливки, взбитые белки яиц и тщательно перемешать при помощи венчика до пышной, однородной массы.
  3. Сулугуни избавить от твердой корки и натереть на мелкой терке. Хумус-мусс выложить на дно подготовленной миски. Сверху выложить вяленые томаты с орешками, сбрызнуть оливковым маслом, посыпать тертым сулугуни. Украсить блюдо чипсами из сулугуни, листьями сельдерея, чипсами бородинского хлеба.
  4. Для чипсов из сулугуни: сулугуни отрезать тонким куском, пожарить на сухой сковороде и аккуратно собрать лопаткой, формируя трубочку.
  5. Для чипсов из бородинского хлеба: тонко порезанные ломтики хлеба быстро обжарить во фритюре и выложить на пергамент для удаления лишнего масла.
Утиная грудка с елкой, морковью, айвой и гречкой

Утиная грудка с елкой, морковью, айвой и гречкой

Шеф-консультант La Stanza bar Режис Тригель

  • СложностьСредне
  • ТипОсновное блюдо
  • Время45 минут
  • Персон1

Ингредиенты

  • Утиная грудка — 160 г
  • Соль
  • Перец
  • Маленькая еловая ветка
  • Сливочное масло — 5 г
  • Морковь — 40 г
  • Апельсиновый фреш — 10 г
  • Имбирь — 2 г
  • Сливочное масло — 5 г
  • Сегмент мандарина — 3 шт (15 г)
  • Гречка — 10 г
  • Айва — 25 г
  • Кресс-салат и микс зелени — по 1 г
  • Лаймовый соус — 30 г

Для лаймового соуса: 

  • Цветочный мед — 10 г
  •  Херес — 10 г 
  • Лаймовый фреш — 10 г 
  • Кинза — 2 г 
  • Сливочное масло — 5 г   

Приготовление

  1. Утиную грудку поместить в вакуумный пакет с еловой веткой, солью, перцем и сливочным маслом. Готовить на водяной бане 20 минут на медленном огне. После этого грудку обжарить на оливковом масле на сковороде 2 минуты. Потом поместить в духовку на 2 минуты (180 градусов). Порезать на три части.
  2. Приготовить морковное пюре: Отварить морковь (40 г), пробить блендером, в пюре добавить апельсиновый фреш (10 г), чуть тертого имбиря (2 г), соль, щепотку сахара и сливочное масло.
  3. Гречку отварить.
  4. Айву посыпать сахаром и запекать в духовке при 180 градусах до мягкости.
  5. Лаймовый соус: цветочный мед поместить в сотейник и на очень медленном огне довести до кипения, добавить херес, через 30 секунд лаймовый фреш, кинзу, сливочное масло, соль, сахар и перец. Помешивая, готовить 2 минуты.
  6. Собрать блюдо: на тарелку выложить морковное пюре, сверху грудку, ломтик айвы, сегменты мандарина, гречку, микс зелени, лаймовый соус.
Гречневая каша с жареной вешенкой на гриле

Гречневая каша с жареной вешенкой на гриле

Ресторан Mushrooms, шеф-повар Артем Лосев

  • СложностьПросто
  • ТипГарнир
  • Время30 минут
  • Персон1

Ингредиенты

  • Свежие вешенки — 60 г
  • Чеснок — 10 г
  • Лук — 30 г
  • Масло сливочное — 20 г
  • Лавровый лист — 1 г
  • Масло оливковое — 15 г
  • Укроп — 5 г
  • Петрушка — 5 г
  • Зеленый лук — 5 г
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Гречку промыть и перебрать. Поставить воду на огонь, добавить в нее соль, лавровый лист, сушеные грибы, укроп, петрушку и чеснок. После закипания процедить. Залить гречку получившимся бульоном в соотношении 1:1. Накрыть крышкой, довести до кипения и варить на медленном огне 5 минут, после снять с плиты и дать настояться 15 минут.
  2. Свежие грибы обжарить на гриле на оливковом масле с луком и чесноком. Затем добавить сливочное масло и зелень.
  3. Выложить гречку на тарелку, поверх добавить грибы и украсить зеленью.
Тартар из оленя с попкорном из гречки

Тартар из оленя с попкорном из гречки

Ресторан «Блок», Санкт-Петербург

  • СложностьСложно
  • ТипЗакуска
  • Время1 час 30 минут
  • Персон1

Ингредиенты

  • Оленина (окорок) — 100 г
  • Соль — 1 г
  • Перец — 1 г
  • Оливковое масло — 6 г
  • Соус «Ворчестер» — 2 г
  • Петрушки листья — 1 г
  • Ягоды брусники — 25 г
  • Красное вино — 1/2 стакана
  • Сахар — 10 г
  • Творог домашний зерненый — 8 г
  • Гречка — 5 г

Приготовление

  1. Охлажденную оленину тщательно промыть, зачистить от пленок и прожилок, еще раз промыть и просушить. В домашних условиях можно коптить олений окорок, а можно сразу приготовить тартар. Аромат копчения и благородный цвет потребуют дополнительного времени. Рекомендуем коптить в домашних условиях только при наличии хорошей вытяжки.
  2.  На сковороде без ручки распределить опилки, поджечь их и быстро протушить, чтобы они тлели. Затем закрыть сковродку фольгой. Фольгу необходимо проткнуть в нескольких местах. Поставить сковороду на нижнюю полку духовки, а олений окорок на решетку на среднюю полку и запекать 30 минут при температуре 150 градусов.
  3. Готовый окорок необходимо отбросить на лед, до его полного охлаждения. Затем мясо порубить мелким кубиком. Ягоды брусники, сахар и вино размешать в сотейнике, не доведя до кипения, а затем, уменьшив огонь, вымешать до сгущения соуса. Процедить, оставляя только соус.
  4. Попкорн из гречки: Зерна высыпать в контейнер для СВЧ в один слой, залить маслом, чтобы покрыть все зерна. Закрыть крышкой и на максимальной мощности готовить 2-3 минуты.
  5. В миске замесить тартар, соль и перец, брусничный соус и «Ворчестер», а также оливковое масло. На охлажденную тарелку аккуратно выложить тартар, украсив его попкорном, ягодами брусники, зернами творога и листочками петрушки.
Прошлогоднее яблоко и соленая карамель

Прошлогоднее яблоко и соленая карамель

Станислав Песоцкий, шеф-повар ресторана Bjorn

  • СложностьСложно
  • ТипДесерт
  • Время16 часов
  • Персон5

Ингредиенты

  • Яблоко сорта «Голден» — 5 шт, каждое весом 200-250 г
  • Кефир 3,2% — 100 мл
  • Тростниковый сахар — 20 г

Соленая карамель:

  • Тростниковый сахар — 100 г
  • Сироп глюкозы — 50 мл
  • Сметана 20% — 250 г
  • Сливки 33% — 100 мл
  • Соль — по вкусу

Попкорн из гречки:

  • Гречка — 150 г
  • Соль, сахарная пудра — по вкусу
  • Масло фритюрное или подсолнечное для жарки

Приготовление

  1. Яблоки хорошо промыть, сделать 10-15 проколов зубочисткой по всей поверхности каждого глубиной 5-7 мм. Плотно выложить яблоки на дно антипригарной глубокой кастрюли или сотейника, чтобы между ними было минимум пространства. Тростниковый сахар растворить в кефире и полностью залить яблоки. Накрыть двойным листом пергамента, сделать несколько отверстий и плотно закрыть крышкой. На очень маленьком огне томить яблоки, пока они не станут наполовину мягкими, примерно 1,5-2,5 часа, проверять. Готовые яблоки вынуть из кастрюли, получившуюся сыворотку откинуть на дуршлаг и тщательно отжать. Яблоки протереть бумажным полотенцем и далее при помощи нуазетки аккуратно вырезать сердцевину, оставляя форму яблока и хвостик.
  2. Приготовить соленую карамель. Тростниковый сахар соединить с глюкозой в сотейнике и готовить на медленном огне, слегка помешивая до карамельного цвета и аромата. Сметану смешать со сливками и кефирной сывороткой, добавить карамель и выпаривать на медленном огне до нужной консистенции около 30-40 минут, постоянно помешивая. Карамель должна быть по консистенции похожа на сгущенку или густую сметану. Дать остыть и добавить соль, чтобы сбалансировать вкус. Готовую массу протереть через сито для большей эластичности. Переложить в кондитерский мешок.
  3. Приготовить попкорн из гречки. Сушить гречку в духовке при t50С в течение 12 часов. Гречку обжарить во фритюре при высокой температуре, пока она не начет «лопаться». Если фритюра нет, обжарить в большом количестве растительного масла в сковороде под крышкой на большом огне. Готовый попкорн поместить на бумажную салфетку, чтобы впитать лишний жир. Он должен получиться легким, воздушным. Посолить и добавить сахарную пудру.
  4. У яблок аккуратно и произвольно разорвать кожу зубочисткой. Отправить в разогретую до 180-200 градусов духовку на пять минут, чтобы прогреть их до теплого состояния. При помощи кондитерского мешка наполнить сердцевину яблока карамелью. И каждое яблоко равномерно обжечь открытым огнем при помощи горелки. Подавать в глубокой посуде с попкорном из гречки на дне, сверху яблоко. Есть следует, разламывая яблоко и сочетая все текстуры одновременно.

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