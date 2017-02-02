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02 февраля 2017

Пища к размышлению: что есть от головной боли?

В обзоре ELLE — лучшие природные анальгетики от мигрени

Головная боль — один из самых распространенных симптомов недомогания, ведь причин у нее великое множество (от переутомления, недосыпа и перемен в погоде до последствий вечеринки, ПМС и банально плохого настроения). Большинство сразу принимается глотать анальгетики, другие избавляются от ноющих, пульсирующих и давящих спазмов в голове, массируя виски. Ведь всем нам известно непререкаемое правило: головную боль терпеть нельзя. А вот о том, что облегчить ее может самая обыкновенная еда, мало кто знает.

Печеный картофель

Печеный картофель

На случай, если накануне вечером вы перебрали с коктейлями, избавиться от сжимающих голову спазмов поможет обыкновенный картофель. Дело в том, что алкоголь не только обезвоживает организм, но и приводит к потере калия, которым так богат картофель. Важно: эффективнее всего в данном случае печеный молодой картофель, который можно употреблять в пищу с кожурой.

Молоко

Молоко

Недостаток калия и кальция в организме приводит к повышению артериального давления, нарушению мозгового кровообращения и, как следствие, к головной боли. Молоко, как продукт, богатый этими элементами, восполняет их дефицит, притупляет боль и к тому же предупреждает обезвоживание организма.

Вишня или вишневый сок

Вишня или вишневый сок

Все дело в том, что в ягодах вишни содержится флавоноид кверцетин, который обладает мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием — проще говоря, снижает чувствительность и болевые ощущения. Не зря вещество кверцетин применяется в альтернативной медицине.

Бананы

Бананы

Одной из самых частых причин головной боли является умственное переутомление. Избавиться от непрятных ощущений помогает витамин B6, которым богаты бананы. А еще они способствуют выработке серотонина, известного в народе как гормон счастья.

Овсянка

Овсянка

С овсянкой та же история, что и с бананами: в ней содержатся витамины группы В — успешные борцы с головной болью и апатичным настроением.

Кофе

Кофе

Кофе и черный чай (оба содержат кофеин) показаны людям, страдающим головыми болями, мигренями и пониженным давлением. Причиной подобных недомоганий служит расширение сосудов мозга, а кофеин как раз их сужает, купируя болевой синдром. Не говоря уже об энергетическом допинге. Не зря многие анальгетики содержат кофеин в небольших дозах. Впрочем, с кофе важно знать меру: при безмерном употрелении его в течение дня эффект будет обратным.

Семена льна, миндаль, арахис

Семена льна, миндаль, арахис

Среди всех достоинств миндаля есть одно важнейшее — в нем содержится магний, приводящий в норму давление и, соответственно, снимающий спазм. Арахис в этом контексте эффективен при гормональных головных болях, а семена льна действуют как анальгетики при мигрени за счет жирных кислот Омега-3.

Арбуз

Арбуз

Невероятно, но факт: приступы головной боли довольно часто возникают на фоне обезвоживания организма (помните про передоз с алкоголем?). Так вот сочный арбуз — панацея от этой напасти: не важно, употребляете вы его сольно или в составе какого-нибудь блюда. Вот только доступно такое «лекарство» не круглый год.

Лосось

Лосось

Этому продукту под силу купировать хронические головные боли, а все за счет высокого содержания кислот Омега-3 — самых полезных жиров для сердца, сосудов и мозга. Особенно эффективна жирная рыба при так называемых «голодных» болях, вызванных, например, слишком большим интервалом между приемами пищи.

Шпинат

Шпинат

О сверхполезных свойствах шпината говорить не приходится — это кладезь минеральных веществ и один из самых полезных видов зелени. Шпинат помогает снизить давление, избавляет от мигрени и даже предотвращает похмельный синдром благодаря содержанию витамина В2, который успокаивающе действует на нервную систему, а бонусом выравнивает кожу и придает здоровый блеск волосам.

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