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Стиль жизни

Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

21 июня 2017

Новый тренд года: натуральные десерты Tim&Tim IceCream

Хит сезона — мороженое с углем и спируллиной

Яркий, но натуральный цвет десертов — новый гастрономический тренд этого лета. В фокусе — мороженое Tim&Tim IceCream самых необычных форматов: черное — с углем, голубое — розмариновое со спируллиной, а также все виды ягодных вкусов.

Яркое мороженое теперь делают без красителей. Принципы производства мороженого Tim&Tim — только натуральные ингредиенты. Создатели не жалеют ягод и используют природные источники необычных цветов. Листья молодого шпината придают ярко-зеленый оттенок, морская водоросль спируллина — нежно голубой. А кокосовый уголь окрашивает мороженое в необычный черный цвет — главный хит сезона.

Новый тренд года: натуральные десерты Tim&Tim IceCream

www.timandtimicecream.com

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