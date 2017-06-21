Новый тренд года: натуральные десерты Tim&Tim IceCream

Яркий, но натуральный цвет десертов — новый гастрономический тренд этого лета. В фокусе — мороженое Tim&Tim IceCream самых необычных форматов: черное — с углем, голубое — розмариновое со спируллиной, а также все виды ягодных вкусов.

Яркое мороженое теперь делают без красителей. Принципы производства мороженого Tim&Tim — только натуральные ингредиенты. Создатели не жалеют ягод и используют природные источники необычных цветов. Листья молодого шпината придают ярко-зеленый оттенок, морская водоросль спируллина — нежно голубой. А кокосовый уголь окрашивает мороженое в необычный черный цвет — главный хит сезона.