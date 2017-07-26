Новые бленды Nespresso для дегустации со льдом

В Москву, наконец, вернулось лето, а значит пришло время насладиться новыми блендами Nespresso, премьера которых состоялась в мае в Большом театре. Капсулы с насыщенным вкусом Intenso on Ice и мягкие фруктовые Leggero on Ice предназначены специально для дегустации со льдом. Эксперты компании разработали простой рецепт напитка, который станет идеальным дополнением любой летней вечеринки: положите большие кубики льда в стакан, приготовьте один из двух видов бленда и добавьте холодной воды или молочной пены.