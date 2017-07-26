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    26 июля 2017

    Новые бленды Nespresso для дегустации со льдом

    Холодный кофе для жарких летних дней

    В Москву, наконец, вернулось лето, а значит пришло время насладиться новыми блендами Nespresso, премьера которых состоялась в мае в Большом театре. Капсулы с насыщенным вкусом Intenso on Ice и мягкие фруктовые Leggero on Ice предназначены специально для дегустации со льдом. Эксперты компании разработали простой рецепт напитка, который станет идеальным дополнением любой летней вечеринки: положите большие кубики льда в стакан, приготовьте один из двух видов бленда и добавьте холодной воды или молочной пены.

    Новые бленды Nespresso
    Новые бленды Nespresso

    Nespresso также дарит возможность продолжить дегустацию любимого напитка в Италии или Франции – странах, славящихся своей любовью к кофе. Для участия в конкурсе, который продлится до 6 августа, поделитесь фотографией капсул в цветовой гамме выбранного бленда в Instagram, дополнив ее хэштегами #MyNespresso и #IntensoНицца или #LeggeroНеаполь.

    Новые бленды Nespresso
    Новые бленды Nespresso
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