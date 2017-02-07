Nespresso представляет новый бленд Selection Vintage 2014

Выдержанный кофе особенно ценится гурманами за его неповторимые характеристики: глубокий аромат, насыщенный вкус и плотную консистенцию. Чтобы добиться этого, зерна несколько лет хранят в особых условиях, которые и формируют новые исключительные ноты напитка.

Лимитированный бленд Selection Vintage создан из арабики, выросшей на колумбийских высокогорьях и выдержанной по особой технологии. Каждый перепад давления, каждое изменение температуры и влажности контролировались специалистами Nespresso, чтобы создать кофе с ярко выраженным вкусовым и ароматическим профилем. Бленд сочетает тонкие древесные и мягкие фруктовые ноты и придется по душе настоящим ценителям эспрессо.