Московские рестораны на воде

Причалы, марина, атмосфера отдыха — откроем страшную тайну: это все есть и в Москве. Только не надо иронии — при желании найти приличное место с видом на водоем (моря нет, но водоемы имеются).

Ресторан «Vоdный»

Самый респектабельный герой нашего списка, этот ресторан очень в духе ранних проектов Аркадия Новикова и гламурных «нулевых». Он расположился на берегу исторического комплекса «Водный стадион», на территории Royal Yacht Club. Кстати, с момента открытия здесь мало что поменялось: огромное пространство более чем на 500 мест (120 в основном зале, 100 на веранде, 200 на террасе и 100 на пирсе), гигантский шатер, причал с настоящими яхтами — и это в черте города, в 15 минутах езды от центра! Место традиционно считается отличным вариантом для организации пышного банкета или свадьбы — зимой зеленую веранду, выходящую на причал, утепляют.



Меню дает разгуляться: тут представлены блюда грузинской, итальянской, узбекской и японской кухонь.

Ресторан-теплоход «Ласточка»

Пришвартованный к берегу Лужнецкой набережной плавучий ресторан, названный в честь судна Паратова из «Бесприданницы», стал местом обитания самых отчаянно гламурных деятелей Москвы. Особенно любят сюда захаживать футболисты со свитой из моделей и бизнесмены разных калибров, а потому в формат имитации кают шикарного лайнера с винтажной лестницей вписали вип-комнаты, караоке, большой танцпол и место для исполнителей живой музыки. Словом, олдскульный подход к организации развлечений здесь работает на ура. Хитами обширного меню считаются сардины с тостами из черного хлеба и корейка косули под соусом «Красное вино».

Пляж-кафе «Оливковый пляж»

Очень оригинальная концепция проекта на территории парка Горького предполагала создание настоящего оазиса в центре мегаполиса. Формально так и есть: прямо у оливковых деревьев на берегу Москвы-реки оборудован дощатый пляж и открытый бар, звучит приятная музыка и все счастливы. Правда, скептики то и дело ругают контингент, поскольку место уж очень проходимое, и качество еды, за которую отвечает Ginza Project. Мы не будем придираться — дневные бесплатные занятия йогой и множество мастер-классов от деятелей из разных областей являются компенсирующим бонусом.

«Лебединое озеро»

Легендарный ресторан на Голицынском пруду, состоящий из нескольких веранд и террас, барной зоны, бассейна и теннисного стола, раз в сезон корректирует концепцию, меню и концертную программу. В свое время мебель из тикового дерева для создания правильной атмосферы везли из Таиланда, упор делали на тайскую кухню в аутентичном звучании, а публика была такая, словно в «Лебединое» перекочевала вся «Солянка». Сегодня народ разбавлен новыми лицами, в меню появились пельмени, и только лебеди в пруду, на который выходит главная терраса, неизменны.

Ресторан «Причал»