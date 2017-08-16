Московские рестораны на воде

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Самые «курортные» рестораны столицы
Причалы, марина, атмосфера отдыха — откроем страшную тайну: это все есть и в Москве. Только не надо иронии — при желании найти приличное место с видом на водоем (моря нет, но водоемы имеются).
Самый респектабельный герой нашего списка, этот ресторан очень в духе ранних проектов Аркадия Новикова и гламурных «нулевых». Он расположился на берегу исторического комплекса «Водный стадион», на территории Royal Yacht Club. Кстати, с момента открытия здесь мало что поменялось: огромное пространство более чем на 500 мест (120 в основном зале, 100 на веранде, 200 на террасе и 100 на пирсе), гигантский шатер, причал с настоящими яхтами — и это в черте города, в 15 минутах езды от центра! Место традиционно считается отличным вариантом для организации пышного банкета или свадьбы — зимой зеленую веранду, выходящую на причал, утепляют.
Меню дает разгуляться: тут представлены блюда грузинской, итальянской, узбекской и японской кухонь.
Пришвартованный к берегу Лужнецкой набережной плавучий ресторан, названный в честь судна Паратова из «Бесприданницы», стал местом обитания самых отчаянно гламурных деятелей Москвы. Особенно любят сюда захаживать футболисты со свитой из моделей и бизнесмены разных калибров, а потому в формат имитации кают шикарного лайнера с винтажной лестницей вписали вип-комнаты, караоке, большой танцпол и место для исполнителей живой музыки. Словом, олдскульный подход к организации развлечений здесь работает на ура. Хитами обширного меню считаются сардины с тостами из черного хлеба и корейка косули под соусом «Красное вино».
Очень оригинальная концепция проекта на территории парка Горького предполагала создание настоящего оазиса в центре мегаполиса. Формально так и есть: прямо у оливковых деревьев на берегу Москвы-реки оборудован дощатый пляж и открытый бар, звучит приятная музыка и все счастливы. Правда, скептики то и дело ругают контингент, поскольку место уж очень проходимое, и качество еды, за которую отвечает Ginza Project. Мы не будем придираться — дневные бесплатные занятия йогой и множество мастер-классов от деятелей из разных областей являются компенсирующим бонусом.
Легендарный ресторан на Голицынском пруду, состоящий из нескольких веранд и террас, барной зоны, бассейна и теннисного стола, раз в сезон корректирует концепцию, меню и концертную программу. В свое время мебель из тикового дерева для создания правильной атмосферы везли из Таиланда, упор делали на тайскую кухню в аутентичном звучании, а публика была такая, словно в «Лебединое» перекочевала вся «Солянка». Сегодня народ разбавлен новыми лицами, в меню появились пельмени, и только лебеди в пруду, на который выходит главная терраса, неизменны.
Еще один проект Аркадия Новикова, который знает толк в правильном локейшне. «Причал» находится в районе подмосковного Красногорска в действительно красивом месте: лес, река, пляж. Осенью гости ресторана кутаются в пледы и смотрят на багряный лес, зимой река замерзает и превращается в каток — гостям выдают коньки и угощают глинтвейном. А летом здесь и вовсе благодать: чистый воздух, пляж, лимонады на террасе. Все удобно, функционально, без лишнего пафоса. Меню в новиковском стиле сочетает даже несочетаемое —роллы, кутабы, ризотто, вареники.