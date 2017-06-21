Море волнуется: 7 блюд с морепродуктами

Теперь, чтобы отведать свежайшие блюда с морепродуктами, вовсе не обязательно отправляться на морское побережье. Тем более, чтобы приготовить их дома, достаточно заглянуть на Усачевский или Добрынинский рынок. ELLE предлагает 7 рецептов с рыбой, крабами и креветками от шеф-поваров, которые стали в их заведениях настоящими хитами.
Сибас c cоусом из фейхоа
Грузинский ресторан DiDi
- СложностьПросто
- ТипОсновное блюдо
- Время30 минут
- Персон1
Ингредиенты
- Филе сибаса – 200 гр
- Лимон – 1 шт.
- Зеленые листья салата
- Помидор – 1 шт
- Оливковое масло – 1 л.
- Гранат – 1 л.
Для зеленого соуса на 10 порций:
- Фейхоа – 106 гр
- Вода – 200 гр
- Петрушка – 30 гр
- Зеленый лук – 130 гр
- Эстрагон – 20 гр
- Кинза – 50 гр
- Яблочный уксус – 40 гр
- Сахар – 30 гр
- Кориандр – 1 гр
- Соль, перец
Приготовление
- Для соуса смешиваем все ингредиенты и пробиваем в блендере.
- Солим и перчим филе сибаса, поливаем соком лимона. Жарим с одной стороны (где кожа) 1,5 минуты.После чего доводим рыбу в духовке при 200 гр. 5-6 минут.
- Выкладываем на тарелку.
- Для гарнира готовим салат из листьев с помидорами, добавляем гранат и поливается оливковым маслом.
Лапша удон с морепродуктами
Buba Sumosan на Цветном бульваре, шеф-повар Станислав Ким
- СложностьПросто
- ТипОсновное блюдо
- Время10 минут
- Персон1
Ингредиенты
- Отварная лапша удон – 100 г
- Креветки – 2 шт
- Морской гребешок – 20 г
- Кальмар – 10 г
- Болгарский перец красный – 15 г
- Болгарский перец зеленый – 15 г
- Морковь – 15 г
- Лук репчатый – 5 г
- Капуста белокочанная – 30 г
- Растительное масло – 20 г
- Соевый соус – 10 г
- Кунжутное масло – 5 г
- Бонито (стружка тунца) – 5 г
Приготовление
- Разогреваем сковородку, кладем на нее морепродукты, сковородка должна быть сильно разогрета, чтобы морепродукты не варились, а жарились. Туда же кладем болгарский перец, морковь, капусту и лук нарезаем соломкой. Также, обжариваем 5 мин, они не должны быть мягкими, чтобы немного похрустывало.
- Добавляем отварную лапшу крахмальную, заливаем соевым соусом, кунжутным маслом и все тщательно перемешиваем.
- Перед подачей посыпаем бонито!
Fish&Chips
Гастробистро Archie
- СложностьСредне
- ТипЗакуска
- Время1 час
- Персон1
Ингредиенты
- Отварной картофель среднего размера (в мундире, в кожуре) – 120 гр
- Филе трески без кожи – 140 гр
- Мука темпурная – 60 гр
- Вода – 74 гр
- Перец черный молотый – 1 гр
- Соль – 1 гр
- Лук сибулет – 1 гр
Для соуса «Тартар»:
- Огурец соленый – 12 гр
- Корень имбиря – 2 гр
- Майонез – 40 гр
- Соус ворчестер – 1 гр
- Соус тобаско – 1 гр
- Лук зеленый – 1 гр
- Лук шалот – 7 гр
Приготовление
- Картофель отварить до готовности, нарезать дольками по длине.
- Темпурную муку смешать с водой с помощью венчика. Добавить немного соли. Тщательно перемешать.
- Подготовить фритюр. Разогреть растительное масло во фритюре или глубоком сотейнике. (Совет: для определения нужной для жарки температуры, опустите в масло кончик зубочистки. Если появятся пузырьки – значит масло готово для жарки)
- Филе трески без кожи нарезать ломтиками шириной 2 см. Посолить, поперчить. Обвалять рыбу в панировочной темпурной смеси. Обжарить во фритюре до золотистой корочки, помешивая шумовкой. Выложить готовую рыбу на бумажное полотенце, обсушить от лишнего масла.
- Обжарить дольки картофеля, обсушить бумажным полотенцем. Готовый картофель посыпать крупной солью и молотой паприкой.
Для приготовления соуса «Тартар»:
- Огурцы, зеленый лук, очищенный корень имбиря и лук шалом мелко порубить.
- В миске смешать майонез, соус вочестер и тобаско. Добавить мелко нарезанные овощи и тщательно перемешать.
- Fish&Chips принято подавать горячим с соусом «Тартар».
- На тарелку выложите ломтики рыбы друг на друга, а рядом жареный картофель. Посыпать мелко нарезанным луком сибулет.
Севиче из лосося с лаймом и соусом ахи амарилло
Шеф-повар Moregrill Марк Стаценко
- СложностьПросто
- ТипЗакуска
- Время15 минут
- Персон1
Ингредиенты
- Лосось без кожи – 65 гр
- Соус ахи – 32 гр
- Имбирь маринованный – 10 гр
- Лук резанец/сибулет – 1 гр
- Лук красный – 2 гр
- Корень имбиря –1 гр
- Кресс салат – 1 гр
- Чили волнистый – 1 гр
- Перец чили – 1 гр
- Соль – 2 гр
- Перец черный – 1 гр
- Масло оливковое – 4 гр
Для соуса ахи (смешать и дать настояться ночь):
- Виноградное масло – 30 гр
- Сок юзу – 20 гр
- Трюфельное масло – 13 гр
- Соевый соус – 25 мл
- Масло кинзы – 30 гр
- Мирин – 30 гр
- Тросниковый сахар – 30 гр
- Паста из перца Ахи – 7 гр
Приготовление
- В отдельной емкости смешиваем рубленный лосось, измельченный имбирь, чили, лук сибулет, красный лук, соль, перец, зеленое масло и соус ахи.
- Выкладываем на тарелку готовый севиче. Поливаем соусом ахи. Украшаем кресс-салатом.
- Подаем с имбирем и долькой лайма.
Тыквенный суп с рикоттой и крабом
Ресторан “Сыроварня”
- СложностьПросто
- ТипПервое блюдо
- Время30 минут
- Персон1
Ингредиенты
- Тыква свежая – 900 г
- Лук репчатый очищ. – 134 г
- Морковь – 94 г
- Масло сливочное 82,5% - 94 г
- Соль – 1 г
- Перец белый, красный, чёрный ( приправа ) – 1 г
- Краб 2-я фаланга – 20 г
- Сыр рикотта – 20 г
- Кинза – 1 г
- Масло оливковое – 5 г
- Сливки 33% - 10 г
- Петрушка – 100 г
Приготовление
- Тыкву очищенную запекаем при температуре 220 градусов 15 минут до полуготовности.
- Пока тыква запекается, готовится овощной бульон: крупно режется морковь, лук, петрушка и томится в кипящей воде. Затем в овощной бульон добавляем тыкву запеченную и томим до готовности. В бульон с тыквой добавляем сливки, соль, приправу, масло сливочное и пробиваем до получения готовой консистенции супа – пюре.
- Наливаем суп в тарелку, сверху выкладываем краб, рикотту. Украшаем веточкой кинзы и оливковым маслом.
Осьминог с масляным соусом
Андрей Заварницин, шеф-повар ресторанов Meatless
- СложностьСредне
- ТипОсновное блюдо
- Время1,5 часа
- Персон6
Ингредиенты
- Осьминог (размороженный) – 2175 г
- Вода – 3 л
- Яблоки – 100 г
- Морковь (отварная) – 75 г
- Сельдерей (стебель) – 75 г
- Петрушка (со стеблями) – 10 г
- Чеснок – 8 г
- Вино белое сухое – 75 мл
- Соль – 30 г
- Лайм – 60 г
- Лавровый лист – 0,2 г
- Лук репчатый – 75 г
- Масло сливочное – 15 г
- Тимьян свежий (со стеблями) – 0,5 г
- Лимон (дольки) – 20 г
- Соль лимонная – 5 г
Ингредиенты для соуса:
- Базилик свежий (листья) – 11 г
- Укроп (листья) – 6 г
- Кинза (листья) – 6 г
- Чеснок – 11 г
- Каперсы консервированные – 23 г
- Лимонный фреш – 33 мл
- Соль морская – 5 г
- Перец черный свежемолотый – 1,5 г
- Масло оливковое – 250 мл
Приготовление
- Репчатый лук, морковь, сельдерей, яблоко (очищенное и без семенных гнезд) произвольно нарезать, положить в воду. Добавить петрушку, чеснок, лавровый лист и соль. Довести до кипения. Влить вино, положить лайм. Окунуть, держа за голову, размороженного и обработанного осьминога в кипящую воду. Вытащить осьминога из бульона, снова окунуть и вытащить – и так несколько раз до тех пор, пока щупальца не свернутся. Положить осьминога в кастрюлю и после повторного закипания бульона накрыть кастрюлю крышкой и варить 40 минут. Готового осьминога достать из бульона, остудить, удалить голову. Смазать осьминога сливочным маслом.
- Приготовить соус. Чеснок, базилик, укроп, кинзу и каперсы мелко порубить, добавить сок лимона, оливковое масло, морскую соль и перец.
- Осьминога обжарить на гриле со всех сторон. Выложить порцию осьминога (целую щупальцу, можно с довеском) на деревянную доску, рядом поставить соусник с соусом, положить дольку лимона, веточку тимьяна и посыпать рядом лимонной солью.
Креветки с перцем
Ресторан Сalicano, шеф-повар Виктор Титов
- СложностьСредне
- ТипЗакуска
- Время4 часа
- Персон1
Ингредиенты
- Тигровые креветки – 150 г
- Перец ахи – 10 г
- Оливковое масло – 15 г
- Свекла – 40 г
- Миндаль – 4 г
- Соль – 2 г
- Перец – 0,5 г
- Сибулет – 0,5 г
- Кинза – 0,5 г
Приготовление
- Свеклу приготавливаем способом антигриль. Сохраняя все витамины, минералы и антиоксиданты.Тонкие слайсы свеклы нужно поместить в холодную воду со льдом.
- Желтый перец ахи марилло замочить на 2 часа в холодной воде, затем довести до кипения и слить воду. Залить новой водой и варить на медленном огне еще 2 часа. Если воду не слить,то он будет обжигать не только рот. Очистить, посолить, заправить оливковым маслом и пробить блендером до глянцевой пюреобразной массы.
- Маринуем тигровые креветки солью, перцем ч/м,веткой тимьяна, зубчик чеснока, сбрызните оливковым маслом и подождите 3 мин. Обжарить на раскаленной сковороде до готовности.
- На слайсы свеклы укладываем креветки,затем пюре ахи марилла, декорируем рубленым жареным миндалем,луком сибулет и кинзой.