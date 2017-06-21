Море волнуется: 7 блюд с морепродуктами

Теперь, чтобы отведать свежайшие блюда с морепродуктами, вовсе не обязательно отправляться на морское побережье. Тем более, чтобы приготовить их дома, достаточно заглянуть на Усачевский или Добрынинский рынок. ELLE предлагает 7 рецептов с рыбой, крабами и креветками от шеф-поваров, которые стали в их заведениях настоящими хитами.