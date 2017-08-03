Лето в городе: 5 оригинальных полезных рецептов

Не секрет, что одним из главных мест притяжения светской публики является центр здоровья и красоты «Белый сад», где наводят красоту самые продвинутые девушки столицы. Но не все знают, что помимо бьюти-услуг место славится отличным рестораном: с грамотным эко-подходом и ежесезонной адаптацией гастрономических трендов. Специально для ELLE Лада Шефлер (@Shefs_kitchen) рассказала о способах приготовления 5 самых полезных рецептов, от которых без ума вся светская Москва.
Протеиновые смузи
Тем, кто не употребляет мясо, тяжелее нарастить мышечную массу и поддерживать хорошее самочувствие во время физических нагрузок. Поэтому необходимо добавлять в свой рацион продукты, богатые растительным белком. Например, конопляный протеин. Он легко усваивается, содержит незаменимые для организма жирные кислоты (Омега-6 и Омега-3), а также такие микроэлементы, как железо, кальций и фосфор. Кроме того, протеин обеспечивает нас пищевыми волокнами, которые отвечают за здоровую флору нашего кишечника. Вы можете пить протеиновый смузи как до тренировки, для наращивания мышечной массы и поддержания хорошего самочувствия, так и после — для скорейшего восстановления.
Перед вами — 3 варианта смузи с высоким содержанием растительных протеинов, которые легко готовятся с помощью блендера:
Pink Energy
- СложностьПросто
- ТипНапиток
- Время10 минут
- Персон1
Ингредиенты
- Предварительно замороженный банан (снять шкурку, нарезать кольцами и поместить в морозилку) — 1 шт
- Большая клубника — 5 шт
- Миндальное масло — 1 ч.л
- Миндальный протеин — 2 ч.л
- Апельсиновый сок (лучше свежевыжатый) — 100 мл
Приготовление
Все ингредиенты взбить в блендере.
Green Mango
- СложностьПросто
- ТипНапиток
- Время10 минут
- Персон1
Ингредиенты
- Молодой шпинат — 1 стакан
- Кокосовая вода — 150 мл
- Груша, достать косточки и нарезать кусочками — 1/2 шт
- Натертый имбирь — 1 ст.л
- Сок лайма — 1/2 шт
- Манго, нарезать кусочками — 1/2 шт
- Конопляный протеин — 2 ч.л
Приготовление
Все ингредиенты взбить в блендере.
Berryhini
- СложностьПросто
- ТипНапиток
- Время10 минут
- Персон1
Ингредиенты
- Банан — 1 шт
- Замороженная малина — 1/3 стакана
- Замороженная голубика — 1/3 стакана
- Молотый кардамон — 1/2 ч.л
- Кунжутная паста тахини (купить в еврейском магазине) — 1 ст.л
- Рисовое молоко — 85 мл
Приготовление
Все ингредиенты взбить в блендере.
Салат из полбы
Настоящим хитом «Белого сада» является салат из полбы, где грамотно сбалансированы белки, жиры и углеводы, а также клетчатка и микроэлементы.
- СложностьПросто
- ТипСалат
- Время40 минут
- Персон1
Ингредиенты
- Полба — 150 г
- Зеленый горошек — 100 г
- Лимон — 20 г
- Оливковое масло — 20 мл
- Ростки молодого горошка — 15 г
- Козий сыр — 30 г
- Миндаль — 15 г
- Мята — 5 г
Приготовление
- Полбу варить до готовности.
- Смешать полбу, горошек, побеги молодого горошка, цедру и сок 1/2 лайма, порезанный миндаль, заправить оливковым маслом и солью с перцем по вкусу. Можно добавить мяту. При подаче добавить мягкий козий сыр.
Окрошка от «Белого Сада»
- СложностьПросто
- ТипСуп
- Время20 минут
- Персон1
Ингредиенты
- Огурец — 1 шт
- Грудинка — 50 г
- Редис — 2 шт
- Вареное яйцо — 1 шт
- Зелень
Приготовление
- Мелко нарезать огурец, редис, грудинку и вареное яйцо.
- Далее по вкусу: если хотите, добавьте в окрошку квас и немного горчицы.
- Или можно заправить кефиром (желательно 0%) и добавить немного лимонного сока.
- Соль и перец по вкусу. И в завершении добавить зелень (укроп/петрушка).