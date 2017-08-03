Лето в городе: 5 оригинальных полезных рецептов

Не секрет, что одним из главных мест притяжения светской публики является центр здоровья и красоты «Белый сад», где наводят красоту самые продвинутые девушки столицы. Но не все знают, что помимо бьюти-услуг место славится отличным рестораном: с грамотным эко-подходом и ежесезонной адаптацией гастрономических трендов. Специально для ELLE Лада Шефлер (@Shefs_kitchen) рассказала о способах приготовления 5 самых полезных рецептов, от которых без ума вся светская Москва.

Тем, кто не употребляет мясо, тяжелее нарастить мышечную массу и поддерживать хорошее самочувствие во время физических нагрузок. Поэтому необходимо добавлять в свой рацион продукты, богатые растительным белком. Например, конопляный протеин. Он легко усваивается, содержит незаменимые для организма жирные кислоты (Омега-6 и Омега-3), а также такие микроэлементы, как железо, кальций и фосфор. Кроме того, протеин обеспечивает нас пищевыми волокнами, которые отвечают за здоровую флору нашего кишечника. Вы можете пить протеиновый смузи как до тренировки, для наращивания мышечной массы и поддержания хорошего самочувствия, так и после — для скорейшего восстановления.

Перед вами — 3 варианта смузи с высоким содержанием растительных протеинов, которые легко готовятся с помощью блендера: