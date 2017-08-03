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    03 августа 2017

    Лето в городе: 5 оригинальных полезных рецептов

    Гастрономические ноу-хау Лады Шефлер, от которых без ума вся светская Москва

    Не секрет, что одним из главных мест притяжения светской публики является центр здоровья и красоты «Белый сад», где наводят красоту самые продвинутые девушки столицы. Но не все знают, что помимо бьюти-услуг место славится отличным рестораном: с грамотным эко-подходом и ежесезонной адаптацией гастрономических трендов. Специально для ELLE Лада Шефлер (@Shefs_kitchen) рассказала о способах приготовления 5 самых полезных рецептов, от которых без ума вся светская Москва.

    Протеиновые смузи

    Протеиновые смузи

    Тем, кто не употребляет мясо, тяжелее нарастить мышечную массу и поддерживать хорошее самочувствие во время физических нагрузок. Поэтому необходимо добавлять в свой рацион продукты, богатые растительным белком. Например, конопляный протеин. Он легко усваивается, содержит незаменимые для организма жирные кислоты (Омега-6 и Омега-3), а также такие микроэлементы, как железо, кальций и фосфор. Кроме того, протеин обеспечивает нас пищевыми волокнами, которые отвечают за здоровую флору нашего кишечника. Вы можете пить протеиновый смузи как до тренировки, для наращивания мышечной массы и поддержания хорошего самочувствия, так и после — для скорейшего восстановления.

    Перед вами — 3 варианта смузи с высоким содержанием растительных протеинов, которые легко готовятся с помощью блендера:

    Pink Energy

    • СложностьПросто
    • ТипНапиток
    • Время10 минут
    • Персон1

    Ингредиенты

    • Предварительно замороженный банан (снять шкурку, нарезать кольцами и поместить в морозилку) — 1 шт
    • Большая клубника — 5 шт
    • Миндальное масло — 1 ч.л
    • Миндальный протеин — 2 ч.л
    • Апельсиновый сок (лучше свежевыжатый) — 100 мл

    Приготовление

    Все ингредиенты взбить в блендере.

    Green Mango

    • СложностьПросто
    • ТипНапиток
    • Время10 минут
    • Персон1

    Ингредиенты

    • Молодой шпинат — 1 стакан
    • Кокосовая вода — 150 мл
    • Груша, достать косточки и нарезать кусочками — 1/2 шт
    • Натертый имбирь — 1 ст.л
    • Сок лайма — 1/2 шт
    • Манго, нарезать кусочками — 1/2 шт
    • Конопляный протеин — 2 ч.л

    Приготовление

    Все ингредиенты взбить в блендере.

    Berryhini

    • СложностьПросто
    • ТипНапиток
    • Время10 минут
    • Персон1

    Ингредиенты

    • Банан — 1 шт
    • Замороженная малина — 1/3 стакана
    • Замороженная голубика — 1/3 стакана
    • Молотый кардамон — 1/2 ч.л
    • Кунжутная паста тахини (купить в еврейском магазине) — 1 ст.л
    • Рисовое молоко — 85 мл

    Приготовление

    Все ингредиенты взбить в блендере.

    Салат из полбы

    Салат из полбы

    Настоящим хитом «Белого сада» является салат из полбы, где грамотно сбалансированы белки, жиры и углеводы, а также клетчатка и микроэлементы.

    • СложностьПросто
    • ТипСалат
    • Время40 минут
    • Персон1

    Ингредиенты

    • Полба — 150 г
    • Зеленый горошек — 100 г
    • Лимон — 20 г
    • Оливковое масло — 20 мл
    • Ростки молодого горошка — 15 г
    • Козий сыр — 30 г
    • Миндаль — 15 г
    • Мята — 5 г

    Приготовление

    1. Полбу варить до готовности.
    2. Смешать полбу, горошек, побеги молодого горошка, цедру и сок 1/2 лайма, порезанный миндаль, заправить оливковым маслом и солью с перцем по вкусу. Можно добавить мяту. При подаче добавить мягкий козий сыр.

    Окрошка от «Белого Сада»

    Окрошка от «Белого Сада»
    • СложностьПросто
    • ТипСуп
    • Время20 минут
    • Персон1

    Ингредиенты

    • Огурец — 1 шт
    • Грудинка — 50 г
    • Редис — 2 шт
    • Вареное яйцо — 1 шт
    • Зелень

    Приготовление

    1. Мелко нарезать огурец, редис, грудинку и вареное яйцо.
    2. Далее по вкусу: если хотите, добавьте в окрошку квас и немного горчицы.
    3. Или можно заправить кефиром (желательно 0%) и добавить немного лимонного сока.
    4. Соль и перец по вкусу. И в завершении добавить зелень (укроп/петрушка).

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