Летняя веранда ресторана-яхты «Чайка»

Летом особенно хочется чаще бывать на воздухе — любоваться прекрасными видами у воды, отдыхать на природе. Сегодня для этого можно не покидать пределы города — ресторан-яхта «Чайка» открывает панорамные окна становится открытой верандой этим летом. Прогуливайтесь на мягких волнах Москва-реки, встречайте гостей вкуснейшими блюдами от именитого итальянского шеф-повара Доменико Филиппоне и шефа паназиатской кухни Санг Кеуна. Отведав их, насладитесь красотой утопающей в огнях гостиницы «Украина» и вечно бурлящим жизнью «Москва-Сити». Без сомнений, даже искушенные гурманы, захотят вернуться в ресторан «Чайка» снова и снова.