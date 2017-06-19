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19 июня 2017

Летняя веранда ресторана-яхты «Чайка»

Одна из самых красивых открытых площадок в Москве

Летом особенно хочется чаще бывать на воздухе — любоваться прекрасными видами у воды, отдыхать на природе. Сегодня для этого можно не покидать пределы города — ресторан-яхта «Чайка» открывает панорамные окна становится открытой верандой этим летом. Прогуливайтесь на мягких волнах Москва-реки, встречайте гостей вкуснейшими блюдами от именитого итальянского шеф-повара Доменико Филиппоне и шефа паназиатской кухни Санг Кеуна. Отведав их, насладитесь красотой утопающей в огнях гостиницы «Украина» и вечно бурлящим жизнью «Москва-Сити». Без сомнений, даже искушенные гурманы, захотят вернуться в ресторан «Чайка» снова и снова.

Летняя веранда ресторана-яхты «Чайка»

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